ÉÔ¾Í»ö¤ÇÅ¾Íî¤·¤¿¸µ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÆüËÜÂåÉ½¡¦ÅÄ»ù¸°ì»á¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÖÂè£²¤Î¿ÍÀ¸¡×¤È¡ÖÉ÷¸þ¤¤ÎÊÑ²½¡×
¡¡Å¾Íî¸å¤Î¡ÖÂè£²¤Î¿ÍÀ¸¡×¤È¤Ï¡©¡¡¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÃË»Ò¤Ç¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÅÄ»ù¸°ì»á¡Ê£³£³¡Ë¤¬Ã±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤ÏÁ´ÆüËÜÁí¹çÁª¼ê¸¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹£¶Ï¢ÇÆ¡¢£²£°£±£²Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢£±£¶Ç¯¤Ë¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤ÎÅíÅÄ¸ÅÍ¡Ê£²£¸¡á£Î£Ô£ÔÅìÆüËÜ¡Ë¤È¤È¤â¤Ëà°Ç¥«¥¸¥Îá¤Ø¤Î½ÐÆþ¤ê¤¬È¯³Ð¡£ÆüËÜ¶¨²ñ¤«¤éÌµ´ü¸Â¤ÎÅÐÏ¿Ëõ¾Ã½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÇÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤ëÃæ¡¢ÉÔ¾Í»ö¸å¤ÎÀ¸³è¤ä¸Ä¿Í»ØÆ³¤Î¸½¾õ¡¢º£¸å¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ãÇò¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¸½ºß¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¡¡ÅÄ»ù»á¡Ê°Ê²¼ÅÄ»ù¡ËÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¸Ä¿Í¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ï¤¢¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Î¸å¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ë£´Ç¯¤°¤é¤¤½»¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤ËÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤ÎÊý¡¹¤Î´õË¾¤Ë±è¤Ã¤ÆËÍ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤éµëÎÁ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¸þ¤³¤¦¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤«¤é¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿»þ´ü¤¬¡Ê¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¡Ë¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤È½Å¤Ê¤Ã¤ÆÅÏ¹Ò¤Ç¤¤ºº£¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½ÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤È¤Ï
¡¡ÅÄ»ù¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¿Í¤Î£µ£°ÂåÃËÀ¤È£¶£°ÂåÃËÀ¤Î£²¿Í¤Ç¤¹¡£¥´¥ë¥Õ¤ò¼ñÌ£¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¡¹¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÂçÀ®¸ù¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥³¡¼¥È£²£°ÌÌÊ¬¤°¤é¤¤¤ÎÂÎ°é´Û¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤³¤Ç·î¡¢¿å¡¢¶â¡¢Æü¤Î½µ£´Æü°ì½ï¤Ë¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ò¤ä¤ë¤Î¤¬»ä¤Î»Å»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎËÍ¤¬°ìÈÖº¤¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¡½¡½ÉÔ¾Í»ö¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤ËÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿¤Î¤«
¡¡ÅÄ»ù¡¡¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Î©¤ÁÄ¾¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£Åö»þ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤«¤é²ò¸Û¡¢¶¨²ñ¤«¤éÌµ´ü¸Â¤ÎÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¡Ê»Å»ö¤â¶¥µ»¤â¡ËÁ´Éô¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Åö»þ¡¢ËÍ¤Ï¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢À¤´Ö¤Ç¤Ï°Ç¥«¥¸¥Î¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤·¡¢É¬Á³Åª¤ËÆüËÜ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡ÊÁªÂò»è¤Ë¡Ë¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½¸½Ìò»þÂå¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÂÎ½Å¤âÁý¤¨¤Æ£±£°£°¥¥í¤È¤Î¾ðÊó¤â¤¢¤ë
¡¡ÅÄ»ù¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¾éÃÌ¤Ã¤Ý¤¯¸À¤¦¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤Ç¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡£º£¤Ï¤â¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡££±£±£°¥¥í¤°¤é¤¤¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¡½¡½µ¢¹ñ¸å¡¢Åö½é¤ÏÊ¡²¬¤¬À¸³èµòÅÀ¤À¤Ã¤¿
