¿ÉË·¼£Ïº»á¡¡£Ð£Ã£Ò¸¡ºº¤Îà´í¸±Àá»ØÅ¦¡Ö£³³ä¸«Æ¨¤¹¸¡ºº¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¿ÉË·¼£Ïº»á¡Ê£¶£´¡Ë¤¬£¸Æü¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤«¤ó¤µ¤¤¾ðÊó¥Í¥Ã¥È¡¡£ô£å£î¡¥¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¦¥¤¥ë¥¹»ý¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤ò¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¼óÅÔ·÷Æ±ÍÍ¡¢Âçºå¤â¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸ÀºÆÈ¯Îá¤òÀ¯ÉÜ¤ËÍ×ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ÉË·»á¤Ï¡Ö¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤À¤±¤ÏÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏÁÛÄêÆâ¤Î¿ä°Ü¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö£±£²·î¤ËË½§¤Î»Ô¾ì¤Ç½¸ÃÄ¸¡¿Ç¤·¤¿¤È¤¤ÎÍÛÀÎ¨¤¬£²¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎÃÊ³¬¤Ç»ÔÃæ¤Î´¶À÷Î¨¤ÏÁêÅö¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçºåÉÜ¤Î¤³¤ÎÆü¤Î¿·µ¬´¶À÷¼Ô¤Ï£¶£µ£µ¿Í¤Ç²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤¬¡Ö¼ÂºÝ¤Î´¶À÷¼Ô¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¤¡£·å¤¬°ã¤¦¤°¤é¤¤Â¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¿ÉË·»á¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¼ÂºÝÌµ¾É¾õ¡Ê´¶À÷¼Ô¡Ë¤ÎÎ¨¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ðËÜ¤³¤ÎÉÂµ¤¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤Ï´¶À÷¼Ô¤Ç¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤òÁ°Äó¤Ë¹âÎð¼Ô¤ËÀÜ¤¹¤ë¡£¤´¹âÎð¤ÎÊý¤âÌÜ¤ÎÁ°¤Î¼ã¼Ô¤Ï¡Ø¥¦¥¤¥ë¥¹»ý¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ÇËÉ¸î¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£Ð£Ã£Ò¸¡ºº¤Î²á¿®¤Ï¶ØÊª¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÆÃ¤Ë¶²¤í¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢£³³ä¸«Æ¨¤¹¸¡ºº¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¸¡ºº¤Ç±¢À¤À¤«¤é¤Ã¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¢¸Î¶¿¤Ëµ¢¤Ã¤¿¿Í¤Î£³³ä¤ÏÍÛÀ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¾õ¶·¤À¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢½Å¤Í¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¬¥¦¥¤¥ë¥¹»ý¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£