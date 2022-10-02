¥Þ¥Ä¥À¤ÎÄ©Àï¡£Ä¾6¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÇBMW¤ä¥Ù¥ó¥Ä¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤Î¤«¡© CX-60»î¾èµ
¡½¡ÎÆ»Ï©¸òÄÌ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÀ¶¿åÁð°ì¡Ï¡½
¢¡¤¬¤ó¤Ð¤ì¥Þ¥Ä¥À¡ª Éé¤±¤ë¤Ê¥Þ¥Ä¥À¡ª
¥Þ¥Ä¥À¤¬¿··¿¹âµéSUV CX-60¤òÈ¯Çä¡ª ²Á³ÊÂÓ¤Ï299Ëü2000±ß¡Á626Ëü4500±ß¡£Æ±°ì¼Ö¼ï¤Ê¤Î¤Ë²Á³Ê¤ËÇÜ¶á¤¤³«¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢4¼ïÎà¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡ª ÃÍÃÊ¤Ç¸À¤¨¤Ð°ìÈÖ¹â¤¤¤Î¤Ï¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½µ´©SPA¡ª¥«¡¼¥Þ¥Ë¥¢·³ÃÄ¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¾6¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¡£¥Þ¥Ä¥ÀÞÕ¿È¤ÎÄ¾6¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
±ÊÊ¡¥é¥ó¥×¡ÊÀ¶¿åÁð°ì¡Ë¡áÊ¸ Text by Shimizu Souichi
ÌÐÏ¤¹¬Àµ¡á¼Ì¿¿ Photographs by Moro Yukimasa
¢¡¥Þ¥Ä¥À¤ÎÄ¾6¤Ï¡¢BMW¤ä¥Ù¥ó¥Ä¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤Î¤«!? ¤¤¤ä¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤¯¤ì!!
¡¡Ä¾Îó6µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¡£¤½¤ì¤Ï´°Á´¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸Ø¤ë¥«¡¼¥Þ¥Ë¥¢Ì´¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¡£²óÅ¾¤¬¥¦¥ë¥È¥é¥¹¥à¡¼¥º¤Çµ¤»ý¤Á¥¤¥¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£½µ´©SPA¡ªÃ´ÅöK¤â¡¢¤«¤Ä¤ÆÄ¾6¤ÎBMW525i¤òÃæ¸Å¤Ç¥²¥Ã¥È¤·¡¢¶Ë°Ç³Èñ¡Ê¥ê¥Ã¥¿¡¼5Ò¡Ë¤È¸Î¾ã¤ÎÍò¤ËÂÑ¤¨¤¿¡£
¡ÖÇ³Èñ¤Ê¤ó¤Æ¤¤¡¼¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÃË¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡ª Çã¤¨¤ì¤Ð¤â¤¦°ìÅÙÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢BMW¤ÎÄ¾6¡ª¡×¡ÊÃ´ÅöK¡Ë
¡¡¼Â¤Ï¸½ºß¡¢Ä¾6¥¨¥ó¥¸¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÀ¤³¦¤Ë¤´¤¯¤ï¤º¤«¤·¤«¤Ê¤¤¡£BMW¤Î¤Û¤«¤Ï¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤°¤é¤¤¡£¥È¥è¥¿¤äÆü»º¤Ê¤É¹ñ»ºÀª¤Ï20Ç¯Á°¤ËÅ±Âà¤·¡¢FF¡ÊÁ°ÎØ¶îÆ°¡Ë¼Ö¤Ë¤â»È¤¨¤ëV6¤Ø¤ÈÅ¾¿È¤·¤¿¡£Ä¾6¤Ï¸½ºß¡¢¶Ë¤á¤Æ¥¼¥¤¥¿¥¯¤Ê¥¨¥ê¡¼¥ÈÀìÍÑ¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó·Á¼°¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡ª ¤½¤³¤ËÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¥Þ¥Ä¥À¤¬»²Æþ¤·¤¿¡ª ¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤À¤±¤É¡ª
¢¡¤Ê¤¼¥Þ¥Ä¥À¤¬Ä¾6¡©
¡¡¤¤¤ä¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢²ÃÂ®¤âÇ³Èñ¤â¤¤¤¤¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëÂç´¿·Þ¡ª BMW¤â¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤â¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤ÎÄ¾6¤òºî¤Ã¤Æ¤ë¤¼¡ª
¡¡¤Ê¤¼¥Þ¥Ä¥À¤¬Ä¾6¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¾®¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÀ¸¤»Ä¤êÀïÎ¬¤Ç¤¢¤ë¡£¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÎÂç·¿¼Ö¤òÇä¤Ã¤ÆÍø±×¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Ç¤Ã¤«¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬É¬Í×¤À¡£Ä¾6¤Ï¡¢Ä¾4¤Ë2µ¤ÅûÉÕ¤±²Ã¤¨¤ì¤Ðºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢V6¤ò¿·³«È¯¤¹¤ë¤è¤ê¤Ï°Â¾å¤¬¤ê¡£¤Ä¤¤¤Ç¤Ëµ¤»ý¤Á¤â¥¤¥¤¡£
¢¡µÕÄ¥¤ê¤ÎÀ¸¤»Ä¤êÀïÎ¬
¡¡ÅÅÆ°²½¤Î»þÂå¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Çº£¤µ¤éÄ¾6¤Ê¤ó¤«ºî¤ë¤Î¤«¡£¡Ö¥Þ¥Ä¥À¤Ï¶¸¤Ã¤¿¤Î¤«!?¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥¯¥ë¥Þ¤¬¤½¤¦¤¹¤ó¤Ê¤ê¤ÈEV²½¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë°ÕÌ£µÕÄ¥¤ê¡ª ¤½¤ì¤â¤Þ¤¿°ì¤Ä¤ÎÀ¸¤»Ä¤êÀïÎ¬¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¥Þ¥Ä¥À¤¬¿·³«È¯¤·¤¿Ä¾6¤Î3.3¥ê¥Ã¥¿¡¼¡¦¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢48V¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¡¢¥Þ¥Ä¥À¤Î¥é¡¼¥¸¾¦ÉÊ·²Âè1ÃÆ¤Ç¤¢¤ëCX-60¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î½ÐÍè±É¤¨¤Ï¡¢BMW¤ä¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤ËÇ÷¤ì¤¿¤Î¤«!?
