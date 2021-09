『ゴースト・オブ・ツシマ』で主人公・境井仁を演じた俳優のDaisuke Tsujiさんが、俳優の内門徹さんのYouTubeチャンネルの動画でゲスト出演し、ふたりが作中の境井仁の殺陣を披露している。

動画は英語と日本語でやり取りしているが、英語には日本語が字幕が入っており、ゲームの映像が挿入されてるので、英語がわからない人でも気軽にみれるものとなっている。

In case you missed it. And since @toru_uchikado worked so hard on this promo short. Check out how I learn to move more like Jin: https://t.co/hDZ8rWwnJ6 pic.twitter.com/5UN2MRVVQP — Daisuke Tsuji (@dicek2g) September 5, 2021

『ゴースト・オブ・ツシマ』は文永(13世紀後半)の蒙古襲来した対馬を舞台に、オープンワールドで描かれるアクション・アドベンチャー。

本作の主人公である境井仁は、「声」と「顔」をドラマ『高い城の男』などに出演した俳優のDaisuke Tsujiさんが演じている(日本版の声は声優の中井和哉さんが担当)。

今回は、Daisuke Tsujiさんは『HEROES REBORN/ヒーローズ・リボーン』などに出演している内門徹さんのYouTubeチャンネルの動画「Can Jin Sakai actor / Daisuke Tsuji recreate the moves of Jin Sakai | Ghost of Tsushima」に出演した。

Daisuke Tsujiさんは動画の冒頭で「刀の動きは自分でやったんですかって、よく聞かれるだけど答えはNo」と明かし、今回は動画では内門徹さんと共に境井仁の殺陣に挑戦している。

なお、『ゴースト・オブ・ツシマ』の身体の動作などは、日米の武道家など複数人をモーションキャプチャーをしており、それをもとにして制作がされている。 (画像はYouTube「Can Jin Sakai actor / Daisuke Tsuji recreate the moves of Jin Sakai | Ghost of Tsushima」より) (画像はYouTube「Can Jin Sakai actor / Daisuke Tsuji recreate the moves of Jin Sakai | Ghost of Tsushima」より) (画像はYouTube「Can Jin Sakai actor / Daisuke Tsuji recreate the moves of Jin Sakai | Ghost of Tsushima」より) (画像はYouTube「Can Jin Sakai actor / Daisuke Tsuji recreate the moves of Jin Sakai | Ghost of Tsushima」より)

『ゴースト・オブ・ツシマ』では「水の型」などの構えがあるが、動画ではDaisuke Tsujiがゲームの細かい動作を内門徹さんの手ほどきを受けながら練習。最初は戸惑いつつぎこちない動きなものの、だんだんと習得していいき、最後にはまさに境井仁と瓜二つな動作を披露した。

動画のクライマックスでは、Daisuke Tsujiさんと内門徹さんが「時代劇」さながら剣を交えて戦う様子が登場している。

『ゴースト・オブ・ツシマ』は実写映画化が発表されており、『ジョン・ウィック』シリーズのチャド・スタエルスキ氏が監督を務めることが判明しているが、キャストなどは不明。今回の動画のようにDaisuke Tsujiさんと内門徹さんが剣を交わす姿から、実写版の映画を思いをはせるのもいいかもしれない。Daisuke Tsujiさんが「境井仁」の殺陣に挑戦する動画はこちら『Ghost of Tsushima Director's Cut』公式サイトはこちら