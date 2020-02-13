◆ 宮崎キャンプ打ち上げ、沖縄へ



巨人は13日、このあと2月15日（土）より沖縄県那覇市に拠点を置いて行う一軍キャンプのメンバーを発表した。



13日に宮崎キャンプを打ち上げた巨人。このあと、選抜された一軍メンバーは14日に沖縄へと移り、那覇でより実戦を重視した調整へとシフトしていく。



今回の一軍メンバーには宮崎で奮闘を見せた育成選手も引き続き選出されており、投手では與那原大剛とナティーノ・ディプランに加え、新たに高卒2年目の沼田翔平も抜擢。ハタチの右腕は支配下入りへアピールすることができるか、注目が集まる。



◆ 一軍メンバー（沖縄）



▼ 投手



12 ルビー・デラロサ



13 戸郷翔征



17 大竹 寛



18 菅野智之



20 エンジェル・サンチェス



26 郄橋優貴



28 田口麗斗



30 鍵谷陽平



31 畠 世周



35 桜井俊貴



40 古川侑利



41 中川皓太



46 鍬原拓也



49 チアゴ・ビエイラ



53 郄田萌生



57 高木京介



016 沼田翔平



023 與那原大剛



024 ナティーノ・ディプラン



▼ 捕手



22 小林誠司



24 大城卓三



27 炭谷銀仁朗



38 岸田行倫



▼ 内野手



0 増田大輝



5 中島宏之



6 坂本勇人



25 岡本和真



29 吉川尚輝



37 若林晃弘



56 山本泰寛



93 湯浅 大



▼ 外野手



2 陽 岱鋼



8 丸 佳浩



9 亀井善行



36 石川慎吾



88 ヘラルド・パーラ



014 イスラエル・モタ