XRJ-55A80J

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　「BCNランキング」2021年12月13日から19日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　BRAVIA XR XRJ-55A80J（ソニー）

2位　4K有機EL 4T-C48CQ1（シャープ）

3位　VIERA TH-55JZ2000（パナソニック）

4位　BRAVIA XR XRJ-65A80J（ソニー）

5位　VIERA TH-55JZ1000（パナソニック）

6位　AQUOS OLED 4T-C55DQ1（シャープ）

7位　BRAVIA XR XRJ-55A90J（ソニー）

8位　VIERA TH-48JZ1000（パナソニック）

9位　BRAVIA KJ-48A9S（ソニー）

10位 REGZA 55X8900K（TVS REGZA）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。