¡¡ÅÄ»ù¡¡£²Ç¯´Ö¡¢¾®ÁÒ¤Ë½»¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Î¡Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤«¤éÅìµþ¤ËÍè¤¿¤Î¤¬¡¢¿ô¤«·îÁ°¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï
¡¡ÅÄ»ù¡¡Í×Ë¾¤¬¤¢¤ì¤Ð¤É¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¡¢Ì¾Á°¤Ï½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¤¬¥È¥Ã¥×¤ÎÊý¤Þ¤Ç¡£Ç¯Îð¤Ç¤¤¤¯¤È£·ºÐ¤«¤é£¶£µºÐ¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½¼õ¹ÖÎÁ¤äÉÑÅÙ¤Ï
¡¡ÅÄ»ù¡¡£²»þ´Ö£¶Ëü±ß¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÑÅÙ¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÇ®ÎÌ¤ä¤ªºâÉÛ»ö¾ð¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¤¿Í¤Ï½µ£´¡¢£µ²óÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£ËÍ¤¬ÃÏÊý¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡££±£°²ó°Ê¾åÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¡Ö¸ÇÄêµÒ¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢£²£°¿Í°Ê¾å¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½»ØÆ³ÆâÍÆ¤Ï
¡¡ÅÄ»ù¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡Ê¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡Ë¥ì¥Ù¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£Îã¤¨¤Ð°ìÈÌ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÊý¤¬Ëè·î£±Ëü±ß¤¿¤á¤ÆÈ¾Ç¯¤Ë£±²óÍè¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Ë¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤¬Íè¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤È»×¤¦¡£ËÍ¤¬¡Ê¸½Ìò»þÂå¤Ë¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢³Ú¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£·ë²Ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£¤½¤³¤ÏÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½»Å»ö¤Ï¼ýÆþÌÌ¤â´Þ¤á¤Æ°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë
¡¡ÅÄ»ù¡Ê½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡ËÅö»þ¤Ê¤éÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤¹¤°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÏÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£»þ¤¬¤¿¤Æ¤ÐÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢É÷¸þ¤¤¬¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤ò·×¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½É÷¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¼Â´¶¤Ï
¡¡ÅÄ»ù¡¡£Ô£Á£Ç£Ï£Ë£Å£Î¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÌ¾¤Ç¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤ÏÅÄ»ù¤µ¤ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤«¤é¤â¡Ö£Ô£Á£Ç£Ï£Ë£Å£Î¤µ¤ó¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½º£¸å¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï
¡¡ÅÄ»ù¡¡´ðËÜÅª¤Ë²¿¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë¶É·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï³°¹ñ¿Í¤È¤Î¥Ñ¥¤¥×¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤´ÈÓ¤ò¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤Ç³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡Ä¡£°ì¤Ä¸À¤¨¤ë¤Î¤ÏÁ´Á³ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ù¤¿¤´¡¦¤±¤ó¤¤¤Á¡¡£±£¹£¸£¹Ç¯£··îÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ºë¶Ì¡¦ÏÏ»Ô½Ð¿È¡£ºë¶Ì±É¹â£²¡¢£³Ç¯»þ¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¢¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³£²´§Ã£À®¡£Â´¶È¸å¤Î£²£°£°£¸Ç¯£´·î¤Ë£Î£Ô£ÔÅìÆüËÜ¤ËÆþ¼Ò¡££±Ç¯ÌÜ¤«¤éÁ´ÆüËÜÁí¹çÁª¼ê¸¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ò£±£¹ºÐ£´¤«·î¤ÎºÇÇ¯¾¯¤ÇÀ©¤·¡¢£±£³Ç¯¤Þ¤Ç£¶Ï¢ÇÆ¡££±£²Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØÂåÉ½¡££±£¶Ç¯£´·î¤Ë°ãË¡¥«¥¸¥ÎÅ¹¤ÇÅÒÇî¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢½êÂ°Àè¤«¤é²ò¸Û¡¢ÆüËÜ¶¨²ñ¤«¤éÌµ´ü¸Â¤ÎÅÐÏ¿Ëõ¾Ã½èÊ¬¤ò²Ê¤µ¤ì¤¿¡££±£¹Ç¯¤Ë¡Ö£Ô£Á£Ç£Ï£Ë£Å£Î¡×¤È¤·¤Æ¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò³«»Ï¡££²£°Ç¯¤Ë¶¨²ñ¤Î½èÊ¬¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤¿¡£