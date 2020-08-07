Àí³Õ¿¯ÆþÁË»ß¤ËËÜµ¤¤ÎÊÆ¹ñ¡¢ÆüËÜ¤Ë³Ð¸ç¤Ï¤¢¤ë¤«
Åì¥·¥Ê³¤¤Ç·±Îý¤ò¼Â»ÜÃæ¤ÎÊÆ³¤·³¡ÊÂè7´ÏÂâ½êÂ°¡¢2020Ç¯7·î28Æü¡¢ÊÆ³¤·³¤Î¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
[JBpress¤Îº£Æü¤Îµ»ö¡Ê¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤Ø]
¡Ö»ÍÌÌÁ¿²Î¡×¤Ç¤â¿¯Î¬Åª¹ÔÆ°¤Ëî²¿Ê
¡¡Ãæ¹ñ¤Ï¡¢¡Ö»ÍÌÌÁ¿²Î¡×¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¤é¼¬¤¤¤¿¼ï¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡¢À¤³¦ÇÆ¸¢¤ò¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤è¤¦¤È¿¯Î¬Åª¹ÔÆ°¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡21À¤µªºÇÂç¤Î±£ÊÃµ¶Áõ¹©ºî¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤òÀ¤³¦Ãæ¤Ë¤Þ¤»¶¤é¤·¡¢¿ÓÂç¤Ê¿ÍÅªÂ»³²¤È¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñ·ÐºÑ³èÆ°¤ÎÄäÂÚ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÈï³²¼Ô¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¡¢ËÇ°×ÀïÁè¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÊÆ¹ñ¤È¤ÎÂÐÎ©¤òËÜ³ÊÅª¡¦Á´ÌÌÅªÆ®Áè¤Ø¤È¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¹ñ¡¹¤Ë¡¢°ìÍÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¶¦»ºÃæ¹ñ¤Î°Û¼ÁÀ¤ä´í¸±À¤ò¹¤¯Ç§¼±¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Ãæ¹ñ¼«¿È¤â¡¢¼«¤é¾·¤¤¤¿¡Ö³°Éô´Ä¶¤Î°²½¡×¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ÎÅÞ³°¸ò¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÃæ±û°Ñ°÷²ñÂÐ³°Ï¢ÍíÉô¤Î¼þÎÏ¸µÉûÉôÄ¹¤Ï¡¢7·î3ÆüÉÕ¤Î´Äµå»þÊó¤Ç¡Ö³°Éô´Ä¶¤Î°²½¤ËÈ÷¤¨6¤Ä¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤è¤¦¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÏÀÊ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë´Äµå»þÊó¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤ËÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Î¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¡ÊÀ¯¼£ÀëÅÁ¡Ëµ¡´Ø¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍ×ÅÀ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¦»ºÃæ¹ñ¤Î¹ñºÝ¾ðÀª¡¦³°¸ò¤Î¸½¾õÇ§¼±¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤è¤¦¡£
¡ÊÆÃæ´Ø·¸¤Î·àÅª°²½¢ªÊÆÃæ´ÖÆ®Áè¤ÎÁ´ÌÌÅª¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ËÈ÷¤¨¤è
ÇØ·Ê¡§ÊÆ¹ñ¤È¤ÎËÇ°×ÀïÁè¤«¤é¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Àµ¡¤ËËÜ³ÊÅª¡¦Á´ÌÌÅªÂÐ·è¡¦Æ®Áè¤Ø
¢³°Éô¼ûÍ×¤Î°Ñ½Ì¢ª¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÃÇÎö¤ËÈ÷¤¨¤è
ÇØ·Ê¡§¹ñºÝ»Ô¾ì¤Î°Ñ½Ì¤ÈÀ¤³¦´ë¶È¤ÎÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎÅ±Âà¡¦°ÜÅ¾¤Î·¹¸þ
£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷³ÈÂç¤Î¾ïÂÖ²½¤ËÈ÷¤¨¤è
ÇØ·Ê¡§Ä¹´ü²½¤¹¤ë¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¥Ö¡¼¥á¥é¥ó¸ú²Ì¤È¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¸¶°øÄÉµá¤Î¹ñºÝÅªÆ°¤
¤¿ÍÌ±¸µ¤È¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥É¥ë¤È¤ÎÀÚ¤êÎ¥¤·¤ËÈ÷¤¨¤è
