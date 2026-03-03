今回紹介するお店はこちら！

Shop.1

【神保町】鮮やか色とりどり！ 老舗喫茶店のクリームソーダ／さぼうる

喫茶店「さぼうる」の場所は、神保町駅7番出口からすぐ。入口では赤い公衆電話とトーテムポールが出迎えてくれます。

創業して70年ほどのこの店で、昔から愛されてきたのはこちらのカラフルなクリームソーダ。キラキラ透き通るソーダに浮かぶ、真っ白なバニラアイスが最高にキュート。老舗のレトロな空間にこそしっくり映えるフォルムです。

「さぼうる」で使っている氷は、昔も現在も氷専門店から仕入れているそう。時間が経っても溶けにくいので、クリームソーダをゆっくり楽しめるというわけ。さすが老舗のこだわりです！

古本を片手に立ち寄れば、気分はすっかり文学少女になれそうですね。

■参考記事：気分はまるで文学少女！老舗喫茶店で味わうレトロかわいいクリームソーダ（配信日：2018.05.01）



Shop.2

【渋谷】クラシックが流れる老舗の名店／名曲喫茶ライオン

「ホットコーヒー」750円

渋谷にある「名曲喫茶ライオン（めいきょくきっさらいおん）」は、ロンドンの喫茶店・ライオンベーカリー直伝のコーヒーを提供する、昭和元年（1926）創業の老舗。タイムスリップしたかのような店内は、昭和25年（1950）に再建されたもの。クラシック音楽が中える店内では、撮影や会話は禁止のためご注意を。

■参考記事：東京レトロの世界へ！王道メニューが光る、老舗純喫茶4選（配信日：2021.01.27）



Shop.3

【銀座】大人の味わい！ “透明なクリームソーダ”／銀座ウエスト本店

写真左より「クリームソーダ」1430円、「プリン」660円

終戦直後から続く老舗の喫茶店「銀座ウエスト（ぎんざうえすと）」本店。もともと高級レストランとして始まったこちらは、創業当時から「本物志向」を大切にしているお店です。

今回ご紹介する「クリームソーダ」は、なんとソーダが無色透明！老舗喫茶の風格を感じさせるシンプルなたたずまいです。ひと口飲んでみると、甘みがまったく加えられていないソーダ水がシュワッと口に広がります。上にのった甘さ控えめの優しいバニラが舌にとろけ、シュワシュワの炭酸と絡んで本当においしい！

時代を感じるノスタルジックな空間でいただく、こだわりの詰まった透明なクリームソーダ。上品な味わいを楽しみつつ、古き良き時代に思いを馳せてみて。

■参考記事：ここでしか飲めない透明なクリームソーダ！「銀座ウエスト」で純喫茶を嗜む（配信日：2018.07.10）



Shop.4

【銀座】老舗の名店で味わう元祖クリームソーダ／資生堂パーラー 銀座本店 サロン・ド・カフェ

「アイスクリームソーダ」1200円（画像はレモン）

日本で初めて「ソーダファウンテン」を設けた店としても知られる「資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ（しせいどうぱーらー ぎんざほんてんさろん・ど・かふぇ）」。写真はレモン味のアイスクリームソーダ。旬のフルーツのアイスクリームソーダも月替わりで1種提供しています。

■資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ

（しせいどうぱーらー ぎんざほんてんさろん ど かふぇ）

住所：東京都中央区銀座8-8-3 東京銀座資生堂ビル3F

TEL：03-5537-6231（予約不可）

営業時間：11〜21時（20時30分LO）、日曜、祝日は〜20時（19時30分LO）

定休日：月曜（祝日は営業）

■参考記事：レトロでかわいい！東京 カラフルクリームソーダ3選（配信日：2021.02.10）



Shop.5

【神保町】ウインナーコーヒー発祥の名喫茶／ラドリオ

昭和24年（1949）創業の「ラドリオ」は、神田神保町のうっかり通り過ぎてしまいそうな路地裏にあります。路地の手前に居酒屋「兵六」の看板があるこの場所は、神保町で昭和から続く店が残る有名な小道なんだそう。まるでここだけ時間が止まったような雰囲気です。

「ラドリオ」が名付けたという「ウインナーコーヒー」650円はこちら。創業してから徐々に量が増えていったという生クリームは、想像以上に山盛りです。

これが誕生したきっかけはお客様への心配りでした。神保町には本を読みふけったり熱く語り合ったりする人が多いので、コーヒーが冷めてしまいます。そこで、常連の大学教授が教えてくれたウィーン風の飲み方をヒントに生クリームをのせたのが始まり。名前のウインナーとは「ウィーン風」と「包む」という2つの意味が込められているのです。

本を読みながら、ゆっくりとウインナーコーヒーを飲みに訪れてみてはいかがでしょうか。

■参考記事：山盛りクリームに心奪われる！ウインナーコーヒー発祥の喫茶店「神保町ラドリオ」（配信日：2018.06.04）



Shop.6

【東京ドーム周辺】アルゼンチンタンゴの音楽が流れる老舗喫茶店／ミロンガ ヌオーバ

1949年創業の喫茶店「ラドリオ」の姉妹店として1953年にオープンした「ミロンガ ヌオーバ」。開店当時の店名は「ミロンガ」。1995年のリニューアル時に「ヌオーバ」（スペイン語で「新しい」という意味）が付いたのだそうです。

