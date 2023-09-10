¤Ê¤ó¤ÈÃÂÀ¸¤ÏÈ¾À¤µª¤Ö¤ê¡ª À¤³¦¤Ë¤¿¤Ã¤¿£±Æ¬¤Î¡ÖÌÏÍÍ¤Î¤Ê¤¤¥¥ê¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡×Ä¶¥ì¥¢¼Ì¿¿
¤¢¤ëÆ°Êª¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
£··î²¼½Ü¡¢ÊÆ¡¦¥Æ¥Í¥·¡¼½£¤Î¥Ö¥é¥¤¥ÄÆ°Êª±à¤ÇÄÌ¾ï¤ÏÈÃÅÀ¤Î¤¢¤ë¥¢¥ß¥á¥¥ê¥ó¤Ë¡Ö°ìÀÚÌÏÍÍ¤¬¤Ê¤¤¡×ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥¥ê¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¥¥ê¥óÇî»Î¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²òË¶³Ø¼Ô¤ÇÅìÍÎÂç³ØÀ¸Ì¿²Ê³ØÉô½õ¶µ¤Î·´»Ê²êµ×(¤á¤°)»á¤Ï¤³¤¦²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÌÏÍÍ¤¬¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÏÍÍ¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë°äÅÁ»Ò¤ÎÆÍÁ³ÊÑ°Û¤¬µ¯¤¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¤Ðºî¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Î¡íÌÖÌÜÌÏÍÍ¡í¤¬ºî¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ç16Ç¯¤Ë¤Ï°äÅÁÀ¤ÎÇòÊÑ¼ï¤¬ÍýÍ³¤Ç¡¢¡íÇò¤¤¥¥ê¥ó¡í¤¬¥±¥Ë¥¢¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦Ãæ¤ÇÈË¿£¤¬¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¡ØÌÏÍÍ¤Î¤Ê¤¤¥¥ê¥ó¡Ù¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¤³¤Î»Ò¤Ç£³Æ¬ÌÜ¡£¶Ë¤á¤Æµ©¾¯¤Ê¸½¾Ý¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡ÖÌÏÍÍ¤Î¤Ê¤¤¥¥ê¥ó¡×¤Ï¡Ç72Ç¯¤ËÅìµþ¡¦¾åÌîÆ°Êª±à¤Ç»º¤Þ¤ì¤¿à¥È¥·¥³á°ÊÍè¡¢¼Â¤ËÈ¾À¤µª¤Ö¤ê¡£¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¶î¤±½ä¤ë°ìÊý¤Ç¡¢·üÇ°¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¥ê¥ó¤ÏÆ°Êª±à¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«À¸Â©ÃÏ¤Ë½Ð¸þ¤±¤Ð¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¡í¸«¤é¤ì¤ÆÅöÁ³¡í¤È¤¤¤¦¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ï¡¢²áµî30Ç¯´Ö¤Ç40¡ó°Ê¾å¤â¸ÄÂÎ¿ô¤¬·ã¸º¡£ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢Â¸ºß´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÏÃÂê¤òµ¡¤Ë¡¢¿Í¡¹¤¬ÊÝ¸î³èÆ°¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê·´»Ê»á¡Ë
À¤³¦¤Ë¤¿¤Ã¤¿£±Æ¬¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦Ä¶¥ì¥¢¡õ²Ä°¦¤¹¤®¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¥¥ê¥ó¤Ï¡¢¥¥ê¥ó³¦¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2023Ç¯9·î15¡¦22Æü¹æ¤è¤ê