ÇØ·Ê¡§ÊÆ¹ñ¤Î¡Ö¹á¹Á¼«¼£Ë¡¡×¤Ë¤è¤ë¶âÍ»À©ºÛ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥É¥ëÄ´Ã£¤ÎÉõ¤¸¹þ¤á¤ª¤è¤Ó¼«Í³Ì±¼ç¹ñ²È¤Ë¤è¤ë¡Ö¹á¹Á¹ñ²È°ÂÁ´°Ý»ýË¡¡×¤Ø¤ÎÈóÆñ¤È¹á¹Á¤È¤ÎÈÈºá¿Í°ú¤ÅÏ¤·¾òÌóÄä»ß¤Ê¤É¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ
¥¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅª¤Ê¿©ÎÈ´íµ¡¤ÎÇúÈ¯¤ËÈ÷¤¨¤è
ÇØ·Ê¡§Ãæ¹ñÃæÆîÉô¤ÎÂçµ¬ÌÏ¿å³²¤ÈÅìËÌÉô¤Î´³¤Ð¤Ä¡¦ð»¡Ê¤Ò¤ç¤¦¡ËÈï³²¤ª¤è¤Ó¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦ÃæÅì¤«¤éÃæ¹ñ¤Ë¹¤¬¤ë¥Ð¥Ã¥¿Èï³²
¦¹ñºÝÅª¥Æ¥íÁÈ¿¥¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ËÈ÷¤¨¤è
ÇØ·Ê¡§¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹ñºÝÅª¥¤¥¹¥é¥àÀªÎÏ¤ÎÆ°¸þ
¡¡°Ê¾å6¤Ä¤Î¡Ö³°Éô´Ä¶¤Î°²½¡×¤ÏÅöÁ³¤ÎÇ§¼±¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤µ¤é¤Ë½ÅÂç¤ÊÎÎÅÚ¼ç¸¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ªÌ¯¤«¤ÄÃí°Õ¿¼¤¯¸ÀµÚ¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ËÃíÌÜ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡¡Àí³Õ½ôÅç¼þÊÕ¤Ç¤ÎÃæ¹ñ¸øÁ¥¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÀÜÂ³¿å°èÆâÆþ°è¤ª¤è¤ÓÎÎ³¤¿¯Æþ¤Ï¡¢4·îÃæ½Ü¤«¤é110Æü°Ê¾åÏ¢Â³¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢Â¿¿ô¤ÎÃæ¹ñµùÁ¥¤¬Æ±³¤°è¤Ø¿¯Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ½¹ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¼çÄ¥¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¹Ò¹ÔÀ©»ß¤òÍ×µá¤¹¤ë¤È¡ÖÆüËÜ¤Ë»ß¤á¤ë»ñ³Ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯ÊÛ¤¹¤ëÍ¤êÍÍ¤À¡£
¡¡Æî¥·¥Ê³¤¤Î¶åÃÊÀþÆâ¤ÎÃæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÎÎÍ¸¢¤Î¼çÄ¥¤Ï¡¢¹ñºÝË¡¾å¤Îº¬µò¤ò´°Á´¤Ë·ç¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢2016Ç¯¤Î¹ñºÝÃçºÛºÛÈ½½ê¤ÇÌµ¸úÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¡Ö»æ¤¯¤º¡×¤È¸Æ¤Ó¼Î¤Æ´°Á´Ìµ»ë¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤Î´ä¾Ì¤Ë¿Í¹©Åç¤ò·úÀß¤·¡¢³êÁöÏ©¤ä¹Á¡¢¥ì¡¼¥À¡¼»ÜÀß¤Ê¤É¤Î·³»ö»ÜÀß¤òÀ°È÷¤·¤Æ·³»öÅªÀ»°è²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ä¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÎÎÍ¸¢¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë³¤°è¤Ç¹Ô¤¦µù¶È¤ä»ñ¸»¡ÊÀÐÌý¡ËÃµºº¤òÎÏ¤º¤¯¤ÇË¸³²¡¦ÇÓ½ü¤·¡¢Æ±³¤°è¤Ç¤Î½ô³èÆ°¤ò»ÙÇÛ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡6·î15ÆüÌë¤Ë¥Ò¥Þ¥é¥ä»³Ì®¤ÎÉ¸¹âÌó4300¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹ñ¶ÉÕ¶á¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥¤¥ó¥É¡¦Ãæ¹ñÎ¾·³¤Î¾×ÆÍ¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â20¿Í¤Î¥¤¥ó¥ÉÊ¼¤¬»àË´¤·¤¿¡£·¸ÁèÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ°õ¤Î¾×ÆÍ¤Ç»à¼Ô¤¬½Ð¤ë¤Î¤ÏÌó50Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡±ÒÀ±¼Ì¿¿¤«¤é¡¢¾×ÆÍ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¿ôÆü´Ö¤Ë¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤¬¤³¤ÎÃÏÂÓ¤Ë·³Ââ¤ò½¸·ë¤µ¤»¡¢µ¡³£Îà¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢»³Ãæ¤Ë¾®Æ»¤òÀÚ¤ê³«¤¡¢Àî¤ò¤»¤»ß¤á¤ë¤Ê¤É»öÁ°¤Ë¹¶·â¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢È¿Ãæ¥Ç¥â¤äÃæ¹ñÀ½ÉÊÉÔÇã±¿Æ°¤Ê¤É¤ÎÈ¿Ãæ¹ñ±¿Æ°¤¬Àª