木目調やレンガ、柔らかなライトが演出するノスタルジックな店内。レジの奥には、ずらりと並ぶ500枚ほどのLPコレクションが。今も開店当時と変わらずレコードプレーヤーで温かみのある音楽を奏でています。

タンゴ愛好家や昔からの常連客に加え、最近では若いお客さんも増え、幅広い年代の人々に愛されている老舗喫茶。アルゼンチンタンゴの音色に耳を傾けてみて。

■参考記事：【東京ドーム周辺】「ミロンガ ヌオーバ」はアルゼンチンタンゴの音楽が流れる老舗喫茶店（配信日：2023.04.17）



Shop.7

【入谷】“映えプリン”やオムライスで、昭和にタイムスリップ／喫茶トロント

台東区・入谷の「喫茶トロント（きっさとろんと）」は、昭和40年（1965年）創業。家族で営まれ、60年近くこの街で愛され続けてきた老舗喫茶です。店内には開業当時のインテリアがそのまま残り、オレンジ色のボックスソファや照明、レトロな壁紙やタイル、重厚なレリーフなど、昭和の空気感が色濃く漂います。

「自家製プリン（ホイップのせ）」850円

「喫茶トロント」のイチ推しは、こちらの「自家製プリン（ホイップのせ）」。ホイップの有無は選べますが、断然おすすめなのは、映える「ホイップのせ」です（ホイップなしは800円）。

プリンの味わいは、どこか懐かしい玉子の風味がしっかりと感じられる固め食感と、ほろ苦いカラメルのコントラスト。上にはたっぷりのホイップクリームがのっていて、その見た目も味わいも、昔ながらの喫茶店らしさを感じさせてくれます。

■喫茶トロント（きっさとろんと）

住所：東京都台東区入谷1-6-16 松田ビル

TEL：03-3876-0680

営業時間：10〜20時（土曜は〜18時）

定休日：日曜

■参考記事：【東京】レトロ喫茶「喫茶トロント」の "映えプリン"やオムライスで、昭和にタイムスリップ（配信日：2025.11.03）



Shop.1

【谷中】昭和テイストの喫茶店で名物のたまごサンドを！／カヤバ珈琲

左から「たまごサンド」1400円、「ルシアン」730円

「谷根千の喫茶店といえばここ！」といわれるほどの有名店「カヤバ珈琲（かやばこーひー）」。大正時代に建てられた町家に、あめ色の椅子とテーブルが並ぶ店内はレトロ感満載で、昭和の時代に迷い込んだかのよう。人気メニュー「たまごサンド」を頬ばって、のんびりと昭和テイストに浸ってみてください。

■参考記事：話題の谷根千エリアでレトロ喫茶＆建築をめぐる下町さんぽ（配信日：2018.10.09）



Shop.2

【東銀座】昭和モダン喫茶で“ぷるぷるとろとろ”オムライス／喫茶you

「オムライス」1800円（ドリンク付き、11時〜）

東京メトロ東銀座駅から歩くこと約5分。「歌舞伎座」のほど近くにひっそりとたたずむ「喫茶you（きっさユー）」は、歌舞伎役者をはじめ、タレントやモデルなども足繁く通うという、40年以上の歴史がある喫茶店です。

お店の代名詞ともいえる大人気メニューがこちらのオムライス。つやつやの黄色い卵にスプーンを入れると、中から半熟卵がとろ〜り。このぷるぷるとろとろの卵の秘けつは、生クリームを使っているから。これをシンプルに味付けされたケチャップライスに絡めてひとくち食べると、あまりのおいしさに頬が落ちそうに！

オムライスと同様に注目を集めているのが、「喫茶you」のネオン看板。デザイン、色、ともにレトロな雰囲気が漂います。光っている様子を見たければ、暗くなってからの来店がオススメ。

おいしいコーヒーと食事、そして昔懐かしいレトロな空気感を楽しめる「喫茶you」。銀座を訪れる際には、ぜひ一度足を運んでみて！

■参考記事：ぷるぷるタマゴで幸せとろとろ！銀座のモダン喫茶でいただく満点オムライス（配信日：2018.04.18）



Shop.3

【浅草】“天国”の焼印が目印！ 正統派ホットケーキ／珈琲 天国

「ホットケーキ」750円（飲み物とのセットは1400円）

浅草にある「珈琲 天国（こーひー てんごく）」は、芸人や音楽家も足繁く通う人気店。ざっくりとした食感の正統派ホットケーキは、食後にも食べやすいよう工夫されています。シロップをかけていただきましょう。

