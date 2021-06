高級生食パンが人気ですが、“映える”系のかわいい食パンも最近人気が出ています。スライスしたときにはテンションが上がり、食べるときには愛でたくなるような食パンです。おうちで楽しむには持って来いの“萌え断”食パン、この機会にぜひ。

かわいいからもったいなくて食べられなーい! なんて、上目使いで言いたくなるような“萌える断面”の食パンを集めました。とは言っても、食べないわけにはいかないので、翌日までには食べるのがおすすめです(食パンの一般的な見解として)。もちろん、見た目だけではなく、味もきちんとこだわっていておいしいのでご安心を。

1. 色も味もすべてがスイカな食パン

スイカパン

出典:じゃんくさん

夏の風物詩といえばスイカ。そんなスイカをリアルに再現した食パンが「ボローニャ」の「スイカパン」(1,728円/税込)です。見た目だけではなく、生地にスイカ果汁を加えて焼いているのでスイカの風味もするんです。種はチョコチップで再現。そのまま食べても甘くておいしい食パンです。

出典:yoshi800さん

カット前の緑と黒の模様もインパクトがあります。入っている箱も同じ柄なので、手土産やお中元にも喜ばれそうです。

2. パンダに会いに行きたくなる食パン

パンダ食パン

出典:ぽぱいさん

<店舗情報>◆ボローニャ 大丸梅田店住所 : 大阪府大阪市北区梅田3-1-1 大丸梅田店 B1FTEL : 06-6343-1231

上野動物園が近くにあることから「アンデルセン アトレ上野店」限定で販売されているのが「パンダ食パン」(840円/税込)です。小さめサイズで食べやすいのも人気。生地にはミルクと練乳が入っていてほんのり甘く、黒い部分にはココアが使われているそう。ちょっとしたおやつにも重宝するかわいい食パンです。

<店舗情報>

◆アンデルセン アトレ上野店

住所 : 東京都台東区上野7-1-1 アトレ上野 七番街 1F

TEL : 03-5826-5842



3. 美しい富士山に見惚れる食パン

FUJISAN SHOKUPAN

山梨県の富士河口湖町にある食パン専門店「FUJISAN SHOKUPAN」の看板メニュー「FUJISAN SHOKUPAN」(864円/税込)。鮮やかな青と白の生地を形成して焼き上げ、冠雪した美しい富士山を再現しています。富士天然水、山梨県産巨峰ジュースを使い、香り高くほんのり甘い味わいです。“生”のまま食べても、トーストしてもおいしく味わえます。

>>記事の詳細はこちらから

4. 思わず顔を描きたくなる食パン

ねこねこ食パン

三毛猫食パン 出典:mana_catさん

猫の形にキュンとする「ねこねこ食パン」は、プレーンやチョコレート、チーズ、レーズンなど種類豊富に取りそろえています。「三毛猫食パン」(680円/税抜)はミルク、キャラメル、ブラックココアを生地に使用していて、三つの味を楽しめるのでオトクです。表参道や銀座のほか、全国にお店があり、オンラインでも購入できるので便利ですね。

<店舗情報>

◆ねこねこ食パン 表参道店

住所 : 東京都渋谷区神宮前4-8-2

TEL : 03-6721-0417



5. 2種類の食感を楽しめるスイーツのような食パン

プリン生食パン

出典:Tohmasさん

「プリン生食パン」(380円/税抜)は、スイーツブランドの「パステル」と「ハートブレッドアンティーク」のコラボで生まれました。カラメルをイメージしたマドレーヌ生地と、マスカルポーネチーズやはちみつなどを配合した生地の2種類を組み合わせています。しっとりした生地はそのまま食べても甘みを感じるので、食べすぎてしまいそうです。

<店舗情報>

◆だってプリンがすきなんだもん。 イオンモール大高店

住所 : 愛知県名古屋市緑区南大高2-450 イオンモール大高店 1F

TEL : 052-626-2813



※時節柄、営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、お店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

※新型コロナウイルス感染拡大を受けて、一部地域で飲食店に営業自粛・時間短縮要請がでています。各自治体の情報をご参照の上、充分な感染症対策を実施し、適切なご利用をお願いします。

文:食べログマガジン編集部

The post 飾っておきたくなるほどかわいい! “萌え断”食パン5選 first appeared on 食べログマガジン.