±©À¸·ë¸¹¤Î¡Ö¸ÇÄêµë¡×¤ÏÇ¯´Ö240Ëü±ß¡©¤¢¤Þ¤ê¤ËÀÚ¤Ê¤¤²û»ö¾ð
Åßµ¨ËÌµþ¸ÞÎØ¤«¤é£³¥õ·î¡£¹ñÌ±Åª¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¢±©À¸·ë¸¹¡Ê27¡¢ANA¡Ë¤¬5·î27Æü¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÃæ¤Ç£³Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡Ê°Ê²¼FaOI¡Ë¡×¤ÇºÆ»ÏÆ°¤·¤¿¡£³¤³°¥È¥Ã¥×¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤¬¥²¥¹¥È¤ÇÍèÆü¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤ÎÀ¸¶¦±é¤â¤¢¤ë¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤À¡£ËëÄ¥¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÌ¾¸Å²°¡Ê6·î3¡Á£µÆü¡Ë¡¢¿À¸Í¡Ê6·î17¡Á19Æü¡Ë¤È²ó¤ê¡¢º£½µËö¤Î6·î24¡Á26Æü¤ÎÀÅ²¬¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡££´ÅÔ»Ô12¸ø±é¤ò¹Ô¤¦Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢±©À¸¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï·ã¤·¤¤ÁèÃ¥Àï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Íè¤ë¤Ù¤¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¸½ÌòÂ³¹Ô¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥×¥íÀë¸À¤«¡¢°úÂà¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëº£¸å¤Îµî½¢¤ò°ìÀÚÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤±©À¸¤Î¤ª¥«¥Í»ö¾ð¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤âÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
5·î27Æü¤Î¸ø±é½éÆü¤ÏSMAP½é¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¡ÖÌë¶õ¥Î¥à¥³¥¦¡×¤òºî»ì¤·¤¿¿Íµ¤¥·¥ó¥¬¡¼¡¢¥¹¥¬¥·¥«¥ª¤È¶¦±é¡£¡ÖKAT-TUN¡×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖReal Face¡×¤Ç¥¹¥¬¥·¥«¥ª¤ÎÀ¸±éÁÕ¤ÎÃæ¡¢·Ú¡¹¤È£´²óÅ¾¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤È¥È¥ê¥×¥ê¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£³²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤ò´°àú¤ËÃåÉ¹¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ï¸ÞÎØ¤Ç°ì¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤ò·Þ¤¨¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¡£2·î¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç94Ç¯¤Ö¤ê¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¸ÞÎØ£³Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¡¢£´°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î±©À¸¤âµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÏÌä¤ï¤Ê¤¤¡¢¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤È¤·¤Æ¤Î¸½ÌòÂ³¹Ô¤«¡¢¥×¥íÅ¾¸þ¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤Á¤é¤È¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ëÈ¯¸À¤¬¡¢ÃíÌÜÅÙ¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤¿¡£
±©À¸¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤À¤¬¡¢¥×¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤À¤«¤é¤³¤½¤³¤ì¤Þ¤Ç£³ÅÙ¤Î¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÅÁÀâ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¥×¥íÀë¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î¼ýÆþ¸»¤Ï¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ ¶¨²ñ¡¢Ï¢ÌÁ¤Ê¤É¤«¤é¤ÎÆÃÊÌ¶¯²½»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î½õÀ®¶â
¢ ÀìÂ°·ÀÌóÎÁ¡Ê±©À¸¤Î¾ì¹ç¤ÏANA¡Ë
£ Âç²ñ¾Þ¶â¡Ê¸ÞÎØ¤äÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ä¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ë
