¡È¥³¥í¥Ê¤Î½÷²¦¡É²¬ÅÄÀ²·Ã»á¤¬·Ù¾â¡Ö¸¡±Ö¤ÇÊÑ°Û³ô¤ò´°àú¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×
¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¼«»¦¹Ô°Ù¤À¡×¡½¡½¡£³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¤Î»°ÌÚÃ«¹À»Ë²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¤¬Àè½µ¡¢ÊÆ£Ã£Î£Î¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤¿È¯¸À¤¬ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»°ÌÚÃ«»á¤Ï¡Ö¡Ê¸ÞÎØ³«ºÅ¤Ï¡ËÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¼«»¦¹Ô°Ù¤À¡£À¤³¦Ãæ¤«¤é¿Í¤¬Íè¤ëÂç¤¤Ê¹ñºÝÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë´í¸±¡¢¥ê¥¹¥¯¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¯º£Ç¯³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤Ë»ä¤ÏÈ¿ÂÐ¤À¡×¤È£±£´Æü¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢°ìºòÆü¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡Ö¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÏÂçÎÌÀÜ¼ï²ñ¾ì¤ËÂ¨¹ï¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂ¹ÀµµÁ²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¤â»°ÌÚÃ«»áÆ±ÍÍ¤Ë¡Ö¸·¤·¤¤¾õ¶·²¼¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁª¼êÇÉ¸¯¤ò³Æ¹ñ¤¬»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅìµþ¸ÞÎØ¤Ë´Ø¤·¤ÆÂç¤¤Ê·üÇ°¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Áê¼¡¤°ºâ³¦ÂçÊª¤«¤é¤Î¡Ö¸ÞÎØÈ¿ÂÐ¡×¤ÎÈ¯¿®¤Ë¡¢Çò鷗Âç³Ø¤Î²¬ÅÄÀ²·Ã¶µ¼ø¤Ï¡¢£±£·Æü¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¡¢¤³¤¦·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸¡±Ö¤ÇÊÑ°Û³ô¤ò´°àú¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿ôËü¿Íµ¬ÌÏ¤ÇÀ¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ëÁª¼ê¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ë¤É¤ó¤Ê¤Ë¸¡ºº¤ò¤·¤è¤¦¤¬¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÀÜ¼ï¤·¤Æ¤¤¤è¤¦¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤ÎÊÑ°Û¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò´°Á´¤Ë¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥¤¥ó¥É³ô¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÊÑ°Û·¿¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¡¢¸ÞÎØ¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤é¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÊÑ°Û¤òµ¯¤³¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê´í¸±¤òÀ¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë°Ê¾å¡¢ºâ³¦¤ÎÂçÊª¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥ê¥¹¥¯¤ÏÂç¤¤¹¤®¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£