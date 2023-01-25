ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ÆÉ¡·ì¤Ç¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö·ëº§¤·¤Æ¡ª¡×¡¡Î©¤ÆÂ³¤±¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¹¹¿·¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼Áý²Ã
ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼Ì¿¿»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¼«¿È¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ï¡Ö£È£Õ£Ç£Ï¡¡£Â£Ï£Ó£Ó¡×¤È¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¹¹ð»£±Æ¤È»×¤ï¤ì¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î°ì¥³¥Þ¤ò¾Ò²ð¡£¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ò»£±Æ¤·¤¿¤³¤ÎÅê¹Æ¤«¤é£¸»þ´Ö¤Ç¡¢Ìó£±£µËü£²£°£°£°¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬²¡¤µ¤ì¡¢£±£²£°£°·ï¤òÄ¶¤¹¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤Ï¤ä¡¢¥¢¡¼¥È¤Î°è¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ÆÉ¡·ì¤Ç¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö·ëº§¤·¤Æ¡ª¡×¡Ö£È£Á£Ô¡¡£Ó£È£Ï£Õ£Ì£Ä¡¡£Â£Å¡¡£Í£Å¡Ê»ä¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤è¡Ë¡×¡Ö£Ó£è£ï£è£å£é¡¡£Ï£è£ô£á£î£é¡¡£é£ó¡¡£ó£ï¡¡£è£á£î£ä£ó£ï£í£å¡¥¡¡£Ô£è£á£ôüý£ó¡¡£ó£ï¡¡£ã£ï£ï£ì¡Ê¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¤¹¤´¤¤¥Ï¥ó¥µ¥à¡£ËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
ÂçÃ«¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¹¹¿·¤Ï¡¢¤³¤Î£±£°Æü´Ö¤Ç£³ÅÙÌÜ¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Åê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¡×¡Ö£ó£è£ï'£ó¡¡£á£ã£ô£é£ö£å¡¡£ï£î¡¡£é£î£ó£ô£á£ç£ò£á£í¡¡£î£ï£÷¡¤¡¡£é'£í¡¡£ç£ï£é£î£ç¡¡£ô£ï¡¡£ì£ï£ó£å¡¡£í£ù¡¡£í£é£î£ä¡Ê¤¤¤Þ¡¢¥·¥ç¥¦¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç³èÈ¯²½¡£»ä¡¢Àµµ¤¤ò¼º¤¤¤½¤¦¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ºòÇ¯¤Î£³²ó¤ËÊÂ¤ÖÅê¹Æ¿ô¤òÁá¤¯¤âµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¿´î¤·¤¿¡£
Î©¤ÆÂ³¤±¤Æ¤Î¹¹¿·¤Ï¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£º£·î£±£´Æü»þÅÀ¤Ç¤ÎÂçÃ«¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤ÏÌó£±£µ£¹Ëü¿Í¡£¤ï¤º¤«£±£°Æü´Ö¤Ç£¹Ëü¿ÍÁý¤Î£±£¶£¸Ëü¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£