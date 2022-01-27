¿·ÃÛ¤Î¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤ò¸«¤«¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÄ´ºº¡ª¡È¥é¥¤¥ª¥óÁü¡É¤Ë¸«¤¨¤¿¾®¤µ¤Ê¿Ê²½
¡¡Ä¹°ú¤¯¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤â¤È¡¢¼Â¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¼ûÍ×¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔÆ°»º·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¼óÅÔ·÷¡¦¶áµ¦·÷¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ìÍ½Â¬¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2021Ç¯¤Î¼óÅÔ·÷¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¶¡µë¸Í¿ô¤Ï3Ëü2500¸Í¤Ç¡¢Á°Ç¯Èæ19¡¦4¡ó¤ÎÁý²Ã¸«¹þ¤ß¤À¡£2022Ç¯¤â3Ëü4000¸Í¤Î¶¡µë¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Ï³è¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Æì¤Ç¤Ï¥é¥¤¥ª¥óÆ¼Áü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥·¡¼¥µ¡¼¡×¡ª
¡Ö2021Ç¯¤ÎÅý·×¤Ï¤Þ¤À½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Çä¼ç¡¦»ö¶È¼çÊÌ¤Î¶¡µë¸Í¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¡¢¥×¥ì¥µ¥ó¥¹¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢½»Í§ÉÔÆ°»º¤Î¥È¥Ã¥×3¤¬º£Ç¯¤âÆüËÜ°ì¤òÁè¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½»ÂðÉ¾ÏÀ²È¤ÎÝ¯°æ¹¬Íº¤µ¤ó¡£Á´¹ñ¤Î½»Âð»ö¾ð¤ËÀºÄÌ¤·¡¢¡ØÇã¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ëÅÔ¿´¤Î1LDK¡Ù¡ÊËèÆü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÃø½ñ¤âÂ¿¤¤¡¢½»ÂðÉ¾ÏÀ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤À¡£
¡¡ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Î¡ÖÆüËÜ°ì¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢1978Ç¯¤«¤é28Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¶¡µë¸Í¿ôÆüËÜ°ì¤òµÏ¿¤·¤¿Âçµþ¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ËÄÃºÂ¤¹¤ëÍº¡¹¤·¤¤¥é¥¤¥ª¥óÁü¤¬ÍÌ¾¤Ê¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÈÎÇä¸µ¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡¢¥Ô¥ó¤È¤¯¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£¤·¤«¤·¶áÇ¯¡¢ÅÔ¿´¤òÃæ¿´¤Ë¿·ÃÛ¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¡Ä¡Ä¡£
¿·ÃÛ¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤«¤±¤Ê¤¤
¡Ö2020Ç¯¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¶¡µëÀìÍÌÌÀÑ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤ÏÂçµþ¤Ï19°Ì¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡ÈÆüËÜ°ì¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥Ö¥ë´ü¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÅöÁ³¶¡µë¸Í¿ô¼«ÂÎ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·ÃÛ¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÂçµþ¤¬Íî¤Á¤Ö¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î·Ð±ÄÊý¿Ë¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦Ý¯°æ¤µ¤ó¡Ë
¡¡¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎºÇÀ¹´ü¤À¤Ã¤¿1994Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç18Ëü¸Í¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¶¡µë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«ÆüËÜ°ì¤Î¶¡µë¸Í¿ô¤ò»à¼é¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢Âçµþ¤Ï¼«¼Ò¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Û¤«¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î´ÇÈÄ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÝ¯°æ¤µ¤ó¤ÏÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÀäÂÐ²¦¼Ô¤ò¼é¤êÈ´¤¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¼«ÂÎ¤ÎÉÊ¼Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¹â¿å½à¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹âÉÊ¼Á¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¯¤é¶¡µë¸Í¿ô¤¬ÆüËÜ°ì¤Ç¤â¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¼Á¤Î¤è¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦Æ°¤¤â¤¢¤ê¡¢10¿ôÇ¯Á°¤ËÆüËÜ°ì¤ÎºÂ¤ò¹ß¤ê¤Æ°Ê¹ß¡¢Âçµþ¤Ï¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¬¾ù¿ô¤ò¹Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¼Á¤Î¹â¤¤Êª·ï¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢¿ôÂ¿¤¯Çä¤ê½Ð¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î´ÉÍý¶ÈÌ³¤Ë¤â¡¢ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÝ¯°æ¤µ¤ó¡Ë
¡¡Åö»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âçµþ¤ò¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ë¤â¤Ä¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¤Î·Ð±ÄÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾Ü¤·¤¯²óÅú¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Âçµþ¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¶¡µë¸Í¿ô¤ÇÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÉý¹¤¤¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾¦ÉÊ¤äÎ©ÃÏ¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê¼Á¤Î¹â¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¤Ï¡¢½»Âð¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÄ¹»ý¤Á¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÃÏ°è³èÀ²½¤ä´Ä¶Éé²Ù¤Î·Ú¸º¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥È¥Ã¥¯»ö¶È¤È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¶¡µë¤ÎÎ¾ÎØ·Ð±Ä¤ò¼Ò¤ÎÊý¿Ë¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼ÒÉÔÆ°»º¹Êó¥Á¡¼¥à¡¦µµÅÄÍ»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡¡¶¡µë¸Í¿ô¤³¤½¸º¾¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶áÇ¯¤â¼óÅÔ·÷¡¦ÃÏÊý¤òÌä¤ï¤º¿·ÃÛ¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ï¿ôÂ¿¤¯À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¼Á¤Î¤¤¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