■参考記事：東京レトロの世界へ！王道メニューが光る、老舗純喫茶4選（配信日：2021.01.27）



Shop.4

【千駄木】人気観光エリア“谷根千”の昭和レトロな喫茶店／喫茶ニト

千駄木駅から4分ほどのよみせ通り沿い、東京の観光地のひとつとして大人気のエリア谷根千（やねせん）にある喫茶店「喫茶ニト（きっさにと）」。

写真左上から時計回りに「プリン」400円、「フレンチロースト」650円、「玉子トーストサンド」650円

昭和レトロを思わせる店内では、店主がそのおいしさに感銘を受けたという「堀口珈琲」のコーヒー豆を使用し、1杯1杯丁寧にドリップしたコーヒーと一緒に、浅草で有名な「ペリカン」の食パンを使用した「玉子トーストサンド」650円や、ラム酒が香るむっちり固めな食感のプリンなど、絶品スイーツ、トーストメニューがいただけます。

ちなみに、トーストやデザートにはドリンクのオーダーが必須なのでご注意くださいね。

ひとりでふらっと出かけても、なんだか懐かしくてほっとする気持ちになれる喫茶店。ぜひ、素敵な時間を過ごしに行ってくださいね。

■参考記事：ネクストトレンド"谷根千"で発見！玉子トースト＆むっちりプリンが絶品なレトロカフェ（配信日：2019.11.30）



Shop.5

【下北沢】アンティークな装飾品も魅力のノスタルジックな空間／喫茶 透明薔薇

下北沢駅から徒歩約3分、古着店やカフェなど、個性豊かなお店が軒を連ねる下北沢南口商店街の一角、小さなビルの2階に「喫茶 透明薔薇（きっさ とうめいばら）」はあります。

店内のテーブルや椅子をはじめ、タイプライターなどの装飾品は、アンティークショップを巡って、ひとつひとつ買い集めたもの。「透明薔薇」という店名は、マスターが大好きだという宮沢賢治の詩『恋と病熱』に由来するそう。

「ナポリタン」1000円

看板メニューは、「ナポリタン」。鮮やかな赤が銀皿に映えます。添えられているのは、ポテトサラダとミニトマト。ゆでたパスタとソーセージやピーマン、玉ねぎ、マッシュルームをケチャップソースで炒める王道レシピです。

極太のモチモチ食感のパスタに、ケチャップソースがしっかり絡みます。お好みで、粉チーズとタバスコをかけて召し上がれ！

■喫茶 透明薔薇（きっさ とうめいばら）

住所：東京都世田谷区北沢2-14-5 イスズビル203

TEL：080-6396-0136

営業時間：12〜20時（金・土曜は〜22時）※平日は9時30分〜12時までモーニングあり

定休日：不定休

■参考記事：気分は大正ロマン！下北沢「喫茶 透明薔薇」でノスタルジックなひとときを（配信日：2023.09.22）



Shop.6

【下北沢】舌も心も満たされるリッチなフルーツサンド／喫茶 一房

下北沢駅南西口から徒歩約2分、路地裏のビルの2階にひっそりとたたずむ「喫茶 一房（きっさ ひとふさ）」。店内には自然光が差し込み、ナチュラルな雰囲気。カウンターとテーブル合わせて10席と小ぢんまりとした空間ですが、居心地がよく、くつろげます。

17時からは”お一人様専用喫茶”になるので、ソロ活にもおすすめです。

「アメリカンチェリーのフルーツサンド」（季節限定品）2600円（ハーフは1350円）

おすすめは、旬のフルーツが宝石のように輝く絶品「フルーツサンド」。生クリームは甘さを抑え、パンも主張しすぎない、シンプルな味わいのものをセレクト。主役であるフルーツのおいしさを際立たせるサンドイッチを楽しめます。



■参考記事：舌も心も満たされる！下北沢「喫茶 一房」のリッチなフルーツサンド（配信日：2023.06.29）



Shop.7

【乃木坂】明治の洋館風の店内で優雅なひとときを／喫茶館 Bleu Montagne

乃木坂駅から徒歩すぐの場所にある「喫茶館 Bleu Montagne（きっさかん ブルゥ モンターニュ）」。カフェをはじめ、日本にさまざまな西洋の文化や芸術が導入された明治時代（1900年頃）の洋館をイメージした空間には、日本の骨董品や西洋のアンティーク家具・食器類などが並びます。

左から「あんみつ」1000円、「山椒カフェ・ラテ」1300円

ドリンクやフードは、昔ながらの喫茶店メニューをベースにしながらも、こちらでしか味わえないものばかり。おすすめは、粒あんや黒蜜をはじめ、白玉団子や求肥、寒天もすべて手作りの「あんみつ」や、シロップのほのかな甘さと、コーヒーの苦みの中に山椒の華やかな香りがふわっと広がる「山椒カフェ・ラテ」。この店ならではの味わいを楽しめます。

六本木からも近いので、美術館巡りやショッピングの合間に立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

■喫茶館 Bleu Montagne（きっさかん ぶるぅ もんたーにゅ）

住所：東京都港区南青山1-26-16 リリエンハイム1F

TEL：03-6804-3713

営業時間：11〜19時

定休日：木曜

■参考記事：気分は明治時代のモダンガール。東京・乃木坂「喫茶館 Bleu Montagne」で優雅なティータイムを（配信日：2023.12.14）



Shop.8

【ときわ台】昭和にタイムスリップしたかのようなレトロかわいい空間／喫茶小雪

ときわ台駅から歩くこと約8分、住宅街にたたずむ「喫茶小雪（きっさこゆき）」。ピンク色の壁紙と赤い看板が目印です。喫茶店が大好きで10代の頃からさまざまなお店を巡っていたというオーナーが、古きよき喫茶店文化を残したいとの思いからお店を始めたそう。

