非対称型対戦ホラーアクション『Dead by Daylight』をテーマにした恋愛シミュレーションゲーム、『Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim』の日本語対応が決定した。ストアページ(Steam)も公開され、一部ゲームの詳細も明らかとなっている。

本作で恋愛対象となるのは、心優しき生存者……ではなく、悪鬼羅刹のごとく生存者を殺しに来る4人の殺人鬼。しかも妙にイケメンだったり、原形をとどめないほどの美少女に変貌しているのもポイントだ。恋愛対象となるのは以下の4名。

右奥「トラッパー」、左奥「レイス」、右手前「スピリット」、左手前「ハントレス」。画像はSteamのPVより。

トラッパー レイス スピリット ハントレス

舞台となるのは、殺人とは無縁そうな美しいビーチ。主人公となるプレイヤーの記憶はなく、なぜ自分がそこにいるのかはわからないまま物語が始まる。正しい言葉(選択肢)を選んで殺人鬼とイチャイチャしながら仲良くなっていく。プレイヤーにとっては命がけだが、システムとしてはオーソドックスな恋愛シミュレーションだ。殺人鬼に対して正しい言葉を選ぶことができれば、本物の愛や友情が芽生えるマルチエンディングとなっている。ただし、もしも道を外してしまえば、夢のような世界での暮らしは終わり険悪な関係のバットエンドが待つ可能性も。ストアページの紹介文から示唆されている。

もっともオリジナルの姿を保っているのは、大胸筋が眩しいトラッパー。画像はSteamより。

生存者側のキャラクターもゲストとして登場するようだ。画像はSteamより。

スピリットに至っては原型をほとんど感じられないほど容姿が変貌している。画像はSteamより。

相手の気を引くためのミニゲームも収録されている。「クイズ」や「お宝探し」といった定番のものから、「お肉の切り分け」といった謎のゲームもあるようだ。それを考えると、クイズやお宝探しも普通のゲームと考えてはダメなような気がする……。

『Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim』の発売日や価格は未定。購入特典として「DbD」本編で利用できる限定ギフト、アクセサリーの魔よけと、ジェイク・パーク用のキャラクタースキンが付属する。