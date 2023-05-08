¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤Ç¤Î°õ¾Ý¤¬³ÊÃÊ¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡Öweb¥«¥á¥é¡×¤Ë¥×¥í¤¬ÂçÃíÌÜ¡ª
¥×¥í¤¬¸·Áª¤·¤¿ºÇÀèÃ¼¤ò¹Ô¤¯¡È¥Ò¥Ã¥È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª¡É¤Î¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÀ½ÉÊ¡£º£²ó¤Ï¡ÖWEB¥«¥à¡×¡Ö¥·¥ó¥¯¥í¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡×¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¡×¤ò¾Ò²ð¡ª
¤³¤Á¤é¤Ï¡ÖGetNavi¡×2023Ç¯5·î¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
²èÌÌÃæ±û¤Ë1.5Ñ³Ñ¤Î¥«¥á¥é¤òÇÛÃÖ¤Ç¤¤ë¹¥´¶ÅÙWEB¥«¥à
¥×¥é¥Í¥Ã¥¯¥¹
¹¥´¶ÅÙWEB¥«¥à
¼ÂÇä²Á³Ê1Ëü4220±ß
¡ãÁê¼ê¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ÆÏÃ¤»¤Ð¡È¹¥°õ¾Ý¡É¤Ê¥¦¥§¥Ö²ñµÄ¤Ë¡ä
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤Ãæ±û¤ËÇÛÃÖ¤Ç¤¤ë¥¦¥§¥Ö¥«¥á¥é¡£²èÌÌ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Áê¼ê¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤ÊÌÜÀþ¤Ç±Ç¤ë¡£¥Û¥ë¥À¡¼¤¬Ê£¿ô¼ïÎàÆ±º¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤ä³°ÉÕ¤±¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÌä¤ï¤º¸ÇÄê²ÄÇ½¤À¡£²è³Ñ¤Î°Û¤Ê¤ë¥ì¥ó¥º¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¾ÇÅÀ¹ç¤ï¤»¤Ï¼êÆ°¤À¡£
¡Ú¥×¥í¤âÃíÌÜ¡Û
¡Ö¥µ¥¤¥³¥í¤Û¤É¤Î¾®·¿¥«¥á¥é¤ò¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÁ°¤ËÄß¤ê²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²èÌÌ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤Ç¤â¼«Á³¤ÊÌÜÀþ¤òºÆ¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥é¥¤¥¿¡¼¡¦°æ¾å ¹¸¤µ¤ó¡Ë
¡Ú¥Ò¥Ã¥È¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡Û
²ñµÄÃæ¤Î°õ¾Ý¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ë¡¼¥º¤òÂª¤¨¤¿°ìÂæ
¥¦¥§¥Ö¥«¥á¥é¤È¤·¤Æ¤Ï¹â³Û¤ÊÉôÎà¤À¤¬¡¢±Ä¶È¿¦¤Ê¤É¡¢¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ»þ¤Î°õ¾Ý¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤ÁªÂò»è¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºòº£¤Ç¤â³§Ìµ¤À¤Ã¤¿¡¢ÌÜÀþ¤Î°ÌÃÖ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤âÃå¼Â¤Ë¥Ë¡¼¥º¤òÂª¤¨¤¿¼þÊÕµ¡´ï¤È¸À¤¨¤ë¡£
¢£Àè¿Êµ»½Ñ¡§3¡¿¢£¸ÜµÒ¥Ë¡¼¥º¡§5¡¿¢£»Ô¾ì¤Î¾ÍèÀ¡§4¡¿¢£ÆÈ¼«À¡§4¡¿¢£¥³¥¹¥Ñ¡§4
¼ê¸µ¤Ç½ñ¤¤¤¿Ê¸»ú¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤òÆÉ¤ß¹þ¤á¤ë¼ê½ñ¤¥·¥ó¥¯¥í¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È
MK¥È¥ì¡¼¥É
DigiNote Pro3
¼ÂÇä²Á³Ê9999¡Á1Ëü780±ß
¡ã¼ê½ñ¤¤ò¥¹¥Þ¥Û¡¦PC¤Ê¤É¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¡ä
ÅÅ»Ò¥á¥â¥Ñ¥Ã¥É¤È¥Ú¥ó¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤¬°ìÂÎ²½¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÀ½ÉÊ¤Ç¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤ÇÌÜÉ¸³Û¤òÃ£À®ºÑ¤ß¡£¥É¥í¡¼·Ï¥¢¥×¥ê¤ä¥¦¥§¥Ö²ñµÄ¥Ä¡¼¥ë¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥Éµ¡Ç½¤ÈÏ¢·È¤Ç¤¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡£É®°µ´¶ÃÎ¤Ï8192ÃÊ³¬ÂÐ±þ¡£¼÷Ì¿¸å¤ÎLCD¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¸ò´¹ÂÐ±þ¤À¡£