¤ TV¤äCM¤Î½Ð±éÎÁ
¥ ¼Ì¿¿½¸¤ä½ÐÈÇ°õÀÇ
¦ ¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Î¥®¥ã¥é¥ó¥Æ¥£¡¼
ËÌµþ¸ÞÎØ¤¬ÊÄËë¤·¤¿£²¤«·î¸å¤Î£´·î¡¢ÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤Ï±©À¸¤ò2022Ç¯ÅÙ¤âÆÃÊÌ¶¯²½»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ¾µÇ§¤·¤¿¡£
¡Ö°úÂà¤Î°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿Áª¼ê°Ê³°¤ò»ØÄê¤·¤¿¡×¡ÊÆüËÜÏ¢ÌÁ¡¦ÃÝÆâÍÎÊå¶¯²½ÉôÄ¹¡Ë¡£
¤¿¤À¡¢µî½¢¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤òÆÃÊÌ¶¯²½»ØÄêÁª¼ê¤ËÁª¤Ö¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤Ç¡¢±©À¸¤ÏÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤Î¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½´ð¶â¤«¤éÇ¯´Ö240Ëü±ß¤Î½õÀ®¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡£¤Þ¤¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤Ê¤ëÁ°¡¢³¤³°¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Ï¡¢½õÀ®¶â¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤¯¤¸¡Êtoto¡Ë¤«¤é¡ÖÁª¼ê¡¦»ØÆ³¼Ô¸¦¤µ¤ó³èÆ°½õÀ®¡×¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï³¤³°¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ä»ØÆ³¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ»ÙÊ§¤ï¤ì¡¢È¾Ç¯´Ö¤ÇÌó300Ëü±ß»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢±©À¸¤Î¾ì¹ç¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¹ñÆâ¤ËµòÅÀ¤òÌá¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢2020Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¡¢¤³¤Î300Ëü±ß¤Ï¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¸½ºß¤Î±©À¸¤Î¸ÇÄêÈñ¤Ï240Ëü¤Ê¤Î¤À¡Ê¡¡Ë¡£
¤Þ¤¿±©À¸¤ÏANA¤È2013Ç¯¤«¤éÀìÂ°·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î·ÀÌóÎÁ¡Ê¢¡Ë¤Ï¤½¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Î³èÌö¤ä¡¢¼Ò²ñ¾ðÀª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶â³Û¤ËÂç¤¤ÊÉý¤¬¤¢¤ë·ÀÌó¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤Ï¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡ÖÅìµþ¸ÞÎØÁ°¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¶¥±Ë¤ÎÀ¥¸ÍÂçÌéÁª¼ê¤Ë½÷ÀÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¤ÆANA¤È¤Î·ÀÌó¤¬²ò½ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êó½·¤¬Ç¯´Ö¿äÄê£±²¯±ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¡£±©À¸Áª¼ê¤Î¾ì¹ç¡¢¤¤¤¤»þ¤Ç¤â¤½¤ÎÈ¾³Û¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â±©À¸ËÜ¿Í¤Ï¡Ø¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇANA¤â´ë¶È¤È¤·¤ÆÂçÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Ô¡¼¥¯»þ¤Î¶â³Û¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËÊ§¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿Â¾¤ÎÁª¼ê¤ä¥Á¡¼¥à¤È¤Î·ÀÌó¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¤Î±©À¸Áª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¤Ï¿ôÀéËü±ß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤ËÂç²ñ¤Ë½Ð¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¾Þ¶â¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢2·î¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÊó¾©¶â¤Ï500Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸ÞÎØ¸å¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¡ÊISU¡Ë¼çºÅºÇÂç¤ÎÂç²ñ¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬864