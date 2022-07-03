¾å±Û¿·´´Àþ¤Ç¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î»î¹ÔÈÎÇä¡¡7/8¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç
JRÅìÆüËÜ¤Ï2022Ç¯7·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢°ìÉôÎó¼Ö¤ò½ü¤¯¾å±Û¿·´´Àþ¡Ö¤È¤¡×¡ÊÅìµþ¡Á¿·³ã´Ö¡Ë¤Ç¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î»î¹ÔÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë¡£
¾å±Û¿·´´Àþ¤Ç¤Ï2019Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÈÎÇä¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍøÍÑµÒ¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±¡¢°ìÉôÎó¼Ö¤ÇÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢»î¹ÔÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
JRÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ì¤Ð¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ï¡Ö¿¼¤¤¥í¡¼¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥³¥¯¤È¶ì¤ßË¤«¤Ê¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¿¥¤¥×¡×¤À¤½¤¦¡£ÈþÌ£¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¿·´´Àþ¤Ç¤Î°ÜÆ°¶õ´Ö¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤Û¤«¡¢¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤È¾èµÒ¤È¤Î¿·¤¿¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï250±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
Â¾Àþ¶è¤Ø¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»î¹Ô·ë²Ì¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤Ë´ª°Æ¤·¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£