¡Ú¥×¥í¤âÃíÌÜ¡Û
¡ÖPC¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤È¤â½ñ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤òÏ¢·È¤Ç¤¤ÆÊØÍø¡£ÀÜÂ³Ã¼»Ò¤ÏUSB Type-C¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éý¹¤¤µ¡´ï¤ÈÀÜÂ³¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¡ÖGetNavi¡×¥Ç¥¸¥¿¥ëÃ´Åö¡¦¾å²¬ÆÆ¡Ë
¡Ú¥Ò¥Ã¥È¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡Û
Office¤È¤ÎÏ¢·È¤¬ÊØÍø»ñÎÁ¤ÎºîÀ®¤ËÌòÎ©¤Ä¡ª
PowerPoint¤äWord¡¢Excel¤È¤¤¤Ã¤¿Microsoft¤Î¼çÍ×¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥Õ¥È¤È¤âÏ¢·È²ÄÇ½¤Ê¤Î¤ÏÊØÍø¡£¸ÀÍÕ¤ÇÀâÌÀ¤·¤Ë¤¯¤¤ÈùÌ¯¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò¼ê½ñ¤¤Ç¥¹¥é¥¹¥éÉÁ¤±¤Æ¶¦Í²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤ä»ñÎÁºîÀ®»þ¤Ë½ÅÊõ¤¹¤ë¡£¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÏÃ¦Ãå¼°¤Ç»È¤¤Ê¬¤±¤Ç¤¤ë¤Î¤âµ¤¤¬Íø¤¯¡£
¢£Àè¿Êµ»½Ñ¡§4¡¿¢£¸ÜµÒ¥Ë¡¼¥º¡§4¡¿¢£»Ô¾ì¤Î¾ÍèÀ¡§4¡¿¢£ÆÈ¼«À¡§5¡¿¢£¥³¥¹¥Ñ¡§5
ÊÉ¤äÅ·°æ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤É¤³¤Ç¤âÆ°²è¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥«¥Ù¡¼¥Ë
UENO-mono
¥«¥Ù¡¼¥Ë
¼ÂÇä²Á³Ê3Ëü7800±ß
¡ã¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¤ÇÀßÃÖÍÆ°×¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¡ä
¥³¡¼¥É¥ì¥¹¤Ç»È¤¨¤ë¾®·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¡£ºÇÂç140¥¤¥ó¥Á¤ÇÅê±Æ¤Ç¤¡¢¥¹¥Þ¥Û¡¦PC¤«¤é¤Î¥ß¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤ËÂÐ±þ¡£Wi-Fi¤¬¤¢¤ì¤Ð¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼ËÜÂÎ¤À¤±¤ÇYouTube¤äNetflix¤Ê¤É¤Î»ëÄ°¤â¹Ô¤¨¤ë¡£ºòÇ¯Ëö¤Ë¤Ï²è¼Á¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤ò²þÎÉ¤·¤¿¡Ö¥«¥Ù¡¼¥ËPRO2¡×¤âÅÐ¾ì¡£
¡Ú¥×¥í¤âÃíÌÜ¡Û
¡Ö·ÚÎÌ¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤ÇÎ¹¹Ô¤Î¤ª¶¡¤Ë¤·¤¿¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£±Ç²è´Õ¾Þ¤ä¿ä¤·³è¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡£Å·°æ¤Ë±Ç¤·¤Æ¿²¤Ê¤¬¤é¥²¡¼¥à¤·¤¿¤¤¡ª¡×¡ÊËÜ»ïAVÃ´Åö¡¦¾¾»³ÍÕÆî¡Ë
¡Ú¥Ò¥Ã¥È¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡Û
¤È¤Ë¤«¤¯¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òµá¤á¤ë¿Í¤Ë¤Ï¥³¥ì
¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¤ÇÊÉ¤Ë¤âÅ·°æ¤Ë¤âÅê±Æ²ÄÇ½¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¡£¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ÎÉô²°¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÀßÃÖ¤·»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£Ìó220g¤È·Ú¤¯¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¼ýÇ¼¤Ë¤âº¤¤é¤Ê¤¤¡£Ã±ÂÎ¤ÇÁàºî¤Ç¤¡¢YouTube¤äNetflix¤Ê¤É¤òËÜÂÎÁàºî¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤Î¿·À¸³è¤Ë¤â¡ý¡£