Ëü±ß¡Ê6Ëü4000¥É¥ë¡Ë¤Ç¡¢µ¬Äê¤Ç¤ÏÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤«¤éÄÉ²Ã¤Ç100Ëü±ß¤ÎÊó¾©¶â¤¬½Ð¤ë¡£¤µ¤é¤Ë»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢¤¬283Ëü5000±ß¡Ê2Ëü1000¥É¥ë¡Ë¡¢GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤¬337Ëü5000±ß¡Ê2Ëü5000¥É¥ë¡Ë¡¢GP¥·¥ê¡¼¥º¤¬243Ëü±ß¡Ê1Ëü8000¥É¥ë¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤È²¾Äê¤·¤Æ¤â¡¢2328Ëü±ß¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë·×»»¤À¡Ê£±¥É¥ë135±ß¤Ç»»½Ð¡Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯½ô·ÐÈñ¤¬¤«¤«¤ë¡£¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç·¤Âå¤ÏÇ¯´Ö30Ëü¤«¤é50Ëü±ß¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£À¤³¦Åª¤ËÃøÌ¾¤ÊÀìÂ°¥³¡¼¥Á¤ò¤Ä¤±¤ì¤ÐÄÌ¾ï£±Ç¯·ÀÌó¤ÇÇ¯´Ö1000Ëü±ß¤«¤é¤Î¸ò¾Ä¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ë°áÁõÂå¡¢¥ê¥ó¥¯»ÈÍÑÎÁ¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¸«ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤âÇ¯´Ö2000Ëü±ß¶á¤¯¤«¤±¤Ê¤¤¤ÈÆüËÜ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
Ç¯´Ö·ÐÈñ2000Ëü±ß¤òÏÅ¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¸ÇÄêÈñ240Ëü±ß¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¾Þ¶â¤¬¤¢¤ë£´ÂçÂç²ñ¡ÊÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡¢GP¥·¥ê¡¼¥º¡¢GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢¡Ë¤Ç½Ð¾ì¤Ç¤¤ëºÇÂç£µ»î¹ç¤ÇÁ´¾¡¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢·ÐÈñ¤òº¹¤·°ú¤¯¤ÈÉâ¤¯¤ª¶â¤Ï¸ÇÄêÈñ¤ò¤¢¤ï¤»¤¿568Ëü±ß¤Û¤É¤·¤«Éâ¤«¤Ê¤¤·×»»¤À¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢±©À¸¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ø¾Þ¶â¤À¤±¤Ç¤ÏàÀÖ»úá¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤Î¤¬¸½¼Â¤À¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÀÚ¤Ê¤¤¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆANA¤«¤é¤ÎÀìÂ°·ÀÌóÎÁ¡Ê¢¡Ë¤ÎÁý³Û¤ä¡¢CM¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼ÎÁ¡¢½ÐÈÇ°õÀÇ¤Ê¤É¤ËÍê¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Î³èÌö¤ä¡¢¼Ò²ñ¾ðÀª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶â³Û¤ËÂç¤¤ÊÉý¤¬¤¢¤ë¡£ËÌµþ¸ÞÎØÁ°¤Ë¤Ï¼«½öÅÁ¤ÎÃæ¹ñ¸ìÈÇ¤â¸½ÃÏ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢»³ÀÑ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°õÀÇ¤¬¤É¤ì¤°¤é¤¤±©À¸¤Î¼ýÆþ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë±©À¸¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤Îº£µ¨Ç¯Êð¤Ï550Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£·.1²¯±ß¡Ë¡£¤¢¤ÎÂçÃ«¤¬Ìîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç½ô·ÐÈñ¤òÉéÃ´¤·¤Æ¤µ¤·¤Ò¤¯¤ÈÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¤¤«¤Ë±©À¸¤¬¸·¤·¤¤ºâÀ¯¾õ¶·¤ÎÃæ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼Â¤Ï±©À¸¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î´óÉÕ³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤¿¡Ö¥¢¥¤¥¹¥ê¥ó¥¯ÀçÂæ¡×¡ÊÀçÂæ»Ô¡Ë¤Ë10Ç¯°Ê¾å´óÉÕ¤òÂ³¤±¤Æ¡¢¤½¤ÎÁí³Û¤Ï3000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¸ÞÎØ¤ÇÆÀ¤¿Êó¾©¶â¤â¡Ö¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Î°éÀ®¤Ë»È¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÁ´¤Æ´óÉÕ¡£2014Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¸å¡¢ÃÏ¸µÀçÂæ¤Ë10Ëü¿Í¤ò½¸¤á¤¿³®Àû¥Ñ¥ì¡¼