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËÃæ¹ñ¤Ï¡¢ÎÎÅÚ¼ç¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÈÁ±Åª¤Ê¼çÄ¥¤ò¶Ê¤²¤º¡¢¡ÖÎÏ¤Ë¤è¤ë°ìÊýÅª¤Ê¸½¾õÊÑ¹¹¡×¤ò´ûÄêÊý¿Ë¤È¤·¤ÆÎÎÅÚ³ÈÄ¥¤òÂÅ¶¨¤Ê¤¯¼Â¸½¤¹¤ë»ÑÀª¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÎÎÅÚÅªÌîË¾¤ÎÉ¸Åª¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ñ¤Ï¡¢¤½¤Î¶¼°Ò¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡°Ê¾å½Ò¤Ù¤¿¤È¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤¬¼«Ç§¤¹¤ë6¤Ä¤Î¡Ö³°Éô´Ä¶¤Î°²½¡×¡¢Ãæ¤Ç¤âÊÆ¹ñ¤È¤ÎËÜ³ÊÅª¡¦Á´ÌÌÅªÆ®Áè¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ë¹ÈÏ¤Ê¹ñºÝÀ¤ÏÀ¤Î°²½¡¢ÎÎÅÚ³ÈÄ¥¤Î¼¹Ù¹¤ÊÄÉµá¤Ë¤è¤ë¼þÊÕ¹ñ¤È¤ÎÂÐÎ©¤Ê¤É¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¼«¤é¡Ö»ÍÌÌÁ¿²Î¡×¤ÎÉÔ°ÂÄê¤ÊÀïÎ¬´Ä¶¤ò¾·Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡¢Ãæ¹ñ¤¬¿¯Î¬Åª¹ÔÆ°¤Ëî²¿Ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡½¡½¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÀïÎ¬¤Ï¡¢2016Ç¯9·îËö¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬¼çºË¤·¤¿Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞÃæ±ûÀ¯¼£¶É¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎÊÑ³×¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö½¸ÃÄ³Ø½¬¡×¤Ç¶¯Ä´¤·¤¿²¼µ¤Î¾ðÀªÇ§¼±¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹ñºÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¾ÃÄ¹¡¦ÊÑ²½¤È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤Ë¤è¤ë²ÝÂê¤ÎÁý²Ã¤Ç¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò¶¯²½¤·¡¢¤½¤ÎÊÑ³×¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤È¤é¤¨¡¢¾ðÀª¤ËµÕ¤é¤ï¤º¡¢¹ñºÝÃá½ø¤ò¤è¤ê¸øÀµ¤«¤Ä¹çÍýÅª¤ÊÊý¸þ¤ØÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¡×
¡¡¤³¤Î¾ðÀªÇ§¼±¤Ï¡¢ÎÌÀÊ¡Ãø¡ØÃæ¹ñ¤ÎÌ´¡Ý¥Ý¥¹¥È¡¦¥¢¥á¥ê¥«»þÂå¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÂç¹ñÅª»×¹Í¤ÈÀïÎ¬Åª°ÌÃÖ¤Å¤±¡Ù¡Ù¡ÊChina Dream :¡ÈGreat Power Thinking and Strategic Positioning of China in the Post-American Age¡É¡Ë¤Î²¼µÏÀ»Ý¤È´°Á´¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬À¤³¦¤ÎÇÆ¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Îò»ËÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¤Û¤ó¤ÎÃ»¤¤´Ö¤Î¤³¤È¤À¡£¤½¤ÎÃ»¤¤»þÂå¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤ºÀ¾ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏÀ¤³¦¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤³¤½Ãæ¹ñ¤Î±¿Ì¿¤À¡×
¡¡¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¡Ö¾Ã¡Ê¿êË´¡Ë¡×¤Ø¡¢Ãæ¹ñ¤¬¡ÖÄ¹¡Ê¶½Î´¡Ë¡×¤Ø¤ÈÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÀª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤¬¹ñ²ÈÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¡ÖÃæ²ÚÌ±Â²¤Î°ÎÂç¤ÊÉü¶½¡×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÃæ¹ñ¤ÎÇÆ¸¢¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¹ñºÝÃá½ø¤ò¼«¹ñ¤ËÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤¡ÖÃæ²ÚÅªÃá½ø¡×¤ËÊÑ¤¨¡¢È¯Å¸¤µ¤»¤ë¹¥µ¡¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏËÜÅö¤Ë¿êË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¿¿¤Î¹ñÎÏ¤ÈÆ±ÌÁ¤ÎÎÏ¤Î¸¡¾Ú¤ÏÀµ¤·¤¤¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¤Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤í¤¦¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÀ¤³¦ºÇ¶¯¤Î¹ñ²È¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦¤ËÂ¿¤¯¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤ÈÍ§¹¥¹ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÌµ¿À·Ð¤Ê°·¤¤¤ÈÄ¹´üÅª¤ÊÆ±ÌÁ´Ø·¸¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤¹¸ÀÆ°¤Ï¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤Ë¤ª¤±¤ëÆüÊÆ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾òÌó¡¢ÊÆ´ÚÁê¸ßËÉ±Ò¾òÌó¡¢ÂæÏÑ´Ø·¸Ë¡¡¢ÊÆÈæÁê¸ßËÉ±Ò¾òÌó¡¢ÊÆÂÙÁê¸ßËÉ±Ò¾òÌó¡Ê¥Þ¥Ë¥é¾òÌó¡Ë¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡ÊANZUS¡Ë¾òÌó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦¤ÇÌó60¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ§¹¥¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÎÏ¤¬º£¤Ê¤ª·òºß¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤òÃæ¹ñ¤Ï²á¾®É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤è¤¦¡£
¡¡¤â¤·ÊÆ¹ñ¤Î¹ñÎÏ¤ÈÆ±ÌÁ¤ÎÎÏ¤ËÈ½ÃÇ¤Î¸í¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤¬¤¤¤«¤ËÂæÆ¬Ãø¤·¤¤Âç¹ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÌµÍý¤ÊÅØÎÏ¤ò¤·¤ÆºÝ¸Â¤Î¤Ê¤¤À¬ÉþÀ¯ºö¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÀïÎ¬¤Ï¼ºÇÔ¤Ëµ¢¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¡¢ÊÆ¥½ÎäÀï¤Î¥½Ï¢¤ÈÎà»÷µ°Æ»¤ò¤¿¤É¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤ÎËÜ³ÊÅª¡¦Á´ÌÌÅªÆ®Áè¤ËÇÔ¤ìÊø²õ¤Ø¸þ¤«¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¢¥¸¥¢¤ØÁ´ÌÌÅ¸³«¤·»Ï¤á¤¿ÊÆ¹ñ
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÉ¬¤º¤·¤âÂÐÃæ»ÑÀª¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤³¤ËÍè¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤Î¶¯¹Å»ÑÀª¤ò°ìÃÊ¤ÈÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥óÂçÅýÎÎÊäº´´±¡Ê¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´Åö¡Ë¤Ï6·î24Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î»ØÆ³¼Ô¤ò¤ª¤À¤Æ¤ë¤³¤È¤ÇÃæ¹ñ¶¦»º¼çµÁÂÎÀ©¤ò¶áÂå²½¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦²áµî¿ô½½Ç¯´Ö¤ÎÀ¯ºö¤ÏÎ¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¡¢¡Ö1930Ç¯Âå°Ê¹ß¤ÎÊÆ¹ñ¤Î³°¸òÀ¯ºö¤ÇºÇÂç¤Î¼ºÇÔ¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤¬¼õÆ°Åª¤ÇÌ¤½Ï¤Ç¤¢¤Ã¤¿»þÂå¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥ì¥¤ÊÆÏ¢Ë®ÁÜºº¶É¡ÊFBI¡ËÄ¹´±¤Ï7·î7Æü¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¤É¤ó¤ÊÊýË¡¤ò»È¤Ã¤Æ¤âÀ¤³¦Í£°ì¤ÎÄ¶Âç¹ñ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¡¢¹ñ²ÈÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ñ¥¤³èÆ°¤ÈÅðÍÑ¹Ô°Ù¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖºÇÂç¤ÎÄ¹´üÅª¶¼°Ò¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Ð¡¼»ÊË¡Ä¹´±¤Ï7·î16Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤È¡ÖÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