¥¨¥ó¥ê¥±¡Ö»àË´»ö¸Î¡×¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥µ¥í¥óÊÄÅ¹¡õ¥Ð¡¼³«¶È¤ÇÊÖ¶âÂÐ±þ¤òÈ¯É½ ¿¡¤¨¤Ì¡ÈÇ§¼±¤Î¥º¥ì¡É¤ËÁí¥Ä¥Ã¥³¥ß
2022Ç¯1·î¡¢ËÜ»ï¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¨¤ë¥¨¥ó¥ê¥±
¡¡¸µ¥«¥ê¥¹¥Þ¥¥ã¥Ð¾î¤Î¥¨¥ó¥ê¥±¤¬¡¢10·î11Æü¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤È¤·¤Æ¸ì¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤¬¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯11·î¤Ë¥¥ã¥Ð¾î¤ò°úÂà¤·¡¢¸½ºß¤Ï·Ð±Ä¼Ô¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Î¥¨¥ó¥ê¥±¡£¤·¤«¤·¡¢8·î23Æü¤Î¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¡¢·Ð±Ä¤¹¤ë¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥µ¥í¥ó¤Ç°û¼ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¡¢¶ÛµÞÈÂÁ÷¸å¤Ë»àË´¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¥¨¥ó¥ê¥±¤Ï¡¢·Ù»¡¤«¤é»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¼Õºá¡£¤µ¤é¤Ë¡¢9·î7Æü¤Î¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢¥¨¥ó¥ê¥±¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥¨¥ó¥ê¥±¶õ´Ö¡×¤ÎÇã¤¤¼è¤ê»ö¶È¤Ç¡¢½Ð»ñË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÖ¶â¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊóÆ»¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¨¥ó¥ê¥±¤Ï¼ÕºáÆ°²è¤ò½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö»ä¼«¿È¡¢²¿¤âÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢É×¤ËÇ¤¤»¤Ã¤¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÁ´ÍÆ¤â¤ï¤«¤é¤º¡¢¤¤¤Þ²¿¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¤«¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤Î¼Â¾ð¤ò¸ì¤ê¡¢ÈãÈ½¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢11Æü¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¼ÕºáÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥ê¥±¤Ï¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö¤³¤Î¾ì¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Y¤µ¤ó¡¢Y¤µ¤ó¤Î¤´°äÂ²¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê¤ª²ù¤ß¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥µ¥í¥ó¤Ç¤Î»àË´»ö·ï¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¥µ¥í¥ó¤ÎÊÄÅ¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥¨¥ó¥ê¥±¶õ´Ö¡×¤ÇÊÖ¶â¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿Èï³²¼Ô¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ø¡¢ÊÖ¶â¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÀë¸À¡£¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÇä¤ê¾å¤²¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Å»ö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ°Æ·ï¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¼«¿È¡¢ÀÎ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿å¾¦Çä¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡£¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥µ¥í¥ó¥¨¥ó¥ê¥±¤ÏÊÄ¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ì½ê¤ò°ÜÅ¾¤·¤Æ¿·¤·¤¯°ì¤«¤é¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¥Ð¡¼¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¨¥ó¥ê¥±¤µ¤ó¤¬·ÇºÜ¤·¤¿¼ÕºáÆ°²è¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀ¤´Ö¤È¤Î¡ÈÇ§¼±¤Î¥º¥ì¡É¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥µ¥í¥ó¤Ç¤Î»ö·ï¤ÏÁÜºº¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¤Þ¤¿°û¿©Å¹¤ò³«¶È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¤È½ÃÇ¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¼Â¶È²È¡ØÀÄ½Á²¦»Ò¡Ù¤³¤È»°ºêÍ¥ÂÀ»á¤È¤ÎYouTubeÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢É×¤ËÂ¿³Û¤Î¶â¤òÂß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ê¸µ¤Ë¸½¶â¤¬¤Û¤Ü»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ð¡¼¤Î³«Å¹»ñ¶â¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿µ¿Ìä¤â»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¡¼¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊÝ¾Ú¤â¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ÕÌ£¤ÇÉÔ²Ä²ò¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡SNS¤Ç¤â¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÀ¼¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¥¨¥ó¥ê¥±¡¢»ÙÊ§¤¤¤Î¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥Ð¡¼³«¤¯¤ª¶â¤¢¤Ã¤ÆÎ®ÀÐ¤Ë¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£ÌµÍý¤¢¤ë¡£¡Õ
¡Ô·î350Ëü¤Î²È¤Ë¤Þ¤À½»¤ó¤À¤Þ¤ÞYouTube¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç°Æ·ï¤·¤Æ¤Þ¤¿¥Ð¡¼³«¤¤¤Æ¤Ã¤Æ²¿°ì¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤èÀ¸³è¤¬¡¡È¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹ÔÆ°¤¬¸«¤¿¤¤¡Õ
¡Ô¥¨¥ó¥ê¥±¤ä¤ë¤³¤È¤¬Ëè²ó¥º¥ì¤Æ¤ó¤Î¤è¾Ð¡¡¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¤Æ½Ð¤·¤¿·ë²Ì¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¥º¥ì¤Æ¤ë¤Î¾Ð¡¡¥Ð¡¼¤ÎÊª·ï¤ä¼ò¤Î»ÅÆþ¤ì¤¹¤ëÁ°¤Ë¤½¤Î¤ª¶â¤ÇÊÖ¶â¤·¤Ê¤èw¡Õ
¡¡¸½ºß¤Ï¡¢¥Ð¡¼¤ÎÊª·ï¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¥¨¥ó¥ê¥±¼«¿È¤¬ËèÆü¡¢½Ð¶Ð¤¹¤ë¤È¤âÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¥¹¥à¡¼¥º¤Ë»ö¤Ï±¿¤Ö¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£