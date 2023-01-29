ÍµÈ¹°¹Ô¡¡¥¢¥ó¥¬ÅÄÃæÂî»Ö·ëº§¤Ç¥±¥ó¥³¥Ð¤ÎàÍîÃÀá¾Ú¸À¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ä¤·¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×
¡¡ÍµÈ¹°¹Ô¤¬£²£¹Æü¡¢£Ê£Æ£Î·Ï¥é¥¸¥ª¡Ö£Ó£Õ£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Î£É£Ç£È£Ô¡¡£Ä£Ò£Å£Á£Í£Å£Ò¡×¤Ë½Ð±é¡£·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡¦ÅÄÃæÂî»Ö¤È¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤È¤¬·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿àÃÏ¹ö·ÀÌóá¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
àÃÏ¹ö·ÀÌóá¤È¤Ï¥é¥¸¥ª¤Ç¶¦±é¤¹¤ëÅÄÃæ¤È¥±¥ó¥³¥Ð¤¬Äù·ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÅÄÃæ¤¬¥±¥ó¥³¥Ð¤è¤êÀè¤Ë·ëº§¤¹¤ë¤È¡Ö°ãÌó¶â£±£´²¯±ß¤òÊ§¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÆâÍÆ¤À¡£
¡¡ÍµÈ¤ÏÅÄÃæ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¡Ö°ãÌó¶â£±£´²¯±ß¡×¤Îµ»ö¤ò¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÇ¯Ëö£±£²·î£³£°Æü¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¡Ø¡Ê¥¯¥¤¥º¡ËÀµ²ò¤Ï°ìÇ¯¸å¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Î¤È¤¤Ë¡¢¥±¥ó¥³¥Ð¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤ÈËÜÈÖÁ°¤Ë¥±¥ó¥³¥Ð¤¬¿ÀÌ¯¤Ê´é¤Ä¤¤Ç¡ØÍµÈ¡¢¡ÊÃÏ¹ö·ÀÌó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡ËÅÄÃæ¤Ï·ëº§¤¹¤ë¤ó¤«¤Ê¤¢¡Ä¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤É¤«¤Ê¤ê¿´ÇÛ¤²¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÍµÈ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢·ÀÌó¤¢¤ë¤±¤É¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï¡Ö¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¤é¡Ê¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡Ë¡Ø¥Õ¥¥¡Ä¡Ù¤ÈÂç¤¤Ê¤¿¤áÂ©¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÊý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡£ÇØÃæ¤¬µã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£ÇØÃæ¤Î¥ª¡¼¥¬¤¬µã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÂçÇú¾Ð¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ä¤·¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡Ä¡×¤ÈÆÈ¿ÈÀèÇÚ·Ý¿Í¤ÎÈá°¥¤ò¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£