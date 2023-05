2023年6月にシンガポールで開催される「オリンピックeスポーツファイナルズ2023」で、フォートナイトによるスポーツ射撃が追加されることが明らかになりました。

フォートナイトによるスポーツ射撃、オリンピックeスポーツシリーズ2023に追加決定

オリンピックを主催する国際オリンピック委員会(IOC)が、国際競技連盟(IF)やゲーム企業と連携して設立した世界的なバーチャル&シミュレーションスポーツの競技大会が「オリンピックeスポーツシリーズ(OES)」です。

OES2023は2023年3月1日に開幕しており、6月22〜25日にはシンガポールで対面形式での決勝戦「オリンピックeスポーツファイナルズ」が行われる予定となっています。このオリンピックeスポーツファイナルズで実施されるプログラムに、「国際射撃連盟(ISSF)チャレンジ・フィーチャリング・フォートナイト」(スポーツ射撃(フォートナイト))が追加されました。

「スポーツ射撃(フォートナイト)」への参加は招待制で、「フォートナイト・チャンピオンシリーズ(FNCS)」のプレイヤー12人が参加して行われる予定。競技内容はフォートナイトの100人でのバトルロワイヤルではなく、フォートナイト内に作成された「国際射撃連盟仕様の島」で行われる、スポーツ射撃競技を反映したデザインの「実際の射撃競技と同様に、射撃の精度の高さを試される競技」になるとのこと。

OESでプレイされる競技(タイトル)には、「アーチェリー(Tic Tac Bow)」「野球(WBSC eBASEBALL パワフルプロ野球)」「チェス(Chess.com)」「サイクリング(Zwift)」「ダンス(ジャストダンス)」「モータースポーツ(グランツーリスモ7)」「セーリング(バーチャルレガッタ)」「テコンドー(バーチャルテコンドー)」「テニス(Tennis Clash)」がすでに存在しており、ここに「スポーツ射撃(フォートナイト)」が加わることとなります。

なお、「スポーツ射撃(フォートナイト)」が実施されるオリンピックeスポーツファイナルズの様子はOlympics.comとオリンピックの公式ソーシャルメディアで全世界に配信される予定です。

eスポーツがオリンピック競技になることについては長らく議論されてきましたが、IOCのトーマス・バッハ会長は早くから「もしもeスポーツがパリオリンピックの競技に選ばれたとしても、特に人気の高いゲームタイトルは含まれないだろう」と語り、eスポーツとして親しまれているシューティングゲームなどの「暴力的な描写が含まれるゲーム」は、オリンピックの競技としてプレイされるのにふさわしくないと示唆していました。

海外ゲームメディアのEurogamer.netは、「このニュースは暴力的なゲームが競技タイトルに含まれることは決してないと語っていたIOCの方針転換を示しています」「フォートナイトはファミリー向けのシューティングゲームで、他とは一風変わったアイテムと、暴力的な描写の少ないタイトルとして知られています。それでも根本的にはシューティングゲームであるため、勝つために相手を倒すゲームです」と指摘。

ただし、IOCは「スポーツ射撃(フォートナイト)」が「フォートナイト クリエイティブ」と呼ばれる、クリエイターが独自のルールやデザインを設定できるゲームモードで構築された「島」で実施されると説明しているため、「相手を倒す」などの暴力的な表現を排除した競技になるものと思われます。

実際、フォートナイトではバトルロワイヤル形式以外での射撃スキルや編集スキルなどを競う「スキルチャレンジ」というイベントが開催されてこともあり、「スポーツ射撃(フォートナイト)」もこれに似た形式になるものと思われます。