【パ・タイトル投手部門】ソフトバンク勢が6部門中5部門でトップ 千賀は3冠、楽天・涌井は史上初
パ・リーグは9日、レギュラーシーズンの全日程が終了し、個人タイトルが確定した。投手部門は6部門中、5部門でリーグ優勝を遂げたソフトバンク勢が占めた。ソフトバンクの千賀滉大投手（27）が最多勝、最優秀防御率、最多奪三振の3冠に輝いた。また、千賀、石川（ソフトバンク）とともに最多勝となった楽天・涌井秀章投手（34）は西武、ロッテ時代に続き、史上初の3球団での最多勝となった。受賞者は以下の通り。
【最多勝】11勝
千賀滉大（ソフトバンク）初受賞
石川柊太（ソフトバンク）初受賞
涌井秀章（楽天） 5年ぶり4度目
【最優秀防御率】2.16
千賀滉大（ソフトバンク）初受賞
【勝率第1位投手】.786
石川柊太（ソフトバンク）初受賞
【最多奪三振】149
千賀滉大（ソフトバンク）2年連続2度目
山本由伸（オリックス） 初受賞
【最多セーブ】33
増田達至（西武）初受賞
【最優秀中継ぎ】40ホールドポイント
リバン・モイネロ（ソフトバンク）初受賞
【最多勝】11勝
千賀滉大（ソフトバンク）初受賞
石川柊太（ソフトバンク）初受賞
涌井秀章（楽天） 5年ぶり4度目
【最優秀防御率】2.16
千賀滉大（ソフトバンク）初受賞
【勝率第1位投手】.786
石川柊太（ソフトバンク）初受賞
【最多奪三振】149
千賀滉大（ソフトバンク）2年連続2度目
山本由伸（オリックス） 初受賞
【最多セーブ】33
増田達至（西武）初受賞
【最優秀中継ぎ】40ホールドポイント
リバン・モイネロ（ソフトバンク）初受賞