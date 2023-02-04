Hey! Say! JUMP°ËÌîÈø·Å¡¡£·£Í£Å£Î»ø¡¦ËÜ¹â¹î¼ù¤ÎÏÀÊ¸¤Ë¶Ã¤¡Ö¤¼¤ÒÍè¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£È£å£ù¡ª¡¡£Ó£á£ù¡ª¡¡£Ê£Õ£Í£Ð¡×¤Î°ËÌîÈø·Å¡Ê£³£²¡Ë¤¬£´Æü¡¢£Î£È£Ë¥é¥¸¥ªÂè£±¡Ö¤é¤¸¤é¡¼¡ª¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º£Ê£ò¡¥Æâ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£·£Í£Å£Î»ø¡×¤ÎËÜ¹â¹î¼ù¡Ê£²£´¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿ÏÀÊ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¤â¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëËÜ¹â¤Ï¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡¤Ëºß³Ø¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éËÜ¹â¤¬¡Ö¥é¥¤¥Ö¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÔÀµÅ¾ÇäËÉ»ß¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäÊýË¡¤ÎÄó°Æ¡×¤È¤¤¤¦Âê¤ÎÏÀÊ¸¤ò³Ø²ñ¤ÇÈ¯É½¤·¡¢¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜ¹â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ËÌîÈø¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡£¥é¥¤¥Ö¤Î¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤â¤ó¤Í¡¢Âç³Ø¤Î¸¦µæ¤Ç¤â¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÅ¾ÇäËÉ»ß¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢Å¾Çä¤Ë¤è¤ëÍø±×¤¬½Ð¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤ò¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢º£ÅÙ¤¼¤ÒÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£