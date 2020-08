View this post on Instagram

おめでとう優子ちゃん。 ちょっと前にBaby shower 👶🏻💕 無事に産まれますようにって優子ちゃんのベビーシャワー。集まる前にもえちゃんと飾り付けをしました🎈フーフーフー。風船を膨らませるのは球場で散々やってるから慣れてる💛ベビーシャワー、娘の頃にはまだ日本でほとんどなかった文化です。 ところで気付いただろうか。1人だけ超怖いひとが紛れ込んでいることに。集まった頃に「今起きた!」とすっぴんで飛んできた女性です🦹🏻‍♀️(髪が濡れている) #ベビーシャワー #babyshower #六本木 ※広い個室、離れた席、換気、など気を付けています。写真の時だけ近付きました。