2024Ç¯¡Ú½©ÅÄ´ÈÅõ¤Þ¤Ä¤ê¡ÛºÇ¿·¾ðÊó¡ª²Æ¤Î¾¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª
½©ÅÄ´ÈÅõ¡Ê¤«¤ó¤È¤¦¡Ë¤Þ¤Ä¤ê¤È¤Ï¡©Í³Íè¤äÎò»Ë¡¦¸«¤É¤³¤í¤ò²òÀâ¡ª
ÅìËÌ»°Âç¤Þ¤Ä¤ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ËèÇ¯130Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Ë¬¤ì¤ëÅìËÌ¶þ»Ø¤Î²Æ¤Þ¤Ä¤ê
ÀÄ¿¹¤Í¤Ö¤¿º×¡¢ÀçÂæ¼·Í¼¤Þ¤Ä¤ê¤ÈÊÂ¤ÓÅìËÌ»°Âç¤Þ¤Ä¤ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö½©ÅÄ´ÈÅõ¤Þ¤Ä¤ê¡×¡£ËèÇ¯130Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Ë¬¤ì¤ëÅìËÌ¤Î²Æ¤Ë¤Ï·ç¤«¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Ä¤ê¤Ç¤¹¡£
ËèÇ¯ÍËÆü¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯8·î3Æü¤«¤é6Æü¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢2024Ç¯¤Îº£Ç¯¤ÏÅÚÍËÆü¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ºÇ½ªÆü¤Ï²ÐÍËÆü¤È¤¤¤¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¿¿²Æ¤ÎÉÂËâ¤ä¼Ùµ¤¤òÊ§¤¦¡Ö¤Í¤Ö¤êÎ®¤·¡×¤¬µ¯¸»¤È¤µ¤ì¤ëÅÁÅý¹Ô»ö
µ¯¸»¤òÁÌ¤ë¤È¡¢ÊõÎñÇ¯´Ö¡Ê1751¡Á1764¡Ë¤Ë¤Ï´ÈÅõ¤Þ¤Ä¤ê¤Î¸¶·¿¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¿¿²Æ¤ÎÉÂËâ¤ä¼Ùµ¤¤òÊ§¤¦¡Ö¤Í¤Ö¤êÎ®¤·¹Ô»ö¡×¤¬ÆÈ¼«¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µìÎñ7·î¤ÎËß¹Ô»ö¤Ç¤Ï¡¢¼·Í¼¤Þ¤Ä¤ê¤ÎÁ°Ìë7·î6Æü¤Ë¡¢ºûÃÝ¤Ê¤É¤Ë³¨ÇÏ¤ä´ê¤¤»ö¤ò½ñ¤¤¤ÆÄß¤ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³¹¤òÎý¤êÊâ¤¡¢ºÇ¸å¤ËÀî¤ËÎ®¤·¤ÆÌµÉÂÂ©ºÒ¤Ê¤É¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ðÊæ¤ÈÊÆÉ¶¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿´ÈÅõ¡£1´È50kg¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤â¡ª
´ÈÅõ¤ÏÃÝ¤ò·ë¤ÓÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤ò°ðÊæ¡¢ÄóÅô¤òÊÆÉ¶¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¤â¤Î¡£Âç¼ã¡¦Ãæ¼ã¡¦¾®¼ã¡¦ÍÄ¼ã¤Î4¼ïÎà¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÖÂç¤¤¤Âç¼ã¤Ë¤ÏÄóÅô¤¬46¸ÄÄß¤ë¤µ¤ì¡¢Ä¹¤µ12m¡¢½Å¤µ50kg¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¤½¤Î1´È¤òº¹¤·¼ê¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿¦¿Í¤¿¤Á¤¬¹ª¤ß¤ËÁà¤ê¡¢µ»¤ò¶¥¤¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ãë¤Ë¤ÏÌ¯µ»Âç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎÌ¾¿Í¤¬·èÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ìë¤Î¤Þ¤Ä¤êËÜÈÖ¤Ç¤ÏÁí¿ôÌó280ËÜ¡¢ÄóÅô¤Î¿ô¤Ë¤·¤ÆÌó1Ëü¸Ä¤Ë¤â¤Ê¤ë´ÈÅõ¤¬ÂçÄÌ¤ê¤Ë°ìÀÆ¤Ë¤¢¤²¤é¤ì¡¢¥í¥¦¥½¥¯¤ÇÅô¤µ¤ì¤¿ÃÈ¤«¤¤¿§¤È²Æ¤ÎÇ®µ¤¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤Æ¡¢É÷¾ð¤¢¤ë´ÈÅõ¤¬³¹¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Î½©ÅÄ´ÈÅõ¤Þ¤Ä¤ê¤Ï¤¤¤Ä³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¡©