「白薔薇」600円

メニューにはコーヒーなどのドリンク類をはじめ、サンドイッチやスパゲッティなど、喫茶店ならではの軽食やスイーツも並びます。どのメニューも手作りで、「喫茶小雪」ならではのアレンジが加えられています。

そのなかで注目したいのはデザートメニュー。真っ白なバラの形が美しい「白薔薇」はパンナコッタ。さわやかな香りとほのかな酸味が特徴で、メープルシロップをかければ甘みや豊かな香りが加わり、いっそうコーヒーに合う味わいになります。金箔があしらわれていて、見た目にもご褒美感のあるデザートです。

■喫茶小雪（きっさこゆき）

住所：東京都板橋区前野町2-2-5

営業時間：10〜18時

定休日：水・木曜

■参考記事：昭和にタイムスリップしたみたい！東京・ときわ台「喫茶小雪」で味わうバラモチーフのデザートが気になる（配信日：2024.02.15）



Shop.9

【中野】推し活にぴったりの幻想的なカフェ／青色喫茶Oz

中野駅から歩くこと、およそ2分の場所にある「青色喫茶Oz（あおいろきっさオズ）」は青色好きにはたまらない幻想的な空間が広がっています。青をメインに据えているのは、このお店を運営している会社の代表が非現実を体験できる魔法のようなカフェにしたいという思いから、レイアウトやインテリアにこだわっているから。

「推し色スーベニアボトル（ドリンク付）」2000円

「推し色スーベニアボトル（ドリンク付）」は特に人気のメニュー。真ん中に穴の空いたドーナツ型のかわいいボトルには、モクテル（ノンアルコールカクテル）が入っています。お好みでモクテルの色を変えることができ、難しい色でなければ基本的には対応可能。推しの色を注文して、推し活を楽しんでみて。

■参考記事：中野駅近くにオープン！推し活にぴったりの幻想的なカフェ「青色喫茶Oz」（配信日：2023.11.15）



Shop.10

【三鷹】ぷるるん卵に心踊る！ 絶品ドライカレー／BlueBird

ポップな色合いのビンテージおもちゃが店内のいたるところにディスプレイされ、アメリカンテイストあふれる吉祥寺の喫茶店「BlueBird（ブルーバード）」。

レトロ感あるインテリアに囲まれた店内は、どこか懐かしくついついコーヒーを飲みながら、長居してしまいたくなります。

ドライカレー＜半熟卵 or ゆで卵とサラダ付＞1100円

ランチのいちばん人気は、吉祥寺の有名カレー店「モンタナ」で修業した店主が作るドライカレー。ルーに独特の甘みがありライスによく合い、ひと口食べるとそのおいしさに感動！

ドライカレーが人気の「BlueBird」は、コーヒーを飲みながらまったりしたり、ビンテージおもちゃを眺めたり、カレーを食べ終えてもゆっくりできる和み空間が広がります。

■参考記事：ぷるるん卵に心踊る！喫茶店「BlueBird」の絶品ドライカレー」（配信日：2025.01.06）



まだまだ続く！「レトロ喫茶の"クリームソーダ"」は？

＞＞＞次ページへ！＞＞＞

Shop.1

【千駄木】注目エリア“谷根千（やねせん）”の隠れ家喫茶店／喫茶ニカイ

千駄木駅から徒歩8分ほど。器＆雑貨屋さん「kokonn（ココン）」の2階にある、隠れ家的な喫茶店「喫茶ニカイ（きっさにかい）」。ステンドグラスやガラス照明に囲まれた空間が居心地よい同店の人気ドリンクは、真っ青な「ニカイのクリームソーダ」715円。お店のテーマカラーである明るい水色に合わせた、なんとも涼し気なドリンクです。特徴はバニラアイスではなく、ヨーグルトアイスを使っていること。このアイスは、フランスから取り寄せるほど味にもこだわっています。

「ニカイのクリームソーダゼリー」550円は、ゼリーも口の中でシュワシュワ感が伝わり、夏にぴったりのメニューです。

古民家をリノベーションした、谷根千エリアらしいレトロな店内にはレコードの音楽が流れ、どことなくノスタルジックでなつかしさを感じる昭和の雰囲気。まるで実家にいるような安心感のあるお店です。

季節ごとに限定商品もあるので、次はどんなメニューに出合えるか楽しみですね。

■喫茶ニカイ（きっさにかい）

住所：東京都台東区谷中6-3-8 2F

営業時間：11〜18時（土・日曜、祝日は1時間制）

定休日：水曜

■参考記事：しゅわしゅわ甘酸っぱい！さわやかクリームソーダを味わえる"谷根千"のレトロな喫茶店（配信日：2020.07.06）



Shop.2

【吉祥寺】ノスタルジックな時間が流れる“レトロかわいい”空間／ゆりあぺむぺる

吉祥寺駅から歩いてわずか1〜2分のところにある「ゆりあぺむぺる」。テーブルや椅子、壁、ランプなど、年季の入った調度品によって、店内はレトロかわいいノスタルジックな雰囲気に。

