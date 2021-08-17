¡Ö3¸©¶¡×¥×¥ì¡¼¥È¤¬ÅðÆñ¤«¡¡ÆÊÌÚ¡¢·²ÇÏ¡¢ºë¶Ì¤¬ÀÜ¤¹¤ë¾ì½ê
¡¡ÆÊÌÚ¸©ÆÊÌÚ»Ô¤Ï17Æü¡¢·²ÇÏ¡¢ºë¶Ì¤Î¸©¶¤ÈÀÜ¤¹¤ë¾ì½ê¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¡Ö3¸©¶¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿Ä¾·Â8¥»¥ó¥Á¤Î¶âÂ°À½¤Î±ß·Á¥×¥ì¡¼¥È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¿¦°÷¤¬Æ±Æü¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¤Ë¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤Æµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£3¸©¶¤Ï´Ñ¸÷Ì¾½ê¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÊÌÚ»Ô¤ÏÅðÆñ¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÆÊÌÚ¸©·Ù¤ËÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÃÏ¤ÏÆÊÌÚ»Ô¤È·²ÇÏ¸©ÈÄÁÒÄ®¡¢ºë¶Ì¸©²Ã¿Ü»Ô¤Î¸©¶¤ÎÍÑ¿åÏ©¤Ë¤¢¤ê¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¥×¥ì¡¼¥È¤Ï16Ç¯3·î¤Ë3»ÔÄ®¤ÇÀßÃÖ¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥Í¥Ã¥È¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆÊÌÚ»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÃì¤Î¾å¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥×¥ì¡¼¥È¤À¤±¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£