ÅÔÌ±¥Õ¥¡½üÌ¾¤ÎÌÚ²¼ÉÙÈþ»Ò»á¤Ë¿·µ¿ÏÇ¡ª Ë´¤¿Í¤ò¾¡¼ê¤ËÁªµóÍøÍÑ¡Ä¸Î¿Í¤ÎÌ¼¤¬¹ðÈ¯
¡¡ÌÈÄäÃæ¤ËÌµÌÈµö±¿Å¾¤Ç¿Í¿È»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢±£ÊÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÚ²¼ÉÙÈþ»ÒÅÔµÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤Ë¿·¤¿¤Êµ¿ÏÇ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÔµÄÁª¤Ç¡¢´û¤ËÂ¾³¦¤·¤¿ÃÏ¸µ¼ÂÎÏ¼Ô¤Î°Ù½ñ¤¤ò»öÌ³½êÆâ¤Ç·Ç¼¨¤·¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¸Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÌÚ²¼»á¤ÏÁªµóÃæ¤Î£²Æü¤ËÌÈÄäÃæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼«¤é¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤Ã¤Æ¡¢¾×ÆÍ»ö¸Î¤Ç¡¢£²¿Í¤ò¥±¥¬¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î»ö¼Â¤ò±£ÊÃ¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÅöÁªÍâÆü¤Î£µÆü¤ËÈ½ÌÀ¤·¡¢¼¿¦¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²ñ¤«¤éÆ±Æü¤Ë½üÌ¾½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÚ²¼»á¤À¤¬¡¢£¶Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÅÔµÄ²ñ¤Ë¡Ö£Ó£Ä£Ç£óÅìµþ¡×¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¡¢²ñÇÉÆÏ¤òÄó½Ð¡£ÁûÆ°È½ÌÀ»þ¤«¤é¼¿¦¤·¤Ê¤¤°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÅÔÌ±¥Õ¥¡¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤â°ì¿Í²ñÇÉ¤Ç¡¢µÄ°÷¥Ý¥¹¥È¤ò»à¼é¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥Ä¥é¤ÎÈé¤Î¸ü¤µ¤ËÍ¸¢¼Ô¤ÎÅÜ¤ê¤ÏÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÁûÆ°¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌÚ²¼¤µ¤óËÜ¿Í¤¬»ä¤ÎÉã¤Î°Ù½ñ¤¤Ï¡ØÅ·¹ñ¤«¤é¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¥Õ¥¶¥±¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¤¦¤è¡×
¡¡¤½¤¦¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÔµÄÁª¤ÇÌÚ²¼»á¤ÈÆ±¤¸ÈÄ¶¶¶èÁªµó¶è¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤¿¸µËÅç¶èµÄ¤Î¶¶ËÜµ×Èþ¡Ê£µ£±¡Ë»á¤À¡£
¡¡°Ù½ñ¤¤È¤ÏÁªµó¤Ç¡¢ÍÎÏ¼Ô¤ÎÉ¬¾¡µ§´ê¤òµ¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¡¢¼ç¤Ë»öÌ³½êÆâ¤ËÄ¥¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÌÚ²¼»á¤¬Àè·î¡¢»öÌ³½ê³«¤¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¡Ê£¶£¸¡Ë¤Î°Ù½ñ¤¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¶¶ËÜÍ´¹¬¸µÈÄ¶¶¶èµÄ¤Î°Ù½ñ¤¤À¡£¶¶ËÜ»á¤Ï£±£²´ü£´£¸Ç¯Ì³¤á¤¿ÃÏ¸µ¤ÎÌ¾»Î¤À¤¬¡¢ºòÇ¯»àµî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ù½ñ¤¤ò´ó¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¥ï¥±¤À¤¬¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤µ¤¢»ä¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¤ÎÊ¸ÌÌ¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢ÌÚ²¼»á¤ÎÉ¬¾¡¤òµ§´ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¶¶ËÜµ×Èþ»á¤Ï¶¶ËÜÍ´¹¬¸µ¶èµÄ¤ÎÌ¼¤ËÅö¤¿¤ë¡£»öÁ°¤ËÌÚ²¼»á¤«¤é¶¶ËÜ»á¤Ø¤Î»ÈÍÑµöÂú¤ÎÏ¢Íí¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¶¶ËÜ»á¤Ï¡ÖÉã¤¬¼Â¤ÎÌ¼¤ÎÂÐÎ©¸õÊä¤Ë°Ù½ñ¤¤Ê¤ÉÁ÷¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤·¤«¤âºòÇ¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Î¿Í¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Ø¼«Ê¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ù¤Ö¤ê¡£Ì¼¤È¤·¤Æ¤âµö¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÚ²¼»á¤Ï£Ó£Î£Ó¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤«¤é±þ±ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤Ò¤±¤é¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶¶ËÜ»á¤ÎÅÜ¤ê¤Î¹ðÈ¯¤Ë¹²¤Æ¤¿¤Î¤«¡¢¸½ºß¤Ïºï½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡¤«¤Ä¤ÆÈ·»³Í³µªÉ×¸µ¼óÁê¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤«¤é¸Ä¿Í¸¥¶â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿à¸Î¿Í¸¥¶âá¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÚ²¼»á¤Î¾ì¹ç¤Ïà¸Î¿Í±þ±çá¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¤â¤Î¡£ÌÈÄäÃæ¤ÎÌµÌÈµö»ö¸Î¤Î·ï¤â´Þ¤á¡¢ÌÚ²¼»á¤ÎÀâÌÀ¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï°ÍÁ³¡¢±À±£¤ì¤·¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£