¡¡¹Êó¤ÎµµÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÃÇÇ®¤ä¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤ËÍ¥¤ì¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÈÁÏ¥¨¥Í¡É¤â¤Ç¤¤ë¡ÖZEH¡Ê¥¼¥Ã¥Á¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿´Ä¶ÀÇ½¤Î¤è¤¤Êª·ï³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼Á¤Î¤è¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´ðËÜ¹½Â¤¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢½»¤ß¿´ÃÏ¤ò¤è¤¯¤¹¤ëºÙ¤ä¤«¤Ê¹©É×¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´ÉÍýÈñ¤ò²¼¤²¤Ä¤Ä½¤Á¶¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¹©É×¤âÉ¬Í×¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤Ç¤â¡¢¶áÇ¯¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Êª·ï¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¬10Ç¯°Ê¾å¡¢ÆÈ¼«¤ËÄ´ºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¿Íµ¤»Ø¿ô¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤â¡¢¹Åç¸©¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥º¹Åç¥ê¥Ð¡¼¥²¡¼¥È¤ä¡¢Ê¡²¬¸©¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥ß¥ì¥¹À¾¿·¤Ê¤É¡¢ÆÃ¤ËÃÏÊý¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊÝ¯°æ¤µ¤ó¡Ë
¡¡¼óÅÔ·÷¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅÚÃÏ¤ÎÃÍÃÊ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÇäÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï·úÊª¤Î¼Á¤ò²¼¤²¤¶¤ë¤ò¤¨¤º¡¢µï½»À¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÌµÍý¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤¯¤é¤º¡¢ÃÏ²Á¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹Ù³°¤Ç´ÇÈÄ¤È¤Ê¤ë¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ëÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÝ¯°æ¤µ¤ó¤ÏÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¾õ¶·¤äÅÔ¿´Éô¤Î²Á³Ê¹âÆ¤È¤¤¤¦¶ÉÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹Ù³°¤Ç¤Ï¤è¤ê¹¥Î©ÃÏ¤Ë¤Æ¶¡µë¤¬¤Ç¤¤¿¤¿¤á¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¯À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÏÊý¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¶¡µë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥º²£ßÀÀ¥Ã«¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢¤ä¡¢ÀÐÀî¸©¤Î¥¶¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¶âÂô¤Ê¤É¡¢¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊª·ï¤ÏÁ´¹ñ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊµµÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡¡ÉÔÆ°»º·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¡¢1973Ç¯¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¶¡µë¸Í¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿20¼Ò¤Î¤¦¤Á¡¢6³äÄ¶¤Î»ö¶È¼Ô¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»ö¶È¤«¤éÅ±Âà¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤ÎÃø¤·¤¤ÉÔÆ°»º¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÜµÒ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¸¤»Ä¤ê¤ò¿Þ¤ë¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÅØÎÏ¤ÏÊÂÂçÄñ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤ÎºâÈ¶·Ï¤ÎÂç¼êÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¿¥«¥é¥ì¡¼¥Ù¥ó¤äÆüËÜ¥¨¥¹¥³¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÊª·ï¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½ºß¤ÎÉÔÆ°»º¶È³¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Âçµþ¤Ï¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤ë»Üºö¤ä¼Ò°÷¶µ°é¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡ÆÃ¤ËÀÎ¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¹¤´¤¯¥®¥é¥®¥é¤·¤Æ¶¯°ú¤Ê¥»¡¼¥ë¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÂçµþ¤Î¼Ò°÷¤µ¤ó¤Ï¿Â»ÎÅª¤ÊÊý¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤âÂçµþ¤Î¶¯¤ß¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÝ¯°æ¤µ¤ó¡Ë
¥é¥¤¥ª¥óÁü¤Î¿Ê²½
¡¡¾¼ÏÂ¤«¤éÎáÏÂ¤Ø¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿Âçµþ¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥é¥¤¥ª¥óÁü¤Ë¤â¾®¤µ¤Ê¿Ê²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥é¥¤¥ª¥óÁü¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Æì¤Ë¤Ï¥é¥¤¥ª¥ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥·¡¼¥µ¡¼Áü¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿Êª·ï¤â¤¢¤ê¡¢É½¾ð¤ä¥Ý¡¼¥º¤Ê¤É¤Î°ã¤¤¤òÈæ¤Ù¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥é¥¤¥ª¥óÁü¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÝ¯°æ¤µ¤ó¡Ë
¡¡¤½¤ì¤Þ¤ÇÃÏ°è¡¦»ÙÅ¹¤ÎºÛÎÌ¤ËÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥ª¥óÁü¤Ï¡¢2011Ç¯¤ËÀßÃÖ¥ë¡¼¥ë¤ò¸«Ä¾¤·¡¢²Æì¤ò½ü¤¯Á´¹ñ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÅý°ì¡£
¡¡¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¿Æ»Ò¤Î¥é¥¤¥ª¥óÁü¤¬¿·ÃÛ¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²ÈÂ²¤ò°¦¤·¡¢¼é¤ë¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î½»¤Þ¤¤¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¥é¥¤¥ª¥óÁü¤Ë¤Ï¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ»¹Ô¤¯Êý¤Ë¤â¡È°¦¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¡¢2011Ç¯¤«¤é¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Åý°ì¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ë¤Ïµ¨Àá¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½»¿Í¤ÎÊý¤Ë¾þ¤ê¤Ä¤±¤ò¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥ª¥óÁü¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢º£¤â¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊµµÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡¡¿·»þÂå¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤ò¸«¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥é¥¤¥ª¥óÁü¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î³¹¤Ç¤â¤¼¤ÒÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¿µÈ¿® Éð¡Ë