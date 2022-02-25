¡ÚÂ®Êó¡Û´ßÅÄ¼óÁê¤¬¡ÖÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤«¤é¤â´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡¡Ïª ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³»ö¿¯¹¶
¥í¥·¥¢·³¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò¤á¤°¤ê¡¢´ßÅÄ¼óÁê¤Ï25Æü¡¢Î×»þ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¥í¥·¥¢¤ò¡Ö¸·¤·¤¯ÈóÆñ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö²æ¤¬¹ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
´ßÅÄ¼óÁê¤Ï¡Ö¥í¥·¥¢·³¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ï¡¢ÎÏ¤Ë¤è¤ë¸½¾õÊÑ¹¹¤Î»î¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼ç¸¢¤ÈÎÎÅÚ¤Î°ìÂÎÀ¤ò¿¯³²¤¹¤ëÌÀÇò¤Ê¹ñºÝË¡°ãÈ¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¹ñºÝÃá½ø¤Îº¬´´¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ¡¢ÃÇ¤¸¤ÆµöÍÆ¤Ç¤¤º¡¢¸·¤·¤¯ÈóÆñ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö²æ¤¬¹ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â·è¤·¤Æ´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¡ÖG7¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ñºÝ¼Ò²ñ¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¡¢¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤·¡¢·³¤ÎÂ¨»þÅ±¼ý¡¢¹ñºÝË¡¤Î½å¼é¤ò¶¯¤¯µá¤á¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£