ê¤É¡Ë¤äÊÆ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¡Ê¥°¡¼¥°¥ë¡¢¥ä¥Õ¡¼¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤òÈóÆñ¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¤ÊÀ¤³¦Ãá½ø¡×¤òÂ»¤Ê¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñÌ³¾Ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Â¾¹ñ¤ÎÎÎÍ¸¢ÌäÂê¤Ë´Ø¤·¡¢¸ø¼°¤Ë¤ÏÃæÎ©¤ÎÎ©¾ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÎ©¾ì¤òËÝ¤·¡¢7·î13Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿À¼ÌÀ¤Ç¡¢ 2016Ç¯¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥Ï¡¼¥°¤Î¹ñºÝÃçºÛºÛÈ½½ê¤¬¼¨¤·¤¿È½ÃÇ¤ò½é¤á¤Æ»Ù»ý¤·¡¢¡ÖÆî¥·¥Ê³¤¤ÎÂçÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤ë³¤ÍÎ»ñ¸»¤ËÂÐ¤¹¤ëÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¼çÄ¥¤Ï¡¢´°Á´¤Ë°ãË¡¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¸ÀÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ÏÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬Æî¥·¥Ê³¤¤ò¼«¤é¤Î³¤ÍÎÄë¹ñ¤È¤·¤Æ°·¤¦¤³¤È¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼ÊÆ¹ñËÉÄ¹´±¤Ï7·î21Æü¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ËÈ÷¤¨¡¢¥¢¥¸¥¢Á´°è¤ËÊÆ·³¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢ÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬·³»öÌÌ¤Ç¤âÂÐÃæ»ÑÀª¤ò¹Å²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¹¥Ñ¡¼¹ñËÉÄ¹´±¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï2019Ç¯¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ²áµî40Ç¯¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¡Ö¹Ò¹Ô¤Î¼«Í³¡×ºîÀï¤ò¼Â»Ü¤·¡¢7·î¤Ë¤Ï¡¢Æ±ÃÏ°è¤Ç2012Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¶õÊì2ÀÉ¤Ë¤è¤ë±é½¬¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÊý¿Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î³Æ¹ñ¤¬Ê¿ÏÂÅª¤ËÂ¸Â³¡¦ÈË±É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¤ò¼é¤ë¤â¤Î¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¸ø³¤¤òÇÓÂ¾Åª¿å°è¤ä¼«¹ñ¤Î³¤ÍÎÄë¹ñ¤ËÊÑ¤¨¤ë¸¢Íø¤Ï¡ÊÃæ¹ñ¤Ë¡Ë¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÊý¿Ë¤ò¼õ¤±¡¢ºßÆüÊÆ·³¤Î¥±¥Ó¥ó B. ¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼»ÊÎá´±¡Ê¶õ·³Ãæ¾¡Ë¤Ï7·î29Æü¡¢Àí³Õ½ôÅç¼þÊÕ¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñ¸øÁ¥¤Ë¤è¤ë¡ÖÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¿¯Æþ¡×¤Î´Æ»ë¤òÊÆ·³¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Î°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¶Ë¤áÉÕ¤±¤Ï¡¢7·î23Æü¤Ë¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ý¥ó¥Ú¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤¬¥Ë¥¯¥½¥óÂçÅýÎÎ¿Þ½ñ´Û¤Ç¹Ô¤Ã¤¿ÂÐÎ©¸·¤·¤¤¹Ö±é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ý¥ó¥Ú¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÃÎÅªºâ»º¸¢¤Î¿¯³²¤ä¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤Ê¤É¼þÊÕ¹ñ¤Ø¤Î¸¢±×¤Î¼çÄ¥¤Ê¤É¤òÊÂ¤ÙÎ©¤Æ¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤òÌ¾»Ø¤·