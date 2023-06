主要キャラクターの退場から立ち直れなかったドラマシリーズ5選

人気ドラマシリーズのなかには、時としてファンから大きな支持を得ているキャラクターが途中で退場してしまうことがある。それほど打撃を受けずに済む番組もあるが、米Screen Rantが主要キャラクターの退場から立ち直れなかったシリーズを取り上げているので、そのうち5作品を紹介する。

(※これ以降は、各作品の展開に関する情報が含まれます)



主人公リック・グライムズの仲間として欠かせない存在となっていたグレンは、シーズン7第1話で救世主たちのリーダー、ニーガンに有刺鉄線を巻いたバットで頭を叩き潰されて壮絶な死を迎えた。その凄惨すぎる暴力描写と、ファンに人気の高かったグレンの死というダブルショックにより、シーズン7より番組の視聴率が急下降。ネットではボイコットのキャンペーンが展開される事態となり、シーズン7第1話と第2話の視聴者数の差は約500万人にも及んだというから、どれほど多くのファンがグレンの死に衝撃を受けたかが分かるのではないだろうか。

The Office premiered 18 years ago today and I'm not gonna cry over it but maybe in the car on the way home pic.twitter.com/z1oswiQoUm

- The Office on Peacock (@theofficetv) March 24, 2023