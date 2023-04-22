ÆüËÜ°ì¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀìÌç²È¤¬¶µ¤¨¤ë¡íÆþ¤ë¤Ù¤¡í¥µ¥Ö¥¹¥¯¡¢¡íÆþ¤ë¤Ê´í¸±¡í¥µ¥Ö¥¹¥¯
BASE FOOD¤äsnaq.me¤ÇÆÏ¤¯·ò¹¯¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤¿ÎÉ¼Á¤Ê¤ª²Û»Ò¡£ÂçÏÂ»á¤âÆþ²ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«
¥µ¥Ö¥¹¥¯¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡ª¡¡Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¡¢¼«¼Ò¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äÀ½ÉÊ¤òÄê³Û¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¤â¤Ï¤ä¥µ¥Ö¥¹¥¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¡ª
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡¡¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ë¥Ù¥ë¤ÎÂåÉ½¤Ç¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¾Ò²ð¥µ¥¤¥È¡Ø¥³¥¹¥ÑÉô¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ°ì¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀìÌç²È¤ÎÂçÏÂµ®¿Í¡Ê¤ä¤Þ¤È¡¦¤¿¤«¤È¡Ë»á¤òÄ¾·â¡ª
¡Ú²èÁü¡ÛÂçÏÂµ®¿Í»á¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÎÉ¼Á¥µ¥Ö¥¹¥¯10Áª¡ª
¢£¤½¤â¤½¤â¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ÏÆÀ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡©
¡½¡½¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÁý¤¨¤¹¤®¤Æ¤Þ¤»¤ó!?
ÂçÏÂ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£2019Ç¯¡¢²»³Ú·Ï¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÁý¤¨Â³¤±¡¢»Ô¾ì¤ÏËèÇ¯Ìó10¡ó¤º¤ÄÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾õ¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï1Ãû±ß¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¿ô¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1000°Ê¾å¤Ç¤¹¡£
¡½¡½1000¤â¤¢¤ë¤Î!?
ÂçÏÂ¡¡³§¤µ¤ó¤¬¡Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¡¢Netflix¤äSpotify¡¢³ÚÅ·¥Þ¥¬¥¸¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢±ÇÁü¡¦²»³Ú¡¦¥Þ¥ó¥¬¡¦»¨»ï¤Ê¤É¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë·Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢¾¦ÉÊ¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖÈó¥Ç¥¸¥¿¥ë·Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤¬³ä¹ç¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½²¿¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹......¡£
ÂçÏÂ¡¡¤Þ¤º¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë·Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÁª¤ÓÊý¤«¤é¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤È¡¢·ëÏÀ¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤â¤Î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤ÇÆÀ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤êÂ»¤·¤Ê¤¤ÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ë»¤·¤¯¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤·î¤Ï¤³¤Þ¤á¤Ë²òÌó¤¹¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢»ä¤À¤Ã¤¿¤éAmazon Prime¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£±ÇÁü¡¦²»³Ú¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ºÇ¶¯¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£
ÂçÏÂµ®¿Í»á
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢Èó¥Ç¥¸¥¿¥ë·Ï¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁª¤Ù¤Ð¤ªÆÀ¤Ç¤¹¤«¡©
ÂçÏÂ¡¡¤³¤³¤«¤é¤¬º£²ó¡¢»ä¤¬¥µ¥Ö¥¹¥¯ÀìÌç²È¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£Á°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë·Ï°Ê³°¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ªÆÀ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Þ¥¸¤Ç¤¹¤«!?