¡¡¤¿¤Ö¤ó¡¢¤«¤Ê¤ê¥¤¥¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
¢¡Ç³Èñ¤òBMW¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡Ä
¡¡¥Þ¥Ä¥À¤ÎÄ¾6¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤¬¹µ¤¨¤á¤Ê¤Ö¤ó¡¢Ç³Èñ¤¬Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤À¡£CX-60¤Î¥«¥¿¥í¥°Ç³Èñ¤Ï¥ê¥Ã¥¿¡¼21.1Ò¡£BMW X5¤ÎÄ¾6¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤Ï¥ê¥Ã¥¿¡¼12.4Ò¡£°µ¾¡¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Ö¤óCX-60¤ÎºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Ï500Nm¤Ç¡¢X5¤Î620Nm¤ËÉé¤±¤Æ¤ë¤¬¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤ò¿¼¤¯Æ§¤ß¹þ¤á¤Ð¡¢Ä¾6¤È¤¤¤¦¤è¤êV8¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ö¥Ð¥ë¥ë¥ë¥ë¡Á¥ó¡×¤È¤¤¤¦Í¦¤Þ¤·¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤òÈ¯¤·¤Æ¡Ö¥°¥ï¡¼¥Ã¡×¤È²ÃÂ®¤¹¤ë¡£½½Ê¬¤À¤¼¡ª
¡¡Ç³Èñ¤ÎÎÉ¤µ¤âËÜÊª¤Ç¡¢³¹Ãæ¤Ç¤â¥ê¥Ã¥¿¡¼12Ò¡¢¹âÂ®½ä¹Ò¤Ê¤é¥ê¥Ã¥¿¡¼20Ò¤âÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥Ð¥«¥Ç¥«¤¤EV¤è¤ê¥¨¥³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Ä¾6¤Î¤¿¤á¤Ë¥ê¥Ã¥¿¡¼5Ò¤ËÂÑ¤¨¤¿Ã´ÅöK¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊÄãÇ³Èñ¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥¼¥¤¥¿¥¯¤ÊÂç·¿SUV¤òÇã¤¦¿Í¤¬¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤Ç³Èñ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤¬¥¦¥ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¡¢ÃÍÃÊ¤Ï550Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢CX-5¡ÊÄ¾4¤Î2.2¥ê¥Ã¥¿¡¼¡¦¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¿¡¼¥Ü¡Ë¤è¤êÇ³Èñ¤¬¥¤¥¤¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó²ÃÂ®¤â¥¤¥¤¡£¸«¤¿ÌÜ¤äÆâÁõ¤â¥¼¥¤¥¿¥¯¤À¡£
¡¡¥«¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï¥Þ¥Ä¥À¤ÎÄ©Àï¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤Û¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª ·òÆ®¤òµ§¤ë¤¼¡ª
¢¡¡Ú·ëÏÀ¡ª¡Û
ºÇ½é¤Î»î¾è¼Ö¤Ï¥¢¥¿¥ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¥Ï¥ó¥É¥ë¤â¾è¤ê¿´ÃÏ¤â¥á¥Á¥ã¸Ç¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤È¤Ç¥¢¥¿¥ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ë»î¾è¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤éÁ´ÉôÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥Ê¥é¥·±¿Å¾¤¬½ª¤ï¤ì¤ÐÊÌÊª¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡ª
¡½¡ÎÆ»Ï©¸òÄÌ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÀ¶¿åÁð°ì¡Ï¡½¡ÚÀ¶¿åÁð°ì¡Û
1962Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£·ÄÂçË¡Â´¡£ÊÔ½¸¼Ô¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£¡Ø¤½¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤¯¤À¤µ¤¤!!¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤¥Õ¥§¥é¡¼¥êÊ¸³Ø¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¼óÅÔ¹âÂ®¤ÎÆæ¡Ù¡Ø¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÆæ¡Ù¤Ê¤É¤ÎÃøºî¤ÇÆ»Ï©¸òÄÌ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£À¶¿åÁð°ì.com