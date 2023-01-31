¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¬¥ó¡¢¡Ø¥É¥¥¡¼¥à¡¦¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡Ù¤ÎÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡Ö¼«Ê¬¤Î·èÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×

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The decision to end the series precedes us. But I certainly wish the best for the talented group of creators, actors, and the rest of the crew that produced both shows. https://t.co/jdqDc9TqU1
- James Gunn (@JamesGunn) January 26, 2023
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