写真左から「クリームソーダ ラピスラズリ」800円、「りんごのケーキ」650円

フードやドリンクのメニューも充実していて、写真映えもばっちりです。バニラアイスがてんこ盛りの人気メニュー「クリームソーダ」は、サイズの割にはあっという間に飲み切ってしまうおいしさ！ 自家製のスイーツと合わせていただくのがおすすめです。

■参考記事：まるでタイムスリップ！時間を忘れて癒される吉祥寺のレトロな喫茶店（配信日：2020.01.17）

Shop.3

【阿佐ヶ谷】乙女心をくすぐる♪まぁるいグラスのクリームソーダ／喫茶gion

ブルーハワイクリームソーダ740円

JR中央線阿佐ヶ谷駅北口から徒歩すぐのところにある、昭和55年（1980）創業の「喫茶gion（きっさギオン）」。ガラス細工のランプなどのアンティーク家具がおしゃれに飾られたムード満点の店内は、BGMも相まってうっとりするような雰囲気。SNSでも話題の「ブランコチェア」の席が大人気だとか。

まあるいグラスがかわいい人気のクリームソーダには、なめらかなバニラアイスをトッピング。リーズナブルでおいしい料理やコーヒーにも定評があります。写真映えを狙って、ぜひ一度立ち寄ってみてはいかが？

■参考記事：レトロでかわいい！東京 カラフルクリームソーダ3選（配信日：2021.02.10）



Shop.4

【下北沢】トッピングのバリエーションも豊富！／喫茶ネグラ

左から「ラムネブルークリームソーダ」900円、「メロンクリームソーダ」900円、「巨峰クリームソーダ」1000円

下北沢駅のメイン通りからは少し奥まったエリアにある「喫茶ネグラ（きっさねぐら）」。店内はとってもレトロ！ お店の雑貨やインテリア、食器類は、ほとんどが1950〜70年代に作られた古道具で、懐かしい雰囲気を感じられます。

「クリームソーダ」には、アイスクリーム＆生クリームにマシュマロがトッピングされています。ほかにも、昔ながらのナポリタンも人気のこのお店。下北沢で、昭和レトロな雰囲気にほっとひと息つきませんか？

■参考記事：レトロでかわいい！東京 カラフルクリームソーダ3選（配信日：2021.02.10）



Shop.5

【秋葉原】海と宇宙がテーマ！ 神秘的なクリームソーダ／海と宇宙と鉱物とカフェ Andart

海と宇宙をテーマにしたカフェ「Andart（アンダート）」はJR御徒町駅・秋葉原駅からそれぞれ徒歩約10分。 “深い海の底から宙へ想いを馳せる”イメージで造られたという店内は、一面ブルーの世界！

店内には海と宇宙をモチーフにしたジュエリーやアンティーク品が並び、外の音や気配をまったく感じさせない静かで落ち着いた空間です。

写真左より、「宙色のクリームソーダ」、「海色のクリームソーダ」各770円

完全予約制（平日1日6部制・土、日曜、祝日は7部制）のこちらのお店で絶対味わいたいのが、「宙色のクリームソーダ」770円。神秘的なパープルの色味に思わずじっと見入ってしまいます。ぶどう味の弾ける炭酸と甘さが広がるバニラ味のアイスクリームがとってもおいしく、どこか懐かしさも感じられる味わいです。

「Andart」ではすべてのカフェメニューに、海・宇宙を感じさせるものが散りばめられているのがポイント。ここでしか味わうことのできないメニューが楽しめます。

■参考記事：まるで深海のような"ソーダ"にうっとり。海と宇宙を感じるギャラリー&カフェ（配信日：2018.06.08）



Shop.6

【千歳烏山】超ファンシー！ 昭和レトロなクリームソーダ／喫茶 宝石箱

新宿から京王線で約20分。隠れた名店や寺社が多い千歳烏山に「喫茶 宝石箱（きっさ ほうせきばこ）」はあります。扉を開けると、そこには昭和レトロな世界が広がっています！ 店内に流れる、懐かしい歌謡ポップスが昭和感をいっそう盛り上げます。

「ローズクオーツ（ピーチ味）」「アクアマリン（ラムネ味）」「トパーズ（パイン味）」など、クリームソーダは宝石にちなんだ名前がとっても素敵。色とりどりの美しいクリームソーダに、うっとりと見入ってしまいます。

ときめきに満ちた店内と、宝石のようなクリームソーダ、そして昔懐かしい喫茶店のメニューを堪能できる「喫茶 宝石箱」。宝石箱を開けるときのようなワクワクした気分を味わいに行きませんか？

■喫茶 宝石箱 （きっさ ほうせきばこ）

住所：東京都世田谷区南烏山4-18-18 小山マンション102

TEL：03-5969-8577

営業時間：12〜17時(変更の場合あり)