ÂçÏÂ¡¡¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢¥³¥¹¥È¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¾¯¤Ê¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤è¡£¸¶°ø¤Ï¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÌÙ¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Î»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤Ï¸ÜµÒ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó°Ï¤Ã¤Æ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÂ³¤±¤Æ¤â¤é¤¦Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢ÎÁ¶â¤ò°Â¤¯Äó¶¡¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥æ¡¼¥¶¡¼Â¦¤Ï°Â¤¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢´ë¶ÈÂ¦¤â°ÂÄê¤·¤¿¼ý±×¤¬¸«¹þ¤á¤ë¡¢Win¡ÝWin¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤¹¡£¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÇöÍøÂ¿Çä¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë¤ÏÈñÍÑ¤òÍ×¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÍè¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»ÏÄ¾¸å¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÀÖ»ú³Ð¸ç¤Î»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Ï¤º¡£¤Ç¤â¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Î»ö¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥Ö¡¼¥à¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤âÂ¿¤¤¡£
Èà¤é¤Ï»ñËÜÂÎÎÏ¤¬¼å¤¯¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯ÌÙ¤±¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¹â²Á³Ê¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ªÆÀ¤¸¤ã¤Ê¤¤ÎÁ¶âÂÎ·Ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤½¤ó¤ÊÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂçÏÂ¡¡¤¢¤È¤ÏÈó¥Ç¥¸¥¿¥ë·Ï¤Î¾ì¹ç¡¢¾¦ÉÊ¤òÁ÷¤ëÊ¬¡¢Á÷ÎÁ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¥³¥¹¥È¥á¥ê¥Ã¥È¤ò½Ð¤·¤Å¤é¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡½¡½¤¸¤ã¤¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ã¤Æ¤É¤Î¤°¤é¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÂçÏÂ¡¡»ä¤Ï¡Ø¥³¥¹¥ÑÉô¡Ù¤È¤¤¤¦¥µ¥Ö¥¹¥¯¾Ò²ð¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç700°Ê¾å¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢30¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÂçÏÂµ®¿Í»á¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÎÉ¼Á¥µ¥Ö¥¹¥¯
ÂçÏÂµ®¿Í»á¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÎÉ¼Á¥µ¥Ö¥¹¥¯
¢£¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ÎÎÉ¤·¤¢¤·¤È¤Ï¡©
¡½¡½¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¤ªÆÀ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤È¡£
ÂçÏÂ¡¡¥³¥¹¥È¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤¤À¤±¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢ÌÙ¤±¤òµÞ¤®¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Â»¤¹¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼Á¤Î°¤¤¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ï³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½°¼Á¤Ê¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í......¡£
ÂçÏÂ¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢Ã±½ã¤Ë¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¹¤®¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¤Í¡£ÂåÂØ¼êÃÊ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÊÌ¤Ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£·¹¸þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤«¤é¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¤ÎÁ¶â¤Ê¤é¡¢ÉáÄÌ¤ËÃ±ÉÊ¤ÇÇã¤¦¤è¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÝ»º¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤â·ã¤·¤¯¡¢1Ç¯¤¿¤Ä¤È¡¢3³ä¤Û¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ÀÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬ÅÝ»º¤·¤ÆÎÁ¶â¤Î°ú¤Íî¤È¤·¤À¤±Â³¤¯¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â²ÄÇ½À¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ê¤Î¤Ë¡¢±¿±Ä¤Ï¹¹ð²ñ¼Ò¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜÍè¤Î»ö¶È¤È¤Ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤Ê¬Ìî¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ë¤ÏÃí°Õ¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÒ¼ê´Ö¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¾ì¹ç¡¢¼Á¤¬°¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½±¿±Ä²ñ¼Ò¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª
ÂçÏÂ¡¡µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²òÌó¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ï·ÀÌó¤Ë¤è¤ëÇû¤ê¡£°ìÄê´ü´Ö¡¢·ÀÌó¤òÂ³¤±¤Ê¤¤¤È°ãÌó¶â¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ê¡¢Æþ²ñ¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¿ô¥õ·îÊ¬¤ÎÎÁ¶â¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¤¿¤ê¡£