¡ÖÁ´ÂÎ¼çµÁ¤Î¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤Î¿®Êô¼Ô¤À¡£¤½¤ÎÌîË¾¤Ï¶¦»º¼çµÁ¤Ë¤è¤ëÇÆ¸¢¤Î³ÎÎ©¤À¡×¤È¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±±éÀâ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼Â¤Ë27²ó¤â¡Ö¶¦»º¼çµÁ¡×¹ñ²È¤ÎÃæ¹ñ¡¢¤ª¤è¤ÓÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤òÌ¾»Ø¤·¤·¤ÆÈóÆñ¤·¡¢¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬º£¡¢¶þ½¾¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÂ¹¤¿¤Á¤ÏÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Î¤Ê¤¹¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤«¤éÀ¤³¦¤Î¼«Í³¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î»ÈÌ¿¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤áÌ±¼ç¼çµÁ¹ñ²È¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤ÊÆ±ÌÁ¤Î¹½ÃÛ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¼çÍ×³ÕÎ½¤¬¡¢Áê¼¡¤¤¤ÇÃæ¹ñ¤ò¸·¤·¤¯ÈóÆñ¤¹¤ë±éÀâ¤ò¹Ô¤¤¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤Î¶¯¹Å»ÑÀª¤ò°ìÃÊ¤ÈÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÊÆ·³¤Ï¡¢¡Ö¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¡×ÀïÎ¬¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥¢¥¸¥¢Á´°è¤ËÊÆ·³¤òÇÛÃÖ¤·¡¢·³»öÌÌ¤Ç¤âÂÐÃæÂÖÀª¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¤³¦¤Î2ÂçÄ¶Âç¹ñ¤Î¡ÖÉé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¡×¤Ï°ìÃÊ¤È°²½¤·¡¢ÊÆÃæ´Ø·¸¤Ï²áµî¿ô½½Ç¯´Ö¤ÇºÇ°¥ì¥Ù¥ë¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆÃæ¤¬¡¢ËÜ³ÊÅª¡¦Á´ÌÌÅªÆ®Áè¤Ø¤ÈÂÐÎ©¤ò¿¼¤á¤Ä¤Ä¤¢¤ëº£¡¢ÆüËÜ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡½¡½¡£
Ãæ¹ñ°¤Ï¤Ó¤³¤é¤»¤ëÆüËÜ¤ÎÂÐÃæÌµºö
¡ÖÀ¯·ÐÊ¬Î¥¡×¤Îµõ¹½¤Î¾å¤Ë¸ÕºÁ¤ò¤«¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«ÆüËÜ
¡¡½¾Íè¡¢ÆüËÜ¤ÎÂÐÃæÀ¯ºö¤Ï¡¢¡ÖÀ¯·ÐÊ¬Î¥¡×¤ò´ðËÜ»ÑÀª¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÀ¯·ÐÊ¬Î¥¡×¤Ï¡¢¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤äÀ¯¼£ÂÎÀ©¤Î°ã¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÎÂÐÎ©¤ò¤¤¤Ã¤¿¤ó²£¤ËÃÖ¤¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÌäÂê¤òËÇ°×¤Ê¤É¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê´Ø·¸¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤¹¼êË¡¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¡ÖÀ¯·ÐÊ¬Î¥¡×¤È¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡1950Ç¯Âå°Ê¹ß¤ÎÅìÀ¾ÎäÀï²¼¤Ç¡¢¶¦»ºÃæ¹ñ¤È¤ÎËÇ°×´Ø·¸¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢ÈèÊÀ¤·¤¿Àï¸å¤Î·ÐºÑÅªÈË±É¤òµá¤á¤ë¹ñÀ§¤È¤·¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤ÎÃÎ·Ã¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊýÃæ¹ñ¤Ï¡¢¡ÖÀ¯·ÐÉÔ²ÄÊ¬¡×¤Î¸¶Â§¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÀ¯¼£¤È·ÐºÑ¤ÎÌäÂê¤ÏÊ¬Î¥¤Ç¤¤º¡¢É¬¤ºÆ±»þ¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢²ò·è¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î´ðËÜ»ÑÀª¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¡ÖÀ¯·ÐÊ¬Î¥¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëµñÈÝÅªÂÖÅÙ¤ÎÉ½ÌÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