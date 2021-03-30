日本代表、モンゴル戦スタメン発表！ 日韓戦から２名を入れ替え。松原、小川が先発入り
カタール・ワールドカップ・アジア２次予選のモンゴル代表対日本代表の一戦が３月30日、フクダ電子アリーナで行なわれる。19時30分のキックオフに先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。
本来ならば日本にとってアウェーゲームとなる一戦。新型コロナウイルスの影響でモンゴル国内での開催が不可能となり、今回はモンゴル協会の希望で日本開催の運びとなった。試合は無観客で行なわれる。
日本は、25日の日韓戦から２名を入れ替え。初招集の小川諒也が先発入り。また松原健が初先発を飾る。
日本代表のスタメンは以下の通り。
GK
12 権田修一（清水エスパルス）
DF
22 吉田麻也（サンプドリア／イタリア）
３ 小川諒也（FC東京）
２ 松原 健（横浜F・マリノス）
16 冨安健洋（ボローニャ／イタリア）
MF
６ 遠藤 航（シュツットガルト／ドイツ）
10 南野拓実（サウサンプトン／イングランド）
14 伊東純也（ヘンク／ベルギー）
５ 守田英正（サンタ・クララ／ポルトガル）
９ 鎌田大地（フランクフルト／ドイツ）
FW
15 大迫勇也（ブレーメン／ドイツ）