定休日：水・木・金曜

■参考記事：飲むタイプの魔法!?喫茶宝石箱のクリームソーダが超ファンシー！（配信日：2018.06.12）



Shop.7

【三ノ輪】恋するクリームソーダと夢みるあんみつに胸キュン／交流純喫茶なごり

「恋するクリームソーダ」820円

レトロかわいいビジュアルの「恋するクリームソーダ」は、「交流純喫茶なごり（こうりゅうじゅんきっさなごり）」の看板メニュー。バニラアイスにチェリーとミントという王道の組み合わせが、乙女心をくすぐります。ジョイフル三の輪商店街が祭っている弁天様が、七福神のなかで唯一の女性の神様であることから、恋愛成就のご利益があるとされていることにちなんで、このメニュー名にしたのだそう。

ピンク色はピーチ味。ほかにもレモン味の「笑顔あふれるクリームソーダ」、ブルーハワイ味の「青春クリームソーダ」、メロン味の「昭和レトロなクリームソーダ」（各820〜930円）もあります。

「喫茶店のナポリタン」1320円

そして、ビジュアルがザ・純喫茶の「喫茶店のナポリタン」も、ぜひ味わってほしい一品。赤ウインナーにピーマン、そしてケチャップのオレンジ色が鮮やか。銀の皿で提供される王道のナポリタンは、味も王道のおいしさです。チーズトッピング（＋100円）もおすすめ。

昔懐かしい純喫茶「交流純喫茶なごり」で、ぜひ昭和レトロ気分を体感してみてくださいね。

■交流純喫茶なごり（こうりゅうじゅんきっさなごり）

住所：東京都荒川区南千住1-18-3

TEL：なし

営業時間：11〜18時(17時30分Lo）

定休日：月〜水曜 ※詳細は公式Instagram（@cafe_nagori）で確認を

■参考記事：「交流純喫茶なごり」の恋するクリームソーダと夢みるあんみつで昭和レトロを満喫♪（配信日：2023.05.29）



Shop.8

【原宿】かわいい！映え！の金魚鉢クリームソーダ／喫茶ベリエ

東京・表参道にある「喫茶ベリエ（きっさべりえ）」は、レトロな雰囲気とおしゃれなインテリアで、若い世代を中心にSNSで話題のカフェ。ショッピングの合間にも立ち寄りやすい好立地ながら、落ち着いた雰囲気でゆったりとした時間を過ごせます。

「金魚鉢クリームソーダ（ぶるーはわい）」1950円

「喫茶ベリエ」の名物といえば、ほとんどのお客さんが頼むという「金魚鉢クリームソーダ」1950円。鮮やかな色とたっぷりのクリームで、見た目のかわいらしさも抜群です。テーブルに運ばれてきた瞬間、思わず「かわいい！」と声が出てしまいました。鮮やかな色のソーダにたっぷりのクリーム、金魚や浮き輪などのかわいいモチーフがのった、見た目も楽しい一品です。

混雑時には90分制になることもあるらしいので、平日の昼間が狙い目。原宿ショッピングの合間に、かわいい「金魚鉢クリームソーダ」で癒しの時間をぜひ過ごしてみては？

■喫茶ベリエ（きっさべりえ）

住所：東京都渋谷区神宮前5-51-6 テラアシオス青山低層棟1F

TEL：03-6427-9509

営業時間：11〜20時（土・日曜は〜22時）

定休日：無休

■参考記事：かわいい！ 映え！ 原宿「喫茶ベリエ」の金魚鉢クリームソーダ（配信日：2025.10.05）



まだまだ続く！「レトロ喫茶の王道"プリン＆パフェ"」は？

＞＞＞次ページへ！＞＞＞

Shop.1

【虎ノ門】名物「ジャンボプリン」がお出迎え！／ヘッケルン

虎ノ門駅から徒歩約5分の場所にある、プリンとコーヒーが有名な喫茶店「ヘッケルン」。オフィス街の中でほっとひと息つける温かい雰囲気のこちらのお店は『マツコの知らない世界』（TBS系）の「純喫茶の世界」でも登場した人気店です。

名物は、マスターが毎日手作りしている「ジャンボプリン」500円。なんと一般的なプリンの2.5倍の大きさ！

素朴な味のカラメルソースに加え、なめらかな食感がやみつきになります。

常に満席の人気店ですが、平日のランチタイムはとくに大混雑。ゆっくり過ごすのであれば、14時以降の来店がおすすめですよ。

■参考記事：普通の2倍以上なのに350円！驚きビッグサイズの絶品ジャンボプリン（配信日：2019.08.14）



Shop.2

【門前仲町】レトロな固めプリンが懐かしい！／COFFEE カヨ

門前仲町駅から徒歩すぐのところにある「COFFEE カヨ（コーヒー かよ）」。オレンジライトに照らされた温かみを感じる空間が、昔懐かしい雰囲気の喫茶店です。

｢ドリンクとプリンのセット｣700円〜

おすすめは、洋酒がほんのり利いた、昔懐かしい固めプリン。高さのある器にホイップクリームが添えられ、これぞ王道のプリン！といったレトロ感あふれるビジュアルです。

コーヒー以外にポークジンジャーやハンバーグなど、ランチメニューも充実。おいしいご飯とコーヒー。そしてプリン。のんびりした時間が流れる「COFFEE カヨ」で、まったりとひとり時間を楽しむのはいかがでしょうか。

