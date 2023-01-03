Image:Amazon.co.jp

こちらは（株）メディアジーンのメディアコマース・チームが編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2023年1月3日9時から1月7日23時59分まで「Amazon初売り」を開催中です。

現在、Fire TV Stickが20％オフやEcho Show 8が51%オフなど、今すぐ使えるアイテムがお買い得に登場しています。

また、さまざまなジャンルのKindle本200万冊以上が読み放題となる｢Kindle Unlimited｣も2カ月99円キャンペーンを開催中。

なお、以下の表示価格は2023年1月3日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

Alexa対応の「FireTV Stick 4K Max」などがAmazon初売りセールに登場！ Echo Dot（第4世代）とのセット買いもお得

Fire TV Stick - Alexa対応音声認識リモコン(第3世代)付属 | ストリーミングメディアプレーヤー 3,980 （20%オフ：特選タイムセール） Amazonで購入する

Fire TV Stick 4K Max - Alexa対応音声認識リモコン(第3世代)付属 | ストリーミングメディアプレーヤー 4,980 （29%オフ：特選タイムセール） Amazonで購入する

New Fire TV Cube - Alexa対応音声認識リモコン付属 | ストリーミングメディアプレーヤー 17,980 （10%オフ：特選タイムセール） Amazonで購入する

【セット買い】Fire TV Stick 4K Max +Echo Dot (第4世代) グレーシャーホワイト 6,980 （46%オフ：特選タイムセール） Amazonで購入する

＞＞Fire TVシリーズのセール対象一覧を見る

2022年発売の「NEW Fire HD 8 Plus」などタブレットがセール価格で勢ぞろい！

Fire HD 10 タブレット 10.1インチHDディスプレイ 32GB ブラック 15,080 （6%オフ：特選タイムセール） Amazonで購入する

NEW Fire HD 8 タブレット - 8インチHD ディスプレイ 32GB ブラック (2022年発売) 10,980 （8%オフ：特選タイムセール） Amazonで購入する

Fire HD 10 Plus タブレット 10.1インチHDディスプレイ 32GB スレート 17,480 （8%オフ：特選タイムセール） Amazonで購入する

NEW Fire HD 8 Plus タブレット - 8インチHD ディスプレイ 32GB グレー (2022年発売) 11,980 （14%オフ：特選タイムセール） Amazonで購入する

＞＞Fireタブレットのセール対象一覧を見る

Echo Dot（エコードット）第3世代が60%オフやEcho Dot（エコードット）第4世代が50%オフなど衝撃の大特価！

Echo Show 8 (エコーショー8) 第2世代 - HDスマートディスプレイ with Alexa、13メガピクセルカメラ付き、チャコール 9,980 （33%オフ：特選タイムセール） Amazonで購入する

Echo Show 10 (エコーショー10) 第3世代 - モーション機能付きスマートディスプレイ with Alexa、チャコール 26,980 （10%オフ：特選タイムセール） Amazonで購入する

Echo Dot (エコードット) 第4世代 - スマートスピーカー with Alexa、チャコール 2,980 （50%オフ：特選タイムセール） Amazonで購入する

Echo Dot (エコードット)第3世代 - スマートスピーカー with Alexa、チャコール 1,980 （60%オフ：特選タイムセール） Amazonで購入する

＞＞Echoシリーズのセール対象一覧を見る

Kindleのセット買いがお得！ ワイヤレス充電スタンドやファブリックカバー＋保護フィルムなど！

【セット買い】 Kindle Paperwhite シグニチャー エディション 32GB 【ワイヤレス充電スタンド付き】 20,460 （12%オフ：特選タイムセール） Amazonで購入する

【セット買い】 Kindle Paperwhite 16GB 広告なし 電子書籍リーダー【純正ファブリックカバー (ブラック) +保護フィルムセット】 19,510 （15%オフ：特選タイムセール） Amazonで購入する