òÆüËÜÂ¦¤Ï´Å¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿Àá¤â¤¢¤ê¡¢ÆüÃæ¤ÏÅö½é¤«¤é¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÆ±¾²°ÛÌ´¡×¤Î´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡1972Ç¯9·î¤ËÅÄÃæ³Ñ±É¼óÁê¤¬Ë¬Ãæ¤·¡¢ËÌµþ¤ÇÆüÃæ¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ë½ðÌ¾¤·¤ÆÆüÃæ¹ñ¸ò¼ùÎ©¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤ÇÂæÏÑ¤È¤Î¹ñ¸òÃÇÀä¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¡¢1979Ç¯¤«¤éÂÐÃæÀ¯ÉÜ³«È¯±ç½õ¡ÊODA¡Ë¤ò³«»Ï¤·¡¢2021Ç¯ÅÙËö¤Î´°Á´½ªÎ»¤Þ¤Ç¡¢Âè1¼¡¤«¤éÂè4¼¡¤Î±ß¼Ú´¾¤òÃæ¿´¤ËÁí³ÛÌó3Ãû7000²¯±ß¤òÅê¤¸¤¿¡£
¡¡ODA¤Ï¡¢ÀÞ¤«¤éûç¾®Ê¿¤Î»ØÆ³²¼¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡Ö²þ³×³«ÊüÀ¯ºö¡×¤Î°Ý»ý¡¦Â¥¿Ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÃæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÅê»ñ´Ä¶¤Î²þÁ±¤äÆüÃæ¤ÎÌ±´Ö·ÐºÑ´Ø·¸¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤âÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢1980Ç¯Âå¤ËÆþ¤ê¡¢¶µ²Ê½ñÌäÂê¡Ê1982Ç¯¡Ë¡¢ÅìµþºÛÈ½ÌäÂê¡Ê1983Ç¯¡Ë¡¢Ì÷¹ñ¿À¼ÒÌäÂê¡Ê1985Ç¯¡Ë¡¢Æ£ÈøÈ¯¸ÀÌäÂê¡Ê1986Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ëµ¯¤³¤ê¡¢Ãæ¹ñÆÈ¼«¤ÎÎò»ËÇ§¼±¤Ë´ð¤Å¤¯¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼Åª¤ÊÂÐÆüÈãÈ½¤ËÇø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ODA¤Î´Ö¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÈãÈ½¤¬Ê®½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤«¤é¤ÎODA¤ÎÂçÈ¾¤ò·³»öÈñ¤ØÅ¾ÍÑ¤·¤Æ·³»öÎÏ¤òÁý¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤¬¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë·³»öÅª¶¼°Ò¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÅì¥·¥Ê³¤¤ÎÆüÃæ¶³¦ÀþÉÕ¶á¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÈÃÇ¤Ç»ñ¸»¡Ê¥¬¥¹ÅÄ¡Ë³«È¯¤ò¶¯¹Ô¤·¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î¸¢±×¤ò¿¯³²¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¡¢¼¹Ù¹¤ÊÈ¿Æü¶µ°é¤ò¹Ô¤¤¡¢È¿Æü¥Ç¥â¤òÀúÆ°¤·¤Æ°¦¹ñ¿´¹âÍÈ¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡1972Ç¯¤ÎÆüÃæ¹ñ¸òÀµ¾ï²½¤ÎºÝ¤ËÃª¾å¤²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÀí³Õ½ôÅçÌäÂê¤Ï¡¢1996Ç¯¤Ë¤ÏºÆÇ³¤·¤¿¡£
¡¡2012Ç¯¤ËÆüËÜ¤¬Àí³Õ½ôÅç¤ò¹ñÍÃÏ²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¶ÛÄ¥¤¬°ìµó¤Ë¹â¤Þ¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÍ¢½Ð¤òµ¬À©¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì°ÊÍè¡¢Ãæ¹ñ¸øÁ¥¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÀí³Õ½ôÅç¼þÊÕ¤ÎÀÜÂ³¿å°èÆâÆþ°è¤ª¤è¤ÓÎÎ³¤¿¯Æþ¤¬¾ïÂÖ²½¤·¡¢¿¯Î¬Åª¹ÔÆ°¤Ï·ã¤·¤µ¤òÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËËº¤ìµî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤³¤ì¤é¤Î½ÅÂç»ö°Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¡ÖÀ¯·ÐÊ¬Î¥¡×¤Î´ðËÜ»ÑÀª¤¬ÈÝÄê¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¾ï¤Ë¡ÖÀ¯·ÐÉÔ²ÄÊ¬¡×¤Î¸¶Â§¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤·¡¢·ë¶É¡¢¡ÖÀ¯·ÐÊ¬Î¥¡×¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÆüËÜ¤¬¼«Ê¬¾¡¼ê¤ËÉÁ¤¤¤¿µõ¹½¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¤Î¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡º£Æü¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÀ¯Îä·ÐÇ®¡Ê²¹¡Ë¡×¤Î´Ø·¸¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤Î¾Úº¸¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ¤Ï¡ÖÀ¯·ÐÊ¬Î¥¡×¤Îµõ¹½¤Î¾å¤Ë¸ÕºÁ¤ò¤«¤Â³¤±¡¢¤½¤ì¤¬¤æ¤¨¤ËÂÐÃæÀ¯¼£¤¬Ìµ°ÙÌµºö¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Àí³Õ½ôÅç¤Ø¤Î¿¯Î¬Åª¹ÔÆ°¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ½Ò¤Ù¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡º£Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ÎÃæ»ßÍ×ÀÁ¤òÌµ»ë¤·¤Æ¡¢²¥ÎÄ»Åç¼þÊÕ¤ÎÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¡ÊEEZ¡ËÆâ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î³¤ÍÎÄ´ººÁ¥¡ÖÂçÍÎ¹æ¡×¤¬6Æü´ÖÏ¢Â³¤Ç³¤ÍÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Åì¥·¥Ê³¤¤ÎÆüÃæ¶³¦ÀþÉÕ¶á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤Ãæ¹ñ¤¬ÆÈÃÇ¤Ç»ñ¸»¡Ê¥¬¥¹ÅÄ¡Ë³«È¯¤ò¶¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÎÎÅÚ¼ç¸¢¤ò¿¯³²¤·¡¢¹ñ±×¤òÃø¤·¤¯Â»¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡ÖÀ¯·ÐÊ¬Î¥¡×¤Î¿®Êô¼Ô¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¿ÆÃæÀ¯¼£²È¤ä·ÐºÑ´±Ä£¡¢·ÐºÑÃÄÂÎ¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡¢Èà¤é¤³¤½¤¬¶¦»ºÃæ¹ñ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤½¤Î°¹Ô¤Ë¼ê¤òÂß¤·¡¢°¹Ô¤ò¤Ï¤Ó¤³¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¤Ë¡ÖÆüÃæ´Ø·¸¤Ï´°Á´¤ËÀµ¾ïµ°Æ»¤ËÌá¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Î¹ñÉÐÍèÆü¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÊÆÃæ´Ø·¸¤ÏÎò»ËÅª¤Ë°²½¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¡¦Á´ÌÌÅªÆ®Áè¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤äÊýË¡¤òÁíÆ°°÷¤·¤ÆÂÐÆüÀ¯ºö¤òÍÍø¤ËÅ¸³«¤·¡¢ÆüÊÆ¤ÎÎ¥´Ö¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦À©ÇÆ¤Ø¤ÈñÞ¿Ê¤¹¤ë¡£
¡¡¤¤¤¤²Ã¸º¤ËÆüËÜ¤â¡ÖÀ¯·ÐÊ¬Î¥¡×¤Îµõ¹½¤«¤éÃ¦µÑ¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Î¡ÖÀ¯·ÐÉÔ²ÄÊ¬¡×¤Î¸¶Â§¤ÈÆ²¡¹¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î¼ç¸¢¡¦ÆÈÎ©¤Î°Ý»ý¡¢ÎÎ°è¤ÎÊÝÁ´¡¢¤½¤·¤Æ¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¡¦¿ÈÂÎ¡¦ºâ»º¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤â´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤ÎÂÐÃæ´¶¾ð¤Ï¡¢¤³¤³10Ç¯¡¢¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤¬Ìó9³ä¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¹ñÌ±¤ÎÁí°Õ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö°¿Í¤¬¤Ï¤Ó¤³¤ë¤Î¤Ï¡¢Á±¿Í¤¬²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ê±Ñ¹ñ¤ÎÅ¯³Ø¼Ô¡¢¥¨¥É¥Þ¥ó¥É¡¦¥Ð¡¼¥¯¡Ë¡¢¡Ö°²ß¤ÏÎÉ²ß¤ò¶îÃà¤¹¤ë¡×¡Ê±Ñ¹ñ²¦ºâÀ¯¸ÜÌä¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥°¥é¥·¥ã¥à¡Ë¤Ê¤É¡¢Àè¿Í¤Î»Ä¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¤â¼ª¤òÂß¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
É®¼Ô¡§Èõ¸ý ¾ù¼¡