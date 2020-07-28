ÂÎÄ´ÉÔ°ÂÀâ¤Î°ÂÇÜ¼óÁê¡¡¼þÊÕ¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëÊ®½Ð¤«
¡¡°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¡Ê£¶£µ¡Ë¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷³ÈÂç¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤âÀâÌÀ¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤éà·ò¹¯ÉÔ°Âá¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î¼èºàÂÐ±þ¤Ë¤Ï¼«¤éÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¿ûµÁ°Î´±Ë¼Ä¹´±¡Ê£·£±¡Ë¤ÈÀ¾Â¼¹¯Ì·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÁê¡Ê£µ£·¡Ë¤Ë´ÝÅê¤²¾õÂÖ¤Î°ÂÇÜ¼óÁê¡£Ï¢Î©¤òÁÈ¤à¸øÌÀÅÞ¤Î»³¸ýÆáÄÅÃËÂåÉ½¡Ê£¶£¸¡Ë¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÈ¯¿®¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÃíÊ¸¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡°ÂÇÜ¼óÁê¤Ï£¶·î¤Ë¹ñ²ñ¤¬ÊÄ²ñ¤·¤¿¸å¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê´¶À÷¼Ô¿ô¤¬Áý²Ã¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤â´±Å¡Æâ¤ÇÊóÆ»¿Ø¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤ËÃ»¤¯Åú¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤Æ¹ñÌ±¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö£´Ï¢µÙ¤Ï£±¶Ð£³µÙ¤Ç¤·¤¿¡£¸øÌ³¤òÆþ¤ì¤º¡¢¼«Âð¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¸üÏ«¾Ê¿¦°÷¤¬µÙÆüÊÖ¾å¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ëÃæ¤Ç¥È¥Ã¥×¤¬¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡£ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡Ø»ýÉÂ¤ÎÄÙáçÀÂçÄ²±ê¤¬ºÆÈ¯¤·¤¿¤Î¤«¡Ù¤Èµ¿¤¦À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ»²±¡µÄ°÷¡Ë
¡¡¹ñ²ñ¤Ç¤ÏÊÄ²ñÃæ¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌîÅÞÂ¦¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê¤ÈÀï¤¦ËÜµ¤ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤òºÆÅÙ½Ð¤µ¤Ê¤¤º¬µò¤ò¼¨¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È°ÂÇÜ¼óÁê¤Î½ÐÀÊ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Í×µá¤Ë±þ¤¸¤ëµ¤ÇÛ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡À¯³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö´±Å¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï°ÂÇÜ¼óÁê¤ÎÂÎÄ´¤Ë´Ø¤·¤Æµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯ÉÔ°ÂÀâ¤¬Î®¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶á¤¯°ÂÇÜÆâ³Õ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëÊóÆ»¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦±½¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°ÂÇÜ¼óÁê¤ÎÇ¤Ì¿ÀÕÇ¤¤¬ÄÉµÚ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£