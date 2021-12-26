BTS¤Ï¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¡ÖÊ¼ÌòÌÈ½ü¡×¤òÄü¤á¤¤ì¤Ê¤¤ÇØ·Ê
¡¡K-POP¤ÎÏÈ¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢À¤³¦¤Î²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñÈ¯¤ÎÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×BTS¡£´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢Èà¤é¤ÎÊ¼ÌòÌÈ½ü¤ò½ä¤ëµÄÏÀ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿24Ëç¡ÛÇ¯Ëö²ÎÍØ¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ÇBTS¤¬5´§¡¢Çò¥¿¥¥·¡¼¥É»Ñ¤Ê¤É
¡ÖÊ¼ÌòÌÈ½ü¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢´ðÁÃ·³»ö·±Îý¤È¤µ¤ì¤ë4½µ´Ö¤Î¿·Ê¼·±Îý¤ÏÉ¬¤º¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´¤¯¤ÎÌÈ½ü¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¯ÉÜÆâ¤ÇµÄÏÀ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñ±×¤Ø¤Î´óÍ¿ÅÙ¤¬¹â¤¤Âç½°Ê¸²½·Ý½Ñ²È¤¬·Ý½Ñ¡¦ÂÎ°éÍ×°÷¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÆÃµ»Ê¬Ìî¤Ç°ìÄê»þ´Ö¡Ê500»þ´ÖÄ¶¡Ë¤ÎÊô»Å³èÆ°¤ò¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¡ÖÂåÂØÉþÌ³¡×¤ò¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦Ê¼ÌòË¡²þÀµ¤òÇ§¤á¤ë¤«ÈÝ¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¡£
¡¡BTS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏARMY¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¬¡¢´Ú¹ñ¤ÎARMY¤¿¤Á¤ÏBTS¤ÎÊ¼Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹Ô¤¯¤Ê¤é¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÂÔ¤Æ¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¹¤ëÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£Twitter¤Ç¤Ï¡ÖÂç´ÚÌ±¹ñ¤ÎÃËÀ¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿°Ê¾å¡¢Ê¼Ìò¤ÎµÁÌ³¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤À¡£ºòÆü¡¢¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤¬BTS= ARMY¤È¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ËÉÃÆ¤¬¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤±¤ò»ä¤Ï»Ù»ý¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¹ñ¤¬¡ÊBTS¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤´ÈÓ¤ò¥¹¥×¡¼¥ó¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎËÉÃÆ¡ÊBTS¡Ë¤ÏÌÛ¡¹¤È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡£ËÉÃÆ¤Ï»ä¤¿¤ÁARMY¤¬¼é¤ë¡£¼ä¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Èá¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂº½Å¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡BTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¿È¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤ÇÊ¼Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÙ¡¹¿¨¤ì¤Æ¤¤¿¡£2020Ç¯11·î¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÇ¯Ä¹¤Î¥¸¥ó¤¬¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂç´ÚÌ±¹ñ¤ÎÀÄÇ¯¤È¤·¤ÆÊ¼Ìò¤ÏÅöÁ³¤ÎÌäÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹ñ¤«¤é¤Î¾·½¸¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤â±þ¤¸¤ë¡£»þ´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾·½¸¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â±þ¤¸¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È¤â¤è¤¯ÏÃ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¼Ìò¤Ë¤Ï³§¤¬±þ¤¸¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¤¬Ê¼Ìò¤òÅöÁ³¤ÎµÁÌ³¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤à¤·¤í´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¼Ñ¤¨ÀÚ¤é¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤Ë¸«¤¨¤ë¡£´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÅÄÌ¾ÉôÃÎ»Ò»á¤Ï´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏBTS¤¬¤â¤¿¤é¤¹·ÐºÑ¸ú²Ì¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â°Õ¼±¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£2020Ç¯¤ËÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É100¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØDynamite¡Ù¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï1Ãû7000²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1660²¯±ß¡Ë¤È¤¤¤¦»î»»¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡¢BTS¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¡£º£¤Î¿Íµ¤¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ê2013Ç¯¡Ë¤«¤é2023Ç¯¤Þ¤Ç¤Î10Ç¯´Ö¤Ç·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï56Ãû¥¦¥©¥ó¡ÊÌó5Ãû4000²¯±ß¡Ë¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È»î»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¤·¤¿BTS¿Íµ¤¤Î²¸·Ã¤ËÍ¿¤ê¤¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡Ö¿Í¸ýµÞ¸º¡×¤È¤¤¤¦Ìµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤ÌäÂê¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½ÐÀ¸Î¨¤ÎÄã²¼¤ÇÊ¼Ìò»ñ¸»¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤â¤¢¤ê¡¢Ê¼Ìò¤Î¸øÀµÀ¤Ï20Âå¤ÎÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃ¤ËÉÒ´¶¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñËÉÉô¤âÊ¼ÌòË¡²þÀµ°Æ¤ÎµÄÏÀ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤äÀ¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿BTS¤ÎÊ¼ÌòÌäÂê¤òÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë°·¤¦¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤º¡¢2022Ç¯3·î¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤ÎÁèÅÀ¤ËÉâ¾å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÅÄÌ¾Éô»á¡Ë
¡¡ÆþÂâ¤ÏBTS¿Íµ¤¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö°ìÈÌÅª¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢½üÂâ¸å¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀª¤¤¤ò¼º¤¦¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¼Ìò¸å¤âÆþÂâÁ°¤ÈÆ±¤¸¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï³§Ìµ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¤Ë³èÌö¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï´Ú¹ñ¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ê¼Ìò¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÁ°Îã¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í½Â¬º¤Æñ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÅÄÌ¾Éô»á¡Ë