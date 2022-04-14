Ç½¶¸¸À¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¡ÖÇ½ÉñÂæ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤»¤ëÄ©Àï¤ò¡×
¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¡ÖÇ½ ¶¸¸À¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¡×¤¬2022Ç¯7·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦´ÑÀ¤Ç½³ÚÆ²GINZASIX¤Ç¡¢12·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤ÇÂçºå¡¦ÂçÄÐÇ½³ÚÆ²¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
4·î5Æü¤Ë¤ÏÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤¬´ÑÀ¤Ç½³ÚÆ²GINZASIX¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢±é½Ð¡¦½Ð±é¤ÎÌîÂ¼èßºØ¤é¤¬ÅÐÃÅ¡£Ç½¶¸¸À¤ÎÀ¤³¦¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤Î°ÕÍß¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¢¥¡Êº¸¤«¤é¡Ë²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤ÀÌÚ¥Î²¼Íµ°ì¤µ¤ó¡¢ÌîÂ¼èßºØ¤µ¤ó¡¢ÂçÄÐÊ¸Â¢¤µ¤ó¡¢ÂçÄÐÍµ°ì¤µ¤ó¡£
¡Öµ´ÉñÄÔÌµ»´¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÇò¤¤ÃåÊª¤òÃå¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë°§»¢¤ò¤·¤¿èßºØ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¸ãÆ½ÀèÀ¸¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤³¨¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÆüËÜ¤Ëº¬º¹¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤âµ´¤¬¼çÂê¤Ç²¾ÌÌ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤É¡¢¶¸¸À¤ÎÀ¤³¦¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸¶ºî¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤òÌÀ¤«¤·¡¢±é½Ð¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ö¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÅöÁ³Ç½¶¸¸À¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¼êË¡¤Ç¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±é½Ð¤Î´Î¤Ç¤¢¤ë ¡É¸«Î©¤Æ¡É ¤Ç¥¢¥Ë¥á¤ä2¡¥5¼¡¸µ¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤È¤Ï°ã¤¦¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÁÛÁüÎÏ¤ËÁÊ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤ÎÁÀ¤¤¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÊäÄÖ¡ÊµÓËÜÀ©ºî¡Ë¤òÃ´Åö¤¹¤ëÌÚ¥Î²¼Íµ°ì¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µ´¤Î°¥¤·¤ß¤ä¤½¤ÎÇØ·Ê¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡¢¤½¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Êµ¾À·¤ò½Å¤Í¤¿Ãæ¤Ç¸½ºß¤¬¤¢¤ë¡¢¤½¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ´¤¦¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ô¤¿¤Á¤ÎÊ¬¤Þ¤ÇÀ¸¤¤í¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢À¤°¤Ìï¤Î»ØÆî½ñ¤È¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡ÖÆ¬¤ÎÃæ¤ÇÆó¿Í¤ÎÀèÀ¸¤Ë¶µ¤¨¤òÀÁ¤¤¤Ê¤¬¤é¡×ºî¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿º£²ó¤Ï¡¢¸¶ºî¤Î6´¬Æ¬¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Î²¼¸¹¤Î¸à¡¦Îß¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Þ¤Ç¤ò¡¢Ç½¤Î¡Ö¸ÞÈÖÎ©¡×¡Ê¿À¡¢ÃË¡¢½÷¡¢¶¸¡¢µ´¤È¤¤¤¦5¤Ä¤Î±éÌÜ¤ò¡¢´Ö¤Ë¶¸¸À¤ò¶´¤ß¤Ê¤¬¤é¾å±é¤¹¤ë¤³¤È¡Ë·Á¼°¤Ç¹½À®¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¤â¡¢Ç½¶¸¸À¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹½ÁÛ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÉñÂæ¤ËÎ×¤à¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢ËÜºî¤Î´Æ½¤¡¢¤½¤·¤Æ²¼¸¹¤Î¸à¡¦Îß¤ò±é¤¸¤ëÂçÄÐÊ¸Â¢¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ïºî¼Ô¤Îºî°Õ¤òÃµ¤ë¤³¤È¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿µ´¤ÏÅÜ¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°¥¤·¤ß¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ´¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡¢¤³¤ì¤«¤éÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤·¤ÆÃº¼£Ïº¡¦Ç©Æ¦»ÒÌò¤ò±é¤¸¤ëÂçÄÐÍµ°ì¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃº¼£Ïº¤Ï½¤¹Ô¤ò½Å¤Í¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¼«¿È¤â¤³¤ÎÉñÂæ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
Íµ°ì¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤ÀèßºØ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÍµ°ì¤¯¤ó¤ä¤¦¤Á¤ÎÂ©»Ò¡ÊÌîÂ¼Íµ´ð¤µ¤ó¡Ë¤«¤é¿Í´Ö¹ñÊõ¤ÎÊ¸Â¢ÀèÀ¸¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¡¢Ç½¶¸¸À¤ò¤ªÇ¯´ó¤ê¤Î¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡©¡¡¼ã¼Ô¤é¤·¤¤¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê±éµ»¤«¤é¿¼Ê¥¤Ê¤ëÀ¤³¦´Ñ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð²¿¤é¤«¤ÎÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤â¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤òÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÉáÃÊ¤ÎÇ½¶¸¸À¤È¤Ï°ã¤¦²¿¤é¤«¤ÎÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¿å¤Î¸ÆµÛ¤È¤«¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉ½¸½¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Çº¤Þ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â³§¤ÇÃÎ·Ã¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÇ½ÉñÂæ¤ËÁê±þ¤·¤¯¡¢º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢²þ¤á¤Æ¤½¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
ÆüËÜ¸ÅÍè¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÈÄ¶¿Íµ¤ºî¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¶Ã¤¤È´¶Æ°¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤«¡£Ç½¶¸¸À¡¢¤½¤·¤Æ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡ä¡ä¡ä¡ÖÇ½ ¶¸¸À¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¡×À©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¡¢½Ð±é¼Ô¡¢¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²ÉÁ¤¤ª¤í¤·¥Ý¥¹¥¿¡¼¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿16ÅÀ¡Ë¡ÊC¡Ë¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²/½¸±Ñ¼Ò
¡ÊC¡Ë¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²/½¸±Ñ¼Ò¡¦OFFICE OHTSUKI