ËèÇ¯8·î3Æü¡Á6Æü¤Î4Æü´Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë½©ÅÄ´ÈÅõ¤Þ¤Ä¤ê¡£2024Ç¯¤Îº£Ç¯¤ÏÅÚÍË¤¬½éÆü¤Ç¡¢ºÇ½ªÆü¤Ï²ÐÍË¤È¤¤¤¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÌëËÜÈÖ¤ÏJR½©ÅÄ±Ø¤«¤éÅÌÊâ15Ê¬¤Û¤É¤Î´ÈÅõÂçÄÌ¤ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¸¶Â§Åª¤Ë±«Å··è¹Ô¡£Ãë¤ÎÌ¯µ»Âç²ñ¤ÏJR½©ÅÄ±Ø¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬¤Û¤É¤Î¡Ö¥¨¥ê¥¢¤Ê¤«¤¤¤Á ¤Ë¤®¤ï¤¤¹¾ì¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢±«Å·¤Î¾ì¹ç¤Ï½©ÅÄ»ÔÎ©ÂÎ°é´Û¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½©ÅÄ´ÈÅõ¤Þ¤Ä¤ê¤Ï¤É¤³¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡©´ÑÍ÷ÀÊ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
´ÈÅõÂçÄÌ¤ê¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢18»þ15Ê¬¡Á21»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¸òÄÌµ¬À©¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤Ä¤ê´ü´ÖÃæ¤Ï½©ÅÄ¸©Î©ÂÎ°é´Û¤ä½©ÅÄ¹çÆ±Ä£¼Ë¤Ê¤É¤ËÌµÎÁÃó¼Ö¾ì¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¼þÊÕ¤Ë¤âÂ¿¿ôÍÎÁÃó¼Ö¾ì¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º®»¨¤ÏÉ¬»ê¡£
±Ø¤«¤éÅÌÊâ10¡Á15Ê¬·÷Æâ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÅÅ¼Ö¤ä¥Ð¥¹¤Ê¤É¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÇË¬¤ì¤ë¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÌëËÜÈÖ¤ÏÍÎÁ´ÑÍ÷ÀÊ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÛÆÀÊ1ÛÆ2Ëü8000±ß¡¢SÀÊ4500±ß¡¢AÀÊ4000±ß¡¢BÀÊ3500±ß¤Î4¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤Ï´ÑÍ÷ÀÊÍ½Ìó¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Êhttps://www.kantou.gr.jp/kanran/kanran_k.html¡Ë¡£
²ñ¾ì°ÆÆâ¥Þ¥Ã¥×¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Êhttps://www.kantou.gr.jp/guidemap/¡Ë¡£
½©ÅÄ´ÈÅõ¤Þ¤Ä¤ê¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤â¤¦¡ªÃë¤Î´ÈÅõÌ¯µ»Âç²ñ¤ä¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤â
Ãë¤Î´ÈÅõÌ¯µ»Âç²ñ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤
¤Þ¤Ä¤ê2ÆüÌÜ¤Î8·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÁºÇ½ªÆü¤Î8·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÃë¤Ë¤Ï¡¢JR½©ÅÄ±Ø¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬¤Û¤É¤Î¡Ö¥¨¥ê¥¢¤Ê¤«¤¤¤Á ¤Ë¤®¤ï¤¤¹¾ì¡×¤Ç´ÈÅõÌ¯µ»Âç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡Ê±«Å·¤Î¾ì¹ç¤Ï½©ÅÄ»ÔÎ©ÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅÍ½Äê¡Ë¡£
³ÆÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ëÃÄÂÎÀï¡¢¸Ä¿ÍÀï¤Ê¤É6ÉôÌç¤Ç¶¥¤ï¤ì¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎÌ¾¿Í¤¬·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
´ÈÅõ¤Îµ»¤Ï¡¢Î®¤·¡¦Ê¿¼ê¡¦³Û¡¦¸ª¡¦¹ø¤Î5ÄÌ¤ê¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¹â¡¹¤È´ÈÅõ¤ò¤«¤«¤²¤Þ¤¹¡£°ìÈÖÆñ¤·¤¤¤Î¤Ï¹ø¡£¾åÈ¾¿È¤ò¤Û¤É¤è¤¯²£¤Ë·¹¤±¤Æ¡¢Î¾Â¤ò¥°¥Ã¤ÈÆ§¤óÄ¥¤ê¡¢¹ø¤Ë¾è¤»¤ëµ»¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î½¤Îý¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¡£¤Þ¤Ä¤ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÃíÌÜ¤Îµ»¤Ç¤¹¡£