²òÌó¤Þ¤Ç¤Î¼êÂ³¤¤ò¡¢°Õ¿ÞÅª¤ËÊ£»¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÎÃ¼¤Ë¤¢¤ë¥ê¥ó¥¯¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È²òÌó¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤«¡£¤«¤Ä¤ÆÂÎ¸³¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¤·¤«²òÌó¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¤Û¤«¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Î»÷¤¿¸ý¥³¥ß¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Î¿®ÈÈ¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¾¯¤·ÀÎ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ö²òÌó¥³¥ó¥µ¥ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤«¤éÎ¥Ã¦¤µ¤»¤Ë¤¯¤¯¤·¤ÆÌÙ¤±¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÂçÏÂ¡¡Çû¤ê¤È¤«¡¢²òÌó¥³¥ó¥µ¥ë¤Ã¤Æ¡Ö1¥õ·î¤Ç¤ä¤á¤é¤ì¤ë¤ÈÂ»¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Ä¹¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¼«¿®¤Î¤Ê¤µ¤ÎÉ½¤ì¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇÄãÍøÍÑ´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤Êµ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
²òÌó¤·¤Å¤é¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿¤¤¤»¤¤¤Ç¡¢º£¤Ç¤Ï¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤«¤é¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Î·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤â½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°¼Á¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤Ë¤Ï¡©
ÂçÏÂ¡¡¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¸ý¥³¥ß¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£SNS¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤±¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤È¤áµ»ö¤Ë¤Ï¤Ç¤Ã¤Á¾å¤²¤Î´¶ÁÛ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢»ä¤Î¡Ø¥³¥¹¥ÑÉô¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½µÕ¤Ë¡¢¤¤¤¤¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ÎÄêµÁ¤È¤Ï¡©
ÂçÏÂ¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡¢¤¤¤¤¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ï2¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±½ã¤Ë¥³¥¹¥È¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¤È¡¢ÃÍÃÊ¤Ï¾¯¤·¹â¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¡£
ÂçÏÂµ®¿Í»á¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÎÉ¼Á¥µ¥Ö¥¹¥¯
ÂçÏÂµ®¿Í»á¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÎÉ¼Á¥µ¥Ö¥¹¥¯
¡½¡½Á°¼Ô¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¡©
ÂçÏÂ¡¡º£²ó¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ãæ¤À¤È¡¢ÅÅÆ°»õ¥Ö¥é¥·¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¡ÖGALLEIDODENTAL MEMBER¡×¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤ÊÅÅÆ°»õ¥Ö¥é¥·¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Î¥³¥¹¥È¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥³¥¹¥È¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È¡£
¡½¡½¸å¼Ô¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¡©
ÂçÏÂ¡¡¥Ñ¥ó¤¬ÆÏ¤¯¡Ö¥Ñ¥ó¥¹¥¯¡×¤ä¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬ÆÏ¤¯¡ÖPostCoffee¡×¤Ê¤É¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢1¸ÄÅö¤¿¤ê¤ÎÃÍÃÊ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÇÃ±ÉÊ¤òÇã¤¦¤Î¤È¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³ÆÃÏ¤Î¾¦ÉÊ¤òÃµ¤¹¼ê´Ö¡¢¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥×¥í¤Î¥»¥ì¥¯¥È¡¢²¿¤¬ÆÏ¤¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¸½¾õ¡¢Èó¥Ç¥¸¥¿¥ë·Ï¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ÎÂ¿¤¯¤¬¸å¼Ô¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤Ê¤É¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢°Â°×¤Ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ò»Ï¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡ª
ÂçÏÂ¡¡º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿10¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆâÍÆ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ªÆÀ¤È»×¤¨¤ë¤«¡×¤ò´ð½à¤ËÆþ²ñ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ö¾Ò²ð¤·¤¿¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ÏÊÌÅÓÁ÷ÎÁ¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï2023Ç¯4·î11Æü»þÅÀ¤Î¤â¤Î¡£¾ÜºÙ¤Ï³Æ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
¡üÂçÏÂµ®¿Í¡Ê¤ä¤Þ¤È¡¦¤¿¤«¤È¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ë¥Ù¥ë¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¾Ò²ð¥µ¥¤¥È¡Ø¥³¥¹¥ÑÉô¡Ù¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¾Î¡¦ÆüËÜ°ì¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀìÌç²È