¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤«¤¡¡¼¡×¸òºÝ½÷À¤ÎÌ¾Á°¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¡¼¤òàÈ¿¾Êá
¡¡£¶·î¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¤¿¸µ£Î£Å£×£Ó¤Î¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ê£³£²¡Ë¤¬£¶Æü¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç£µÆü¤ÎÈ¯Çä¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¡¼¡Ö£Á£Ö£Á£Ì£Á£Î£Ã£È£Å¡ÁÀãÊø¡Á¡×¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±½ñ¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»þÂå¤ä²áµî¤Ë±½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤È¤ÎËÜÅö¤Î´Ø·¸¡¢¤µ¤é¤ËÆÈÎ©¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¸½ºß¤Î½ÐÈÇ³¦¤Ç¤Ï°ÛÎã¤Î½éÈÇ£µËüÉô¤ËÅþÃ£¡£Â¿¤¯¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¸®ÊÂ¤ßÍ½Ìó£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ê±Û¤Ï¡ÚËÜ¤ÎÈ¿¾Ê¡Û¤ÈÂê¤·¤Æ¡ÖÂ¿¾¯ÊÑ¤ÊÅÛ¤È»×¤ï¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î²¶¤ò¸«¤Æ¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤«¤¡¡¼¡×¤È¸òºÝ½÷À¤ÎÌ¾Á°¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¤·¤¿¤³¤È¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤À¤±¤É¡¢¡¢¡¢ËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¿É¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡¡º£²ó¤ÎËÜ¡¢Ã¯¤«¤Î¼åÌ£¤òË½Ïª¤·¤¿¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤³¤ÏÄûÀµ¤µ¤»¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÆ±½ñ¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¿¿°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£