¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¸ÞÎØ¡¡ÍÌ¾Áª¼ê¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Î²ÁÃÍË½Íî¤«
¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¤Ï¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡È³¤³°Ìµ´ÑµÒ¡É¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤Ê¤«¤Ç³«¤«¤ì¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îº×Åµ¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç°ÛÎã¿Ô¤¯¤·¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÁª¼êÁ´°÷¤ËÂÐ¤·¡¢Æþ¹ñ»þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÂÚºßÃæ¤â4¡Á5Æü¤ª¤¤ËPCR¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐºö°Æ¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÞÎØ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ê¥ª¸ÞÎØ¤Î¶õÀÊ¤¬ÌÜÎ©¤Ä²ñ¾ì¡£¸å¤íÈ¾Ê¬¤Ï¥¬¥é¥¬¥é
ÍÌ¾¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¡È¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¡É
¡¡º£²ó¤Ï¡¢ÍÎÏÁª¼ê¤Î»²²Ã¼Âà¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°²ó¤Î2016Ç¯¥ê¥ª¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢ÅÁÀ÷ÉÂ¤Ç¤¢¤ë¥¸¥«Ç®¤¬À¤³¦Åª¤ËÎ®¹Ô¡£À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡Ë¤¬¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤ò½Ð¤¹»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¥´¥ë¥Õ¤Ç¤ÏÅö»þÀ¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ç¥¤¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥í¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¥í¥¤¡¢¥¢¥À¥à¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡¢¾¾»³±Ñ¼ù¤Ê¤É¥È¥Ã¥×¥×¥í¤¿¤Á¤ÎÂ¿¤¯¤¬½Ð¾ì¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¡£
¡Ö¥´¥ë¥Õ¤ä¥Æ¥Ë¥¹¤Ê¤É¤Ï¸ÞÎØ¤ÎÍ¥ÀèÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢¥×¥íÁª¼ê¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£3·î14Æü¤Ë¤Ï¡¢¸½¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÇÃË»Ò¥´¥ë¥ÕÀ¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤Î¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬¡ØPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡Ù¤È¸ÞÎØ¤ÎÉÔ»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê¤Î¼ýÂ«¤¬¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ç¤Ï¡¢½Ð¾ì¤ò¸«Á÷¤ëÁª¼ê¤¬¤µ¤é¤Ë½Ð¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¶ÌÌÚÀµÇ·»á¡Ë
¡¡¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°ÃË»Ò¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Ç¡¢2014Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ï¥ë¥È¥¥¥ó¥°¤â¡¢´¶À÷¤Î³ÈÂç¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¸ÞÎØ¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥¹¥±¤Î¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥à¡×¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª
¡¡¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥×¥í¥ê¡¼¥°¡¦NBA¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥à¡×¤ò°ìÌÜ¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤À¡£ºòÇ¯2·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÊÆ¹ñÂåÉ½42¿Í¤Ë¤Ï¡¢¸½ÌòºÇ¹âÁª¼ê¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥¹¤ÎÌ¾Á°¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¨¡¨¡¡£
¡ÖÅìµþ¸ÞÎØ¤Ë¤ÏËÜÍè¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£NBA¤Ï¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ç³«Ëë¤¬ÃÙ¤ì¡¢¸ÞÎØ´ü´Ö¤È¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÍÎÏÁª¼ê¤Ï¸®ÊÂ¤ß¸ÞÎØ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤Î²ÁÃÍ¡×¤¬ÂçË½Íî¤«
¡¡³Æ¹ñ¤ÎÂåÉ½Áª¹Í¤¬ËþÂ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¿´ÇÛ¤À¡£
¡Ö¸ÞÎØÂåÉ½¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¤¬Â³¡¹Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1·îËö»þÅÀ¤ÇÁ´ÂÎ¤Î6³ä¤·¤«ÂåÉ½Áª¼ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÂåÉ½Áª½Ð´ü¸Â¤Ï6·î29Æü¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë»î¹ç¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤Î»þÅÀ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Áª¹Í´ð½à¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£Áª¼ê¤Ïµ¤¤¬µ¤¤Ç¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤·Áª¹Í¤Î¸øÊ¿À¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Î¥á¥À¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤Î²ÁÃÍ¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÃ«¸ý¸»ÂÀÏº»á¡Ë
¡¡¼ÂºÝ¤Î¶¥µ»¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö2·î¤ËIOC¤¬¸øÉ½¤·¤¿¸ÞÎØ¤Î´ÑÀï¥ë¡¼¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢±þ±ç¤ÏÂçÀ¼¤ò½Ð¤µ¤º²Î¤â²Î¤ï¤º¡¢Çï¼ê¤Î¤ß¤ËÎ±¤á¤ë¤è¤¦¤Ë´«¤á¤Æ¤¤¤ë¡£´¿À¼¤Î¤Ê¤¤ÀÅ¼ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ä½¸ÃæÎÏ¤â¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£»Ë¾åºÇ¤âÀ¤³¦¿·µÏ¿¹¹¿·¤¬¾¯¤Ê¤¤Âç²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¶ÌÌÚ»á¡Ë
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2021Ç¯4·î2Æü¹æ