¡ÚÂçÁêËÐ¡Û»þÄÅÉ÷¿ÆÊý¤ËÂà¿¦´«¹ð¡¡¼ÇÅÄ»³¹ÊóÉôÄ¹¡Ö¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«É÷Â¯Å¹¤Ë¤Þ¤Ç½ÐÆþ¤ê¡×
¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï£²£²Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÇÎ×»þÍý»ö²ñ¤ò³«¤¡¢»þÄÅÉ÷¿ÆÊý¡Ê£´£·¡á¸µËëÆâ»þÄÅ³¤¡Ë¤Î½èÊ¬ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¡£¡ÖÂà¿¦´«¹ð¡×¤È¡ÖÂà¿¦¶â¤Î£³£°¡ó¸º³Û¡×¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£ÁêËÐ¶¨²ñ¤ÎÄê´¾¤Ç¤Ï¡ÖÂà¿¦´«¹ð¡×¤Ï¡ÖÄ¨²ü²ò¸Û¡×¤Ë¼¡¤¤¤Ç£²ÈÖÌÜ¤Ë½Å¤¤½èÊ¬¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡»þÄÅÉ÷¿ÆÊý¤Ï£±·î¤Î½é¾ì½ê³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤ËÁêËÐ¶¨²ñ¤¬Äê¤á¤ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹ÂÐºö¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡ÊÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¶Ø»ß¡Ë¤Ë°ãÈ¿¡££±·î£±£¸Æü¤«¤é£²£²Æü¤Þ¤Ç£µÆüÏ¢Â³¤ÇÅìµþ¡¦ÀÖºä¤ÎËã¿ýÅ¹¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¡¢Æ±·î£²£°Æü¤Ë¤Ï¿·¶¶¤ÎÉ÷Â¯Å¹¡¢Æ±·î£²£³Æü¤È£²£´Æü¤Ë¤ÏÀÖºä¤Î¥¿¥¤¸Å¼°¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ë»þÄÅÉ÷¿ÆÊý¤Ï¼«¤éÁêËÐ¶¨²ñ¤ËÂà¿¦ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î·èÄê¤ò¼õ¤±¤ÆÀµ¼°¤Ë¼õÍý¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¿ÆÊý¤ÏºòÇ¯£¹·î¤Ë¤â³°½Ð¶Ø»ß´ü´ÖÃæ¤Ë¥´¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ú¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¤¬È¯³Ð¡£½©¾ì½ê¸å¤Ë¡Ö°Ñ°÷¡×¤«¤é¡ÖÇ¯´ó¡×¤Ø¤Î£²³¬µé¹ß³Ê½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ÇÅÄ»³¹ÊóÉôÄ¹¡Ê£µ£¸¡á¸µ²£¹ËÂçÇµ¹ñ¡Ë¤Ï¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ëÅú¿½ÆâÍÆ¤òÈ¯É½¤·¡Ö¡ÊÁ°²ó½èÊ¬¤«¤é¡Ë£²¤«·î¤â¤¿¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä³°½Ð¶Ø»ß¤Î¹ÔÆ°µ¬À©¤òÌµ»ë¤·¤Æ¡¢Ëã¿ýÅ¹¤ä¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«É÷Â¯Å¹¤Ë¤Þ¤Ç½ÐÆþ¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤«¤é¤ÏÈ¿¾Ê¤ÎÂÖÅÙ¤ä»Õ¾¢¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤Ê¤É¤ß¤¸¤ó¤â¸«¤Æ¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¸·¤·¤¤ÈóÆñ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÁêËÐ¶¨²ñ¤ÏÍý»ö²ñ¤ÎÀÊ¾å¤Ç»þÄÅÉ÷¿ÆÊý¤ËÂÐ¤·¤ÆÀµ¼°¤Ë½èÊ¬ÆâÍÆ¤òÄÌÃ£¡£¼ÇÅÄ»³¿ÆÊý¤Ï¡Ö»ä¤¬¸«¤ë¸Â¤êà¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿á¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡»þÄÅÉ÷Éô²°¤ÏÉô²°ÉÕ¤¤Î´Ö³À¿ÆÊý¡Ê£³£µ¡á¸µËëÆâÅÚº´Ë¡Ë¤¬Ç¯´óÌ¾À×¡Ö»þÄÅÉ÷¡×¤ò½±Ì¾¤·¤Æ·Ñ¾µ¤¹¤ë¡£