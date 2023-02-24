»°±ºÎÜÎï»á¡¢4·î²þÊÔ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¤« ¡È¥¸¥¸¥¤»¦¤·¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë±Ä¶ÈÊýË¡¤ÇÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¡©
¡¡1·îÃæ½Ü¤ËÉ×¤ÎÀ¶»Ö»á¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê»ñ¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È²ñ¼Ò¤¬¡¢º¾µ½ÍÆµ¿¤ÇÅìµþÃÏ¸¡¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·8¡×¤Ø¤Î½Ð±é¸«¹ç¤ï¤»¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤Î»°±ºÎÜÎï»á¤À¤¬¡¢15Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTOKYO FMŽ¢TOKYO SPEAKEASYŽ£¤Ë½Ð±é¡£Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤ÎÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¤È¸ì¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ã¤«¤ê¡¢½÷À¤Î¼±¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÏÀµÒ¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î»°±º»á¡£ÌÐÌÚ»á¤«¤é¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ã¤Æº£¡¢¤Ò¤ÈµÙ¤ß¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢»°±º»á¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÌá¤ë¤Î¤Ä¤é¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£»ä¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ã¤Æ·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÆÃ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¡£ÊóÆ»¤Ã¤Æ¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤ò¤¹¤´¤¤»ý¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¤¦¤½¤ò¹¤á¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¥Í¥Ã¥È¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤¦¤ä¤é¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÌá¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡>>»°±ºÎÜÎï»á¤Î10ºÐÌ¼¤Î¸ÀÆ°¤Ë¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö±Æ¶Á¤¹¤´¤¤¡×¤ÎÀ¼ Éã¤òÏÀÇË¤·¥¹¥¿¥¸¥ª¶ì¾Ð¤¤<<
¡¡¡Ö»°±º»á¤ÎÉ×¤Î²ñ¼Ò¤Î·ï¤¬à¥·¥íá¤È¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤Ï»°±º»á¤òµ¯ÍÑ¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êà¾õ¶·¾Úµòá¤«¤é¡¢»°±º»á¤¬É×¤Î²ñ¼Ò¤Î·ï¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤À¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×(¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô)
¡¡¤½¤ó¤Ê±²Ãæ¤Î»°±º»á¤À¤¬¡¢Àè¤´¤í¡Ö½÷À¼«¿È¡×(¸÷Ê¸¼Ò)¤¬¡¢É×°Ê³°¤ÎÃËÀ¤ÈÏ¢Æü¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é»°±º»á¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¤ÏÃËÀ¤È°û¿©Å¹¤Ç2»þ´Ö°Ê¾åÏÃ¤·¹þ¤ß¡¢Å¹¤ò½Ð¤Æ¤«¤é¤Ï¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÆ²¡¹¤ÈÏÓ¤òÁÈ¤ßÊâ¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÍâÆü¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¼ã¤¤¥¤¥±¥á¥óÃËÀ¤È5¤ÄÀ±¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ð¡¼¤Ç¿ô»þ´Ö²á¤´¤·¡¢Å¹¤ò½Ð¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÏÓ¤òÁÈ¤ó¤ÇÌ©Ãå¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤È¡¢ÃËÀ¤Ë¤·¤Ê¤À¤ì¤«¤«¤ê¡¢Æ¬¤ò¸ª¤Ë¾è¤»¤ë»Ñ¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢»°±º»á¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¤ª¤¸¤µ¤óÏ¢Ãæ¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¡¢²û¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢à¥¸¥¸»¦¤·á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Í«¤µÀ²¤é¤·¤Î¤¿¤á¤«¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤¬¡ØÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡Ä¡Ä¡Ù¤È»×¤¤¡¢¤¹¤Ã¤«¤êà¼ê¸ýá¤¬¥Ð¥ì¤¿¡£¤ª¤½¤ì¤¯¡¢4·î¤Î²þÊÔ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡×(·ÝÇ½µ¼Ô)¡¡ÉÔÍÑ°Õ²á¤®¤¿Ï¢Æü¤Î¥Ç¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£