■COFFEE カヨ（こーひー かよ）

住所：東京都江東区富岡1-7-2 猿田ビル1F

TEL：03-3641-8031

営業時間：12〜22時（21時LO）、土・日曜、祝日は〜19時（18時LO）

定休日：無休

■参考記事：これぞ王道！レトロな固めプリンに出会える昔ながらの喫茶店（配信日：2019.07.07）



Shop.3

【蒲田】知る人ぞ知る!? いちばん人気の“裏メニュー”プリンアラモード／チェリー

JR蒲田駅から2分ほど歩いた先の蒲田東口商店街にある「チェリー」は、1954年オープンの老舗喫茶店。赤を基調としたノスタルジックな店内にはロートレックのポスターが飾られ、パリの古きよきカフェのイメージです。

いちばん人気なのが、メニューには載っていない“裏メニュー”の「プリンアラモード」。メロンの形の器にぎっしりとフルーツがのせられ、このうえない満足感！ これがなんと1500円で食べられます。

作るのに時間がかかるため、ランチタイムなどは注文できないそうですが、このプリンアラモードをお目当てにぜひ訪れてみてはいかがですか？

■参考記事：驚きの750円！知る人ぞ知る裏メニュー「プリンアラモード」（配信日：2019.06.20）



Shop.4

【渋谷】絶品プリンとコーヒーでノスタルジックなひとときを／喫茶サテラ

渋谷駅から徒歩約6分、青山通りにある「喫茶サテラ（きっささてら）」は、昭和レトロな雰囲気が魅力の喫茶店。48年続いた歴史あるお店「青山茶館」を改装して、2020年から営業を続けています。

「喫茶サテラ」を訪れたらぜひ食べていただきたいのが、お店の一押しの「プリン」800円。練乳とクリームチーズを使用したプリンは、チーズケーキのような濃厚で優しい甘さが魅力です。固すぎず柔らかすぎないむっちりとした食感は、ほかでは味わえない新感覚！ 「世界一おいしいプリン！」との口コミもあるほどファンがたくさんいるそうです。

店内に入ると温かな木のインテリアがお出迎え。改装後もレトロな雰囲気はそのまま活かしていて、昭和の時代にタイムスリップしたかのような心地よい空間が広がります。

喫茶店好きはもちろん、どんな方にも癒しをとどける喫茶店に一度訪れてみてください。19〜22時は照明が暗くなり、ムーディーな雰囲気になりますよ。

■参考記事：渋谷の昭和レトロな「喫茶サテラ」絶品プリンとコーヒーでノスタルジックなひとときを（配信日：2021.04.08）



Shop.5

【東高円寺】レトロかわいい喫茶店で、のんびりひとり時間／喫茶室ミミタム

東高円寺駅から徒歩約3分の場所にある「喫茶室ミミタム（きっさしつみみたむ）」は、落ち着いた雰囲気が居心地のよい喫茶店。お店の外には写真付きのメニューが。

人気メニューのひとつがこちらの「プリンセット」1000円（※単品での注文不可。600円以下のドリンクとセット。600円以上のドリンクを注文した場合には差額が発生します）。牛乳と卵と砂糖だけでシンプルに作られているというプリンは、とっても優しい味。レトロでかわいいグラスもお店の雰囲気にぴったりでうれしくなりますね！

プリンのほかに、自家製の食パンを使ったトーストやピザトースト、ホットサンドなどもあり、メニューの種類は豊富。落ち着いた居心地のよい空間で、のんびりひとり時間を過ごしたい時におすすめです。

■茶室ミミタム（きっさしつみみたむ）

住所：東京都杉並区高円寺南1-23-3 山村ハウス1F

営業時間：12〜22時（21時20分LO）。土・日曜、祝日は12〜20時（19時20分LO）

定休日：水曜

■参考記事：のんびり1人時間におすすめ！レトロでかわいい喫茶店の絶品プリン＆コーヒー（配信日：2019.09.06）



Shop.6

【新橋】古きよき喫茶店の豪華プリンアラモード！／パーラーキムラヤ

新橋駅の汐留改札を出てすぐ。新橋駅前ビル内にお店を構える「パーラーキムラヤ」。昭和41年（1966）に現マスターのお父様が創業された「古きよき」がしっかり残る貴重なお店です。

こちらが「パーラーキムラヤ」の人気メニュー「プリンアラモード」1200円。大きなプリンを囲む、たくさんのフルーツとアイスクリーム、ホイップクリームが贅沢です。主役のプリンはスプーンを入れるのに少し力が必要になるほど固めの食感。固めプリン好きにはたまりません！ 卵の風味がしっかり感じられるプリンと、ほろ苦いカラメルソースの相性も抜群。濃厚な味わいのプリンに対してフルーツはさっぱりと、マスターのこだわりが詰まった一品です。

頑張った自分へのご褒美や、ちょっとひと休みしていきたいときなどに、気軽に訪れてみてはいかがでしょうか？

■参考記事：固め食感がうれしい！レトロ喫茶の絶品プリンアラモード（配信日：2019.07.03）



Shop.7

【池袋】老舗洋菓子店の“固め”プリンアラモード／タカセ 池袋本店

池袋駅からすぐのアクセスしやすい立地にある「タカセ 池袋本店（たかせ いけぶくろほんてん）」。「池袋の喧騒を離れてくつろいでもらいたい」そんな思いが込められているお店は、どこか懐かしい雰囲気が漂っています。