Ì¯µ»Âç²ñ¤Ç¿³ºº¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ÚÌ¯µ»¡Û·¿¤ÎÈþ¤·¤µ¤ä°ÂÄê¤·¤¿»ÑÀªÄ¾·Â6m¤Î±ßÆâ¤Ç¤Î±éµ»´È¤ËÎ¾¼ê¤ò¤«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«´ÈÅõ¤Î°ÂÄêÀÆ§¤óÄ¥¤ê¤ÎÎÏ¶¯¤µ
¡ÚÓò»ÒÊý¡Û¾åÂÀ¸Ý¡¦²¼ÂÀ¸Ý¤Î¥ê¥º¥à¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ð¥Á¤µ¤Ð¤¤Î°ÒÀª¤Î¤è¤µÅ«¤Î²»¿§¤Î¿¤Ó¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ÎÅÁÅýÀÅ«¤ÈÂÀ¸Ý¤ÎÄ´ÏÂ
ÃÄÂÎ¤ä¸Ä¿Í¡¢Óò»ÒÊý¤Ê¤É¤¤¤í¤ó¤ÊÉôÌç¤¬¤¢¤ê¡¢¤Û¤ÜËèÇ¯Í¥¾¡¼Ô¤Î´é¤Ö¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤«¤ï¤«¤é¤º¥É¥¥É¥¡ªÃë¤ÎÇ®¤¤·èÀï¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
²°ÂæÂ¼¤Ç¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤â´®Ç½¡ª
¤Þ¤Ä¤ê´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥ß¥Ë´ÈÅõ¡¢ÍÄ¼ã¤ÎÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡ª¡ÚÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼¡Û
²ñ¾ì¡§¥¨¥ê¥¢¤Ê¤«¤¤¤Á ¤Ë¤®¤ï¤¤¹¾ì
Æü»þ¡§8·î4¡Á6Æü 12»þ¡Á¡ÊÀèÃå100Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¡£ÃëËÜÉô¤Ë¤ÆÍ×¿½¤·¹þ¤ß¡Ë
²ñ¾ì¡¡§½©ÅÄ»ÔÌò½ê²ñ¾ì
Æü»þ¡¡§8·î2Æü¡ÎÁ°Ìëº×¡Ï 15»þ¡Á21»þ30Ê¬¡¢8·î3Æü¡Á6Æü 15»þ¡Á21»þ30Ê¬
²ñ¾ì¢¡§Ãæ±û²ñ¾ì
Æü»þ¢¡§8·î3¡Á6Æü 15»þ¡Á21»þ30Ê¬
²ñ¾ì¡§ÂçÄ®¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì
Æü»þ¡§8·î3¡Á6Æü 15»þ¡Á21»þ30Ê¬
ÎãÇ¯¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤´ÈÅõ¡×¤â¼Â»ÜÍ½Äê¡ª¤Þ¤Ä¤ê°Ê³°¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç°ìÆü¤òÄÌ¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¢ö
¸½ÃÏ¥ì¥Ý¡¼¥ÈÆ°²è¤Ï¤³¤Á¤é
¢£½©ÅÄ´ÈÅõ¤Þ¤Ä¤ê
¤¢¤¤¿¤«¤ó¤È¤¦¤Þ¤Ä¤ê
´ü´Ö¡§2024Ç¯8·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á6Æü¡Ê²Ð¡Ë
²ñ¾ì¡§ ½©ÅÄ»Ô ´ÈÅõÂçÄÌ¤ê¡ÊÌëËÜÈÖ¡Ë¡¢¥¨¥ê¥¢¤Ê¤«¤¤¤Á¤Ë¤®¤ï¤¤¹¾ì¡ÊÃë´ÈÅõ¡Ë
ÅÅÏÃ¡§018-888-5602¡Ê½©ÅÄ»Ô´ÈÅõ¤Þ¤Ä¤ê¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É¡Ë
»þ´Ö¡§¡ÚÌëËÜÈÖ¡§8·î3¡Á6Æü¡Û19»þ15Ê¬¡Á20»þ30Ê¬¡ÚÃë´ÈÅõ¡§8·î4¡Á6Æü¡Û9»þ¡Á15»þ40Ê¬¡Ê8·î6Æü¤Ï9»þ20Ê¬¡Á15»þ¡Ë
¸òÄÌ¡§JR½©ÅÄ±Ø¤«¤éÅÌÊâ10¡Á15Ê¬
ÎÁ¶â¡§BÀÊ3500±ß¡ÁÛÆÀÊ2Ëü8000±ß
URL¡§https://www.kantou.gr.jp/
ÅìËÌ»ÍÂçº×¤ê¤Ç²Æ¤òËþµÊ¤·¤è¤¦¡ª
¸úÎ¨¤è¤¯²ó¤ì¤Ð¥Ï¥·¥´¤â²ÄÇ½¤ÊÅìËÌ»ÍÂçº×¤ê¡£Â¾¤Îº×¤ê¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
2024Ç¯¡ÚÀÄ¿¹¤Í¤Ö¤¿º×¡ÛºÇ¿·¾ðÊó¡ªÇ®¤¤º×¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª
ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
2024Ç¯¡Ú»³·Á²Ö³Þ¤Þ¤Ä¤ê¡Û¥¥Û¥ó¤äÌ¥ÎÏ¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª
ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
2024Ç¯¡ÚÀçÂæ¼·Í¼¤Þ¤Ä¤ê¡ÛºÇ¿·¾ðÊó¡ªÌ¥ÎÏ¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª
ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£