ÂæÏÑ¿Í¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤¬à¥Þ¥¹¥¯É÷¥Ú¥¤¥ó¥Æ¥£¥ó¥°Æ°²èáÂç±ê¾å¤Ç¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥ÈË×¼ý¤Ë
¡Ú¥¢¥Ä¤¤¥¢¥¸¥¢¤«¤é½Ü¥Í¥¿Ä¾Á÷¡¡°¡ºÙ°¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÛÊÆºß½»¤ÎÂæÏÑ¿Í¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤¬¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤ª¥Ð¥«Æ°²è¤ò»£±Æ¤·¡¢¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂç¥Ò¥ó¥·¥å¥¯¤òÇã¤Ã¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô£³£´£±Ëü¿Í¤Î¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¢¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ñ¡¼¥é¡¼¡¦¥ê¥ó¤¬¡¢¥í¥·¥¢¿ÍÎø¿Í¥ê¥·¥ã¤È¥Ð¥êÅç¤ËÂÚºßÃæ¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡£²¿Í¤ÏÃÏ¸µ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¥ê¥·¥ã¤Ï¥Î¡¼¥Þ¥¹¥¯¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤Ï¸ø¶¦¤Î¾ì½ê¤Ç¤Î¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢·ÙÈ÷°÷¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥¸¥ç¥·¥å¤é¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÃó¼Ö¾ì¤ØÌá¤ê¡¢¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¥ê¥·¥ã¤Î´é¤Ë¥Þ¥¹¥¯É÷¤Î¥Ú¥¤¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿¡£É¡¤«¤é²¼¤ò¿å¿§¤ËÅÉ¤ê¡¢Çò¤¤±ï¼è¤ê¤È¥Ò¥â¤òÉÁ¤¡¢±óÌÜ¤Ë¸«¤¿¤é»ÔÈÎ¤ÎÉÔ¿¥ÉÛ¥Þ¥¹¥¯¤Î¤è¤¦¤À¡£¤½¤Î»Ñ¤Ç¤Þ¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ø¹Ô¤¯¤È¡¢·ÙÈ÷°÷¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤·¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤º¡£¥ê¥·¥ã¤ÏÂÎ²¹Â¬Äê¤â¥¯¥ê¥¢¤·Å¹Æâ¤ËÆþ¤ë¡££²¿Í¤Ï¾Ð¤¤¤ò¤³¤é¤¨¤Ê¤¬¤éÇã¤¤Êª¤«¤´¤ò¼ê¤ËÅ¹Æâ¤ò²ó¤ê¡¢µÒ¤ÎÉÔ¿³¤½¤¦¤Ê»ëÀþ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¸¥ç¥·¥å¤Ï¤³¤Î¼ê¤Î¥¤¥¿¥º¥éÆ°²è¤Ç¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤¿¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡£¤À¤¬º£²ó¤Ð¤«¤ê¤Ï¥·¥ã¥ì¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆ°²è¤òÀè·î£±£¶Æü¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÊì¹ñ¡¦ÂæÏÑ¤«¤é¤âÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç´¶À÷¼Ô¡¢»à¼Ô¿ô¤È¤â¤ËºÇÂ¿¤Ç¡¢¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤É¤Î±Ä¶È»þ´ÖÀ©¸Â¤ä¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î½Ð¼Ò¿Í¿ôÈ¾¸º¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¸·¤·¤¤Á¼ÃÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤µ¤Ê¤«¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¥³¥í¥Ê¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤Õ¤¶¤±¤Æ¤ë¡×¡Ö¥³¥í¥Ê¤Ç²ÈÂ²¤ò¼º¤Ã¤¿»ä¤ÎÁ°¤ÇÆ±¤¸¤³¤È¤·¤Æ¤ß¤í¡×¤Ê¤É¤ÈÃÏ¸µÌ±¤ÏÅÜ¤ê¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡£¥¸¥ç¥·¥å¤Ï¹²¤Æ¤ÆÆ°²è¤òºï½ü¤·¤¿¤¬¡¢¥Ç¡¼¥¿ÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¹¤¬ºÆÅÙ¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤Ë³È»¶¤·Âç±ê¾å¡£¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¸¥ç¥·¥å¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ä¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤â¹³µÄ¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬Áê¼¡¤®¡¢¥ê¥·¥ã¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¤âÈóÆñ¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³Ê¹¥¤Î¥Í¥¿¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Åö¶É¤âÆ°¤¤¤¿¡£Æþ¹ñ´ÉÍý¶É¤ÏÀè·î£²£³Æü¡¢£²¿Í¤ò»ö¾ðÄ°¼è¤·¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤òË×¼ý¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥Î¡¼¥Þ¥¹¥¯¤Ç¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ë½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¤È£±£°£°Ëü¥ë¥Ô¥¢¡ÊÌó£·£¶£°£°±ß¡Ë¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢°ãÈ¿¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¡¢°¼Á¹Ô°Ù¤ËµÚ¤Ö³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¹ñ³°Âàµî¤ò´Þ¤à¸·¤·¤¤È³Â§¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥¸¥ç¥·¥å¤ÏÃÏ¸µÊÛ¸î»Î¤ò¸Û¤¤¡¢¥ê¥·¥ã¤äË¡Î§»öÌ³½ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¼Õºá¤¹¤ëÆ°²è¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¿Í¡¹¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬»ä¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÂç¤´¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆóÅÙ¤È¤·¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ð¥ê¤Î´Ñ¸÷Éü¶½¤Î»Ù±ç¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊ¿¿ÈÄãÆ¬¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¤âÆ°²èÅê¹Æ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡ù¤à¤í¤Ï¤·¡¦¤Ò¤í¤«¤º¡¡£±£¹£·£´Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£½µ´©Ê¸½Õµ¼Ô¤ò·Ð¤Æ¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ë£±£°Ç¯µï½»¡£¸½ÃÏÆüËÜ¸ì¾ðÊó»ï¤Ç¥Ç¥¹¥¯¤òÌ³¤á¡¢£²£°£±£´Ç¯¤ËÅìµþ¤ØµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤¿¥¢¥¸¥¢ÀìÌç¥é¥¤¥¿¡¼¡£ºÇ¿·Ãø½ñ¤Ï¡Ö¥ë¥Ý¿·Âçµ×ÊÝ¡¡°ÜÌ±ºÇÁ°ÀþÅÔ»Ô¤òÊâ¤¯¡×¡ÊÃ¤Ì¦½ÐÈÇ¡Ë¡£