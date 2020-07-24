先祖を検索して探したり、オリジナルの家系図をオンラインで作成することが出来るMyHeritageというウェブサイト。



https://twitter.com/MyHeritage/status/1272160630615785472

MyHeritageにはいくつか実用的な機能があるのですが、ものすごく古いモノクロ写真も復元できてしまうAIの技術を使った機能「Enhance your photos」が注目を集めています。



https://twitter.com/ckanal/status/1271587142599311360

カナダ人の男性が復元した曾祖父の写真。オリジナルの写真では顔がぼやけまくっていますが、復元後は顔の細部まではっきりとわかるようになっています。



https://twitter.com/toldireni/status/1274302519741726720

ハンガリーの女性が復元した祖父の写真。鮮明に復元されていますね。

MyHeritageに登録することで「Enhance your photos」機能は利用可能です。古い写真を鮮明なものに復元したいという方は、以下のリンクからお試しください。

Enhance your photos

https://www.myheritage.com/photo-enhancer[リンク]

※画像：Twitterより引用

https://twitter.com/MyHeritage/status/1272160630615785472

(執筆者: 6PAC)

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