¥É¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢£¸ËüËç¤òÇä¤Ã¤¿µÇ°T¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤ÎÍ¾¾ê¶â2200Ëü±ß¤ò´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ª¥«¥Í¤À¤±¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥×¥í²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²þÁ±¤Ø¤Î¶áÆ»¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢ËÜ²»¤Ç¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÆ±Ï¢ÌÁ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢±©À¸¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ª¶â¤¬Æþ¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£
Ï¢ÌÁµ¬Ìó¤Î¡Ö¾Þ¶âÅù¤Î¼è°·µ¬Äø¡×¤¬¤½¤Î¾ÚÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£Áª¼ê¤¬Âç²ñ¾Þ¶â¤ä½Ð±éÎÁ¡¢·ÀÌó¶â¡¢µöÂúÎÁ¤Ê¤É¤ÇÆÀ¤¿¶âÁ¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Â¤ËºÙ¤«¤¤µ¬Äø¤¬¤¢¤ë¡£¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤Ê¤É¸ø¼°Âç²ñ¤ÇÆÀ¤¿¾Þ¶â¤òÉ®Æ¬¤Ë¥¹¥±¡¼¥ÈÆÀ¤¿¼ýÆþ¤Î10¡ó¤òÆüËÜÏ¢ÌÁ¤Ø´ÉÍýÎÁ¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç¡Ö¹µ½ü¡×¤µ¤ì¤ë¡£CM¤ä¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ê¤É¤âÏ¢ÌÁ¤Îµö²Ä¤¬¤¤¤ë¾å¤Ë¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤È·ÀÌó¤¹¤ë¾ì¹ç¤âÏ¢ÌÁ¤Ë»öÁ°¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀõÅÄ¿¿±û¤¬¥×¥íÀë¸À¤¹¤ë2017Ç¯¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ï¡¢±©À¸¡õÀõÅÄ¤Î¡ÖÎ¾µðÆ¬¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏ¢ÌÁ¤Ë¤â¤ª¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤â¤·±©À¸¤«¤é¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¸ª½ñ¤¬³°¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢Ï¢ÌÁ¤ÏÂç¤¤Ê¼ýÆþ¸»¤ò¼º¤¦¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ê¤Î¤À¡£
µî½¢¤ò·è¤á¤«¤Í¤Æ¤¤¤ë±©À¸¤¬º£²ó¡¢FaOI¤Ë½Ð±é¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢£±¸ø±é200Ëü±ß¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥®¥ã¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¤È¤Ï·è¤·¤ÆÌµ±ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ÆüËÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Ï²¤ÊÆ¤è¤ê¤â£²ÇÜ¶á¤¯¹â¤¤¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤¬FaOI¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£²ó12¸ø±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë±©À¸¤Ë¤Ï´ù¾å¤Î·×»»¤Ç2400Ëü±ß¤Î¥®¥ã¥é¤¬Æþ¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ã¤È¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤òÂ³¤±¤ëÇ¯´Ö·ÐÈñ¤ò¤Ê¤ó¤È¤«Ç±½Ð¤·¤¿¤À¤±¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤È¤·¤Æ¤Î¸½ÌòÂ³¹Ô¤«¡¢¥×¥íÀë¸À¤«¡£ËÌµþ¸ÞÎØ¸å¤Ë±©À¸¤Ï¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤É¤Ã¤Á¤Ë¤·¤í¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ëà¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±©À¸·ë¸¹¤Î¥¹¥±¡¼¥È¤¬¹¥¤¤À¤Êá¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë±éµ»¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×
¼«¤é¤Î»×¤¤ÉÁ¤¯¥¹¥±¡¼¥È¤ò¶Ë¤á¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡½¡½Î©¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î±©À¸¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¤±¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£