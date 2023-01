¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¬¥ó¡¢¡Ø¥É¥¥¡¼¥à¡¦¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡Ù¤ÎÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡Ö¼«Ê¬¤Î·èÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×

DCドラマの中でも高い人気を誇っていた『ドゥーム・パトロール』や『Titans/タイタンズ』の打ち切りが発表されたが、ジェームズ・ガンは「自分の決断ではない」と話しているとVarietyが伝えている。



DC Studiosの共同CEOに就任した『ザ・スーサイド・スクワッド』のジェームズ・ガン。人事を刷新し新体制での改革を進めるにあたり、様々なシリーズの打ち切りが発表されているが、新たに『ドゥーム・パトロール』や『Titans/タイタンズ』もシーズン4をもって終了することが明らかに。ファイナルシーズンは全12話から成り、前後編に分けられる予定だという。

DC Universeの徹底した見直しのためにピーター・サフランと共同CEOを務めるガンだが、これら2作の打ち切りには関わっていないことをTwitterで報告した。「これらのシリーズの終了は、我々の就任よりも先に起きたこと。でも間違いなく才能ある製作陣や俳優たち、そのほか携わったクルーたちに幸運を祈っている」

The decision to end the series precedes us. But I certainly wish the best for the talented group of creators, actors, and the rest of the crew that produced both shows. https://t.co/jdqDc9TqU1

- James Gunn (@JamesGunn) January 26, 2023