パ・リーグは9日、レギュラーシーズンの全日程が終了し、個人タイトルが確定した。投手部門は6部門中、5部門でリーグ優勝を遂げたソフトバンク勢が占めた。ソフトバンクの千賀滉大投手（27）が最多勝、最優秀防御率、最多奪三振の3冠に輝いた。また、千賀、石川（ソフトバンク）とともに最多勝となった楽天・涌井秀章投手（34）は西武、ロッテ時代に続き、史上初の3球団での最多勝となった。受賞者は以下の通り。



【最多勝】11勝



千賀滉大（ソフトバンク）初受賞



石川柊太（ソフトバンク）初受賞



涌井秀章（楽天） 5年ぶり4度目



【最優秀防御率】2.16



千賀滉大（ソフトバンク）初受賞



【勝率第1位投手】.786



石川柊太（ソフトバンク）初受賞



【最多奪三振】149



千賀滉大（ソフトバンク）2年連続2度目



山本由伸（オリックス） 初受賞



【最多セーブ】33



増田達至（西武）初受賞



【最優秀中継ぎ】40ホールドポイント



リバン・モイネロ（ソフトバンク）初受賞