洋菓子とパンの老舗として有名ですが、9階にあるコーヒーラウンジにはおいしい「プリンアラモード」があるんです。

こちらがおすすめの「プリンアラモード」920円。真ん中にあるのは大きなプリンとマンゴーソースがかかったバニラアイス。その周りはたっぷりのホイップクリーム・桃・みかん・パイナップルで彩られボリュームも抜群です！



プリンは比較的固めの食感で、カスタードの優しい甘さとカラメルのほろ苦さがしっかり感じられます。かわいい見た目とは裏腹にしっかりと食べ応えがあるので、女性はもちろんのこと、甘い物が好きな男性にもぜひ食べてほしいメニューです。

仕事帰りにちょっとひと休みしたいときにもおすすめ。ぜひ利用してみてくださいね。

■参考記事：固めプリン好きにおすすめ！昭和レトロな絶品プリンアラモード（配信日：2019.06.18）



Shop.8

【鶯谷】お店自慢のソフトクリームがプリンにオン！／喫茶DEN

「デン特製プリン」700円（数量限定）

鶯谷駅から、懐かしさがまだ残る街並みを眺めながら歩くこと約5分。レトロなソフトクリームの置き物が目印の「喫茶DEN（きっさデン）」に到着です。食パン一斤をまるっと使ったグラタン「グラパン」が名物で、それをお目当てに全国から足を運ぶ人がいるほど人気の喫茶店です。

そんな「グラパン」とともにおすすめなのが、お店こだわりのソフトクリームがたっぷりとのったプリン。見た目ほど甘すぎず、プリンは玉子の味がしっかりしています。

60年代のロックミュージックが流れる店内はレトロなソファが並び、昭和の香りが漂う昔ながらの空間。プリンは数量限定なので、ぜひ早めの時間に出かけてみて！

■参考記事：

懐かしくて美味しいあの味を！純喫茶愛好家がおすすめする絶品プリン5選（配信日：2019.06.14）

食パンをまるっと使ったグラタンパン！純喫茶でとろとろの食感を召し上がれ（配信日：2018.06.07）



Shop.9

【吉祥寺】これぞ王道！ シンプルでクラシカルなプリン／武蔵野珈琲店

「プリン」570円

井の頭公園のすぐそばにある「武蔵野珈琲店（むさしのこーひーてん）」。こちらのお店で楽しめるのは、クラシカルな雰囲気のシンプルなプリン。

2階にあるお店に入ると、吉祥寺の喧騒を忘れるような落ち着いた雰囲気の空間が待っています。ネルドリップで丁寧に淹れたコーヒーもぜひご一緒に。

■武蔵野珈琲店（むさしのこーひーてん）

住所：東京都武蔵野市吉祥寺南町1-16-11 荻上ビル2F

TEL：0422-47-6741

営業時間：11〜21時

定休日：無休

■参考記事：懐かしくて美味しいあの味を！純喫茶愛好家がおすすめする絶品プリン5選（配信日：2019.06.14）



Shop.10

【浅草】昭和の空間で味わう名物クリームあんみつ／純喫茶マウンテン

「クリームあんみつ」950円

浅草駅から徒歩約4分の場所にある「純喫茶マウンテン（じゅんきっさまうんてん）」は、創業65年以上にもなる老舗。店内には、女将さんが描いた絵や町内会のチラシなどが置かれていて、下町の喫茶店らしさが感じられます。

昭和の懐かしさが漂う空間で味わいたいのは、看板メニューの「クリームあんみつ」。ソフトクリームとあんみつのコラボはたまらないおいしさです。

■参考記事：インパクト満点！浅草、「純喫茶マウンテン」の大胆スイーツに夢中（配信日：2018.04.18）



Shop.11

【上野】レトロな喫茶店で出合う昔ながらのパフェ／Coffee Shop ギャラン

上野駅からすぐ。レトロな外観の「Coffee Shop ギャラン（コーヒー ショップ ぎゃらん）」が見えてきます。お店へと続く階段には、大きく光り輝く「Coffee Shop ギャラン」の文字が。昭和52年（1977）の創業当時から変わっていない店内は、カウンター席のほか、ふかふかの座り心地がうれしい革張りソファのテーブル席もあり、つい長居してしまいそうになります。

「Coffee Shop ギャラン」で特におすすめしたいのがパフェ。なかでもいちばん人気の「チョコレートパフェ」1150円は、バニラアイス・ホイップクリーム・みかん・さくらんぼを使用。たっぷりのクリームと大きなアイスは、チョコレートソースとの相性も抜群です！

これからもずっと上野の古きよきお店であってほしい、そう願わずにいられない心地よい昭和レトロな雰囲気の「Coffee Shop ギャラン」。ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか？

■参考記事：昭和へタイムスリップ！時間を忘れる上野のレトロな喫茶店（配信日：2019.06.19）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は、一部『るるぶ＆more.』の過去に掲載した記事、「るるぶDATA」をもとに作成しています。

●「Instagram」は、米国およびその他の国におけるMeta Platforms, Incの商標です。