＞＞Kindleシリーズのセール対象一覧を見る

どこにいてもペットや自宅の見守りができるセキュリティカメラや外出先からでも応答可能なインターフォンなど！

【Amazonデバイス】Ring Stick Up Cam Battery (リング スティックアップカム バッテリーモデル) | 外出先からも見守り可能、屋内・屋外で使える充電式セキュリティカメラ、デバイス盗難補償付き - ホワイト 9,480 （21%オフ：特選タイムセール） Amazonで購入する

【Amazonデバイス】Ring Indoor Cam (リング インドアカム) | 外出先からペットの見守りやご自宅の見守りに、コンパクトな屋内用セキュリティカメラ、デバイス盗難補償付き 5,480 （21%オフ：特選タイムセール） Amazonで購入する

【Amazonデバイス】Ring Video Doorbell 4 (リング ビデオドアベル4) | 外出先からも応答可能、スマートフォン対応 インターホン・ドアホンの代わりに、デバイス盗難補償付き 18,980 （21%オフ：特選タイムセール） Amazonで購入する

＞＞Amazonデバイスセール対象一覧を見る

数量限定タイムセールもお見逃しなく！

スマートウォッチ 1.7インチタッチスクリーン 100+文字盤 腕時計 運動モード 歩数計 活動量計 着信通知 健康管理機能付きiPhone&Android対応 4,380 （66%オフ：数量限定タイムセール） Amazonで購入する

BERIBES ヘッドホン bluetooth 65時間再生 3つのEQモード ワイヤレスヘッドフォン Bluetooth5.1 重さはわずか180g 快適なフィット感 マイク付きヘッドホン HIFIステレオ 有線 無線 両用 遮音 密閉型 2,999 （21%オフ：数量限定タイムセール） Amazonで購入する

【２人同時使用可能】iPhone専用 ラベリアマイク ワイヤレス マイク スマホマイク ビデオマイク クリップ式 収音録音 ノイズ抑制 サウンドピックアップ 360°全方向性 収音マイク 外付けマイク 2.4GHz 20M伝送 Type-C充電式 APP不要 Tik Tok、YouTube、生放送、vlog撮影、動画、インタビュー等適用 2,879 （20%オフ：数量限定タイムセール） Amazonで購入する

精密ドライバー セット 特殊ドライバー ビット 磁気ドライバー 滑り止め 2,680 （73%オフ：数量限定タイムセール） Amazonで購入する

ゴールゼロ シェード GOAL ZERO用 ランタンシェード アウトドア キャンプ ランタン フラットリフレクター クルっと式 (ゴールゼロ用) (銀色) 799 （60%オフ：数量限定タイムセール） Amazonで購入する

遮光率100% スリーピングドーム ブラック 加湿 防寒 スマホポケット付き 睡眠 快眠 枕 (黒) 【昼間の仮眠、寒い季節に頭や顔の寒さを軽減してくれます】 1,980 （20%オフ：数量限定タイムセール） Amazonで購入する

【精米】[Amazon限定ブランド] 580.com 秋田県産 無洗米 あきたこまち 10kg 令和4年産 3,449 （26%オフ：数量限定タイムセール） Amazonで購入する

カルビー じゃがりこサラダｂｉｔｓ大モリ 103g×12袋 2,425 （30%オフ：数量限定タイムセール） Amazonで購入する

マルちゃん 麺づくり カラフル6種セット 2,001 （27%オフ：数量限定タイムセール） Amazonで購入する

明治 マーブルジャンボ 110g×6個 1,503 （23%オフ：数量限定タイムセール） Amazonで購入する

｢Amazon初売り｣の期間中は、エントリーし10,000円以上買い物することで最大10,000ポイントが還元されるキャンペーンも。

＞＞お得なキャンペーンページへ

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞Amazon これから開催予定のタイムセール一覧へ

＞＞ウォッチリストの使い方について

｢Amazon初売り｣は、2023年1月7日23時59分まで開催中！

Source:Amazon初売り