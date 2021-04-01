¡Ö¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¡×¤È¤¤¤¦¶Ä¡¹¤·¤¤¸ÀÍÕ¤¬²Ì¤¿¤·¤¿Ìò³ä¤È¤Ï¡Ê¸Å»Ô·û¼÷¡Ë
¡ØÂç¼Àô¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¶ÛµÞ¡×¤È¤Ï¡Ö½ÅÂç¤ÇÂ¨ºÂ¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ØÀ¤³¦ÂçÉ´²Ê»öÅµ¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¶ÛµÞ»öÂÖ¡×¤ä¡ÖÈó¾ï»öÂÖ¡×¤È¤Ï¡ÖÀïÁè¡¢ÆâÍð¡¢Å·ºÒÃÏÊÑÅù¤Î»öÂÖ¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÅý¼£ÂÎÀ©¤Ç¤Ï¤½¤ì¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åìµþ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö¶ÛµÞ»öÂÖ¡×¤¬²¿¥«·î¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿Í¡¹¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹Â®Êó¤Î¥¢¥é¡¼¥à¤Ë¿È¹½¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤â¤·¤â¥¢¥é¡¼¥à¤¬»ÍÏ»»þÃæÌÄ¤ê¶Á¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÆü¾ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Æ±¤¸¤³¤È¤¬¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¤³¤Î1Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢2020Ç¯4·î¤Ë1²óÌÜ¤Î¡Ö¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¡×¡¢11·î¤Ë¤Ï¡Ö¾¡Éé¤Î3½µ´Ö¡×¡¢12·î¤Ë¤Ï¡Ö¿¿·õ¾¡Éé¤Î3½µ´Ö¡×¡¢¤½¤·¤Æ1·î¤«¤é¤Ï1¥«·î¤ÎÍ½Äê¤Ç¡Ö¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¡×¡¢2·î¤Ë¤ÏÀë¸À¤Î±äÄ¹¡¢3·î¤Ë¤ÏºÆ±äÄ¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Í§¿ÍÛ©¤¯¡Ö¥Ü¥¸¥ç¥ì¡¼¥Ì¡¼¥ô¥©¡¼¤ß¤¿¤¤¡×¡£ËèÇ¯11·î¤Î²ò¶Ø»þ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤¬¡¢ÈÎÇä¶È¼Ô¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤Ï¡Ö¤³¤³10Ç¯¤ÇºÇ¤â¤¤¤¤½ÐÍè±É¤¨¡×¡Ö110Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅö¤¿¤êÇ¯¡×¡Ö100Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î½ÐÍè¤È¤µ¤ì¤¿2003Ç¯¤òÄ¶¤¹21À¤µªºÇ¹â¤Î½ÐÍè±É¤¨¡×¤Ê¤É¤ÎÊ¸¸À¤À¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤âµÜºê½Ù¤Î¡Ö°úÂàÀë¸À¡×Æ±ÍÍ¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¯¸ì¤é¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤¤é¤¤¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥Î¥Æ¥«¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¿©ÉÊ¿¶¶½²ñ¤Ë¤è¤ë¸ø¼°¸«²ò¤ÎÏÂÌõ¤òÈ´¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¤³¤³10Ç¯¤ÇºÇ¹â¡×¡ÖÊÂ³°¤ì¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ç¯¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿Ç¯¡×¡Ö·å³°¤ì¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ç¯¡×¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÂç¤²¤µ¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¡¡ÂçÊý¤Î¿Í¤¬µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹ÂÐ±þ¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÀ¯¼£²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¨¥¯¥â¼£ÎÅ¤Î¼Â»Ü·ï¿ô¤ä½Å¾É´µ¼Ô¿ô¤Ê¤É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¯¼£ÅªÎ©¾ì¤äÀ¯¶É¤¬½Å»ë¤µ¤ì¡¢À¯ºö¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¶ÛµÞ¡×¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¿¶¤êÊÖ¤ì¤ÐÂç¿ÌºÒ¤äÀïÁè¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿»þ¤â¡¢¤Þ¤Þ¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤è¤ê¤âÀ¯¼£¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿Í´Ö¼Ò²ñ¤Î¸Â³¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£AI¤ËÇ¤¤»¤ì¤ÐºÑ¤à¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´¶À÷¾ÉÂÐºö¤Ë¤·¤Æ¤â¹ñËÉ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤ÎÀµ²ò¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎºÇÅ¬²ò¤é¤·¤¤â¤Î¤Ï¡¢Â¾¹ñ¤ä²áµî¤Î»öÎã¤«¤é¼¨¤»¤Æ¤â¡¢¤É¤ì¤òÁª¤Ö¤«¤ÏÀ¯¼£²È¤ËÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ò²ñÅª¤Ë½ÅÍ×¤Ê·èÃÇ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀ¯¼£Åª»×ÏÇ¤¬²ðºß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢³Æ¹ñ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏÍºÊÛ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥³¥Ô¡¼¤ËÍê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤Ë¤ÏË¡Î§Åª¤ÊÎ¢ÉÕ¤±¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¶Ä¡¹¤·¤¤¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤¬²Ì¤¿¤·¤¿Ìò³ä¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤À¤¬2²óÌÜ¤ÎÀë¸À¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤Â³ÊÔ±Ç²è¤Î¤è¤¦¤À¡£¤É¤¦¤»¤Ê¤é¥Ü¥¸¥ç¥ì¡¼¥Ì¡¼¥ô¥©¡¼¤ä±Ç²è¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡¢¡ÖÊÂ³°¤ì¤Æ¿¿·õ¤Ê¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¡×¡Öº£À¤µªºÇÂç¤Î¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¡×¡Ö¥¶¡¦¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¤Ê¤É¤òÈ¯½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
¸Å»Ô·û¼÷¡Ê¤Õ¤ë¤¤¤Á¡¦¤Î¤ê¤È¤·¡Ë
1985¡Ê¾¼ÏÂ60¡ËÇ¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¼Ò²ñ³Ø¼Ô¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØSFC¸¦µæ½ê¾åÀÊ½ê°÷¡£ÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñ¡Ö°é»Ö¾Þ¡×¼õ¾Þ¡£¼ã¼Ô¤ÎÀ¸ÂÖ¤òÅª³Î¤ËÉÁ½Ð¤·¡¢¥¯¡¼¥ë¤ËÍÊ¸î¤·¤¿¡ØÀäË¾¤Î¹ñ¤Î¹¬Ê¡¤Ê¼ã¼Ô¤¿¤Á¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤À¤«¤éÆüËÜ¤Ï¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡ØÊÝ°é±àµÁÌ³¶µ°é²½¡Ù¤Ê¤É¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2021Ç¯4·î1Æü¹æ ·ÇºÜ