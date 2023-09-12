【森保ジャパン】トルコ戦スタメン発表 久保建英・堂安律らが先発 メンバー大量入れ替え
◇キリンチャレンジカップ2023 日本ートルコ(12日、ゲンク【ベルギー】セゲカ・アレーナ)
欧州遠征中のサッカー日本代表「森保ジャパン」が12日、キリンチャレンジカップのトルコ戦に出場するスタメンを発表しました。
日本は世界ランク20位で、トルコは（同）41位。日本は前回ドイツ戦からメンバーを大量入れ替え、久保建英選手や堂安律選手らが先発入りしています。
試合は、日本時間午後9時20分キックオフ予定です。
【森保ジャパンのスタメン】
GK 1 中村航輔
DF 22 町田浩樹
DF 3 谷口彰悟
DF 21 伊藤洋輝
DF 26 毎熊晟矢
MF 15 伊藤敦樹
MF 17 田中碧(Cap)
MF 20 久保建英
MF 10 堂安律
FW 13 中村敬斗
FW 11 古橋亨梧
GK 12 大迫敬介
GK 23 シュミット・ダニエル
DF 16 冨安健洋
DF 24 森下龍矢
DF 4 板倉滉
DF 2 菅原由勢
DF 19 橋岡大樹
MF 5 守田英正
MF 8 鎌田大地
MF 6 遠藤航
MF 14 伊東純也
MF 7 三笘薫
FW 18 浅野拓磨
FW 25 前田大然