彼氏のいない女性が言われてカチンとくるセリフ９パターン
「男性は乙女心をぜんぜんわかっていない！」などと、女性が愚痴をこぼしているのを耳にしますが、もしかしたら、日常の会話の中で、無意識に女性をイラッとさせていることがあるかもしれません。万が一、意中の女性にそんなことをしていたら、両想いになるチャンスが遠のきます。女性への不用意な言動を避けるべく、彼氏のいない女性がイラッとしてしまう一言を調べてみました。
【１】「寂しさを紛らわすためにも、趣味でも見つけなよ！」と、提案する。
?彼氏がいない＝寂しい生活を送っている?と、決め付けられることに腹を立てる女性が多いようです。彼氏がいなくても日々の生活を満喫している女性はいるので、余計な提案やアドバイスは避けたほうが良いでしょう。また、女性側が「彼氏がいなくて寂しい」と相談してきた場合でも、即「（代わりに）趣味を見つけなよ」とアドバイスするのは、ちょっと軽率かもしれません。まず、女性の話にじっくり耳を傾けてあげるように心がけましょう。
【２】異性についての相談をする際に、「（彼氏がいないから）わからないかもしれないけど・・・」と前置きをする。
「そう思うなら、そもそも相談しないでほしい」と感じる女性が多いようです。また、見下されているように感じて、「バカにしてるの！？」と思う女性も少なくないようです。こういった、?彼氏がいない＝劣っている?とも解釈できる余計な前置きは付け加えずに、「ちょっと相談があるんだけど・・・」などと、普通に話を切り出したほうが良いかもしれません。
【３】「なんで（彼氏）いないの？」と、不必要な疑問を投げかける。
「なぜ彼氏がいないのか」とわざわざ聞くのは失礼であり、無粋であると感じる女性が多いようです。また、恋人がいる男性や女友達にこれを言われると、見下されているように感じる女性も少なくありません。純粋な気持ちで「なぜ彼氏がいないのか」と思ったとしても、相手の女性にとっては余計なお世話である可能性が高いようです。言われた相手の気持ちを想像してから、言葉を発したほうが良いでしょう。
【４】「まだ子供なんだね」と、見下す風に言う。
「彼氏がいることが大人である」と、決め付けられているように感じ、腹が立つ女性が多いようです。大人か子供かは、彼氏の有無で判断できることではありませんから、このような言動は控えたほうが良いでしょう。また、「もう●歳なのに・・・」などと、年齢を取り上げるのも、同じように?見下されている?と感じる女性が多いので、気を付けたほうがいいかもしれません。恋愛に年齢は関係ありません。そういった偏見を持っていたとしても、表に出さないように心がけましょう。
【５】「彼氏がいると思ってた！」と、余計な勘違いをする。
「彼氏がいると思っていた」という勝手な決め付けに、嫌味を言われているように感じる女性がいるようです。言った側は、「かわいいから、彼氏がいると思ってた！」という意味で発したセリフかもしれませんが、相手にその真意のままに伝わるかどうかは不明です。何事も、勝手に決め付けるのは良くない場合が多いので、思い込みで言葉を発するのは避けたほうが良いでしょう。
【６】「もうアイツでいいじゃん！」と、妥協を勧める。
一方的に女性の交際相手を決めつけてしまう一言です。こう言われることによって、付き合う相手を妥協しろと、上から目線で言われているように感じる女性が多いようです。また、?アイツ?という言い方も、問題かもしれません。「?アイツ?呼ばわり＝相手の男性をさげすんでいる」→「そんな男を私に勧めるの！？」と感じて、自分がバカにされているように思う女性がいるかもしれません。男性を勧める場合は一方的にではなく、「●●くんなんてどう？」などと、相手の女性に判断の余地を与えるような勧め方を心がけましょう。
【７】「彼氏いそうなのに？」と、残念そうな顔で言う。
「（そんなに魅力的なのに）なぜ彼氏がいないのか」と、本気で疑問に思って出てきた言葉だとしても、こう言われると、「性格が悪いって暗に言ってるの！？」と、感じる女性が少なくないようです。さらに、残念そうな表情でこれを言うと、「嫌味！？」と、受け取られてしまう場合もあるかもしれません。ポジティブな意味で発した言葉でも、女性を不愉快にさせてしまう可能性が高いので、控えたほうが良さそうな一言です。
【８】「理想が高いんじゃない？」と、わかったようなことを言う。
「理想が高い」ために、恋人を作ることができない女性も中にはいます。本人もそれを自覚している場合があるので、これを他人に改めて言われると不愉快に感じる女性が多いようです。また、無自覚な女性でも「理想が高いから彼氏ができない」と単刀直入に言われてしまうと、「あなたに私の何がわかるの！？」と、怒りがこみ上げる場合があるかもしれません。たとえ彼氏ができない理由がわかっていても、なぜ彼氏ができないのか、一緒に考えてあげると良さそうです。
【９】「早く彼氏を作ればいいのに」と、自分の力だけじゃどうにもならないことを言う。
早く彼氏を作りたくても、「彼氏候補がいない」というのが、本音である女性が多いようです。「早く彼氏を作ればいいのに」と言われた女性にとっては、余計なお世話であることが多いので、この類のセリフは控えたほうが良いでしょう。なかなか彼氏を作らない女性でも、もしかしたらあなたが知らないところで、積極的に彼氏候補を探す努力をしているかもしれません。良い相手とのめぐり逢いは、努力だけではどうにもならないもの。デリケートな問題なので、あまり口出ししないほうが良いようです。
彼氏がいない＝マイナスと決め付けられることや、余計な心配をされることに、女性はイライラしてしまうようです。他にはどのような言葉が、彼氏のいない女性をカチンとさせるでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。（遠藤麻衣／ｖｅｒｂ）
