ブラジルで「解体を目前にした牛が脱走してウォータースライダーを滑っている」という動画が話題となっています。動画が人気を集めたことで、牧場主は牛の解体を中止し、ペットとして牧場で飼い続けることを決定したそうです。

話題となった動画はこれ。

ウォータースライダーの上にたたずむ牛。

しゃがみこみ……

木の葉に隠れて少し見えにくいですが、スライダーの上をつるつる滑っていきます。

着水することはなかったようですが、スライダーの上でのんびりしていました。

牛が脱走したのはブラジルの大都市・リオデジャネイロから西に500マイル(800km)離れた牧場。食肉処理場に向かう直前だった牛は牧場近くにあるウォーターパークに逃亡したと伝えられています。そして、ウォータースライダーを滑り下りているところを撮影され、動画がアップされたところ、瞬く間に話題に。最終的に牛は食肉処理場行きを免れ、ブラジルで「スライド」を意味する「Tobogã」と名づけられて、牧場でペットとして飼い続けられることになったそうです。

なお、このウォータースライダーの耐荷重は450ポンド(約200kg)でしたが、牛の体重は700ポンド(約320kg)と、はるかに超えていました。このため上記のニュースは「牛だけでなくスライダーのエンジニアにとってもいいニュースだった」と伝えられています。