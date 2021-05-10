「週刊少年ジャンプ」にて連載されていた吾峠呼世晴氏による漫画『鬼滅の刃』の新作舞台の全キャスト、公演情報が発表された。



舞台「鬼滅の刃」は昨年1月に東京・兵庫にて初演が上演され、剣戟アクションや世界観に寄り添う音楽が話題を呼び、大好評のうちに幕を閉じた。

待望の続編となる新作公演タイトルは舞台「鬼滅の刃」其ノ弐 絆。

東京公演、大阪公演、そして東京凱旋公演と前作から規模を拡大して上演される。

初演に引き続き、脚本・演出を末満健一氏、音楽を和田俊輔氏が手掛け、

竈門炭治郎役：小林亮太、竈門禰豆子役：高石あかり、我妻善逸役：植田圭輔、嘴平伊之助役：佐藤祐吾、冨岡義勇役：本田礼生、鬼舞辻無惨役：佐々木喜英が出演。

本作より、煉󠄁獄杏寿郎役：矢崎広、胡蝶しのぶ役：門山葉子、累役：阿久津仁愛、産屋敷耀哉役：廣瀬智紀らをはじめ、豪華実力派出演者陣が新たに加わり、鬼殺隊最強の剣士"柱"がついに全員集結する。



公演概要は以下の通り。

＜公演期間・劇場＞

東京：2021 年 8 月 7 日（土）〜8 月 15 日（日） 天王洲 銀河劇場

大阪：2021 年 8 月 20 日（金）〜8 月 22 日（日） 梅田芸術劇場 メインホール

東京凱旋：2021 年 8 月 27 日（金）〜8 月 31 日（火） TACHIKAWA STAGE GARDEN

＜脚本・演出＞

末満健一

＜音楽＞

和田俊輔

＜出演＞

竈門炭治郎 小林亮太

竈門禰豆子 郄石あかり

我妻善逸 植田圭輔

嘴平伊之助 佐藤祐吾

冨岡義勇 本田礼生

煉󠄁獄杏寿郎 矢崎 広

宇髄天元 辻 凌志朗

時透無一郎 奥田夢叶

胡蝶しのぶ 門山葉子

甘露寺蜜璃 川崎愛香里

伊黒小芭内 宮本弘佑

不死川実弥 前田隆太朗

悲鳴嶼行冥 チャンヘ

栗花落カナヲ 内田未来

累 阿久津仁愛

産屋敷耀哉 廣瀬智紀

鬼舞辻無惨 佐々木喜英