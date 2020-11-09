（上段左から）ソフトバンクの石川、千賀、モイネロ、（下段左から）西武の増田、オリックスの山本、楽天の涌井

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　パ・リーグは9日、レギュラーシーズンの全日程が終了し、個人タイトルが確定した。投手部門は6部門中、5部門でリーグ優勝を遂げたソフトバンク勢が占めた。ソフトバンクの千賀滉大投手（27）が最多勝、最優秀防御率、最多奪三振の3冠に輝いた。また、千賀、石川（ソフトバンク）とともに最多勝となった楽天・涌井秀章投手（34）は西武、ロッテ時代に続き、史上初の3球団での最多勝となった。受賞者は以下の通り。

【最多勝】11勝

千賀滉大（ソフトバンク）初受賞

石川柊太（ソフトバンク）初受賞

涌井秀章（楽天）　　　　5年ぶり4度目

【最優秀防御率】2.16

千賀滉大（ソフトバンク）初受賞

【勝率第1位投手】.786

石川柊太（ソフトバンク）初受賞

【最多奪三振】149

千賀滉大（ソフトバンク）2年連続2度目

山本由伸（オリックス） 初受賞

【最多セーブ】33

増田達至（西武）初受賞

【最優秀中継ぎ】40ホールドポイント

リバン・モイネロ（ソフトバンク）初受賞