巨人・原監督 （C）KYODO NEWS

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◆ 宮崎キャンプ打ち上げ、沖縄へ

　巨人は13日、このあと2月15日（土）より沖縄県那覇市に拠点を置いて行う一軍キャンプのメンバーを発表した。

　13日に宮崎キャンプを打ち上げた巨人。このあと、選抜された一軍メンバーは14日に沖縄へと移り、那覇でより実戦を重視した調整へとシフトしていく。

　今回の一軍メンバーには宮崎で奮闘を見せた育成選手も引き続き選出されており、投手では與那原大剛とナティーノ・ディプランに加え、新たに高卒2年目の沼田翔平も抜擢。ハタチの右腕は支配下入りへアピールすることができるか、注目が集まる。

◆ 一軍メンバー（沖縄）

▼ 投手

12　ルビー・デラロサ

13　戸郷翔征

17　大竹　寛

18　菅野智之

20　エンジェル・サンチェス

26　郄橋優貴

28　田口麗斗

30　鍵谷陽平

31　畠　世周

35　桜井俊貴

40　古川侑利

41　中川皓太

46　鍬原拓也

49　チアゴ・ビエイラ

53　郄田萌生

57　高木京介

016　沼田翔平

023　與那原大剛

024　ナティーノ・ディプラン

▼ 捕手

22　小林誠司

24　大城卓三

27　炭谷銀仁朗

38　岸田行倫

▼ 内野手

0　増田大輝

5　中島宏之

6　坂本勇人

25　岡本和真

29　吉川尚輝

37　若林晃弘

56　山本泰寛

93　湯浅　大

▼ 外野手

2　陽　岱鋼

8　丸　佳浩

9　亀井善行

36　石川慎吾

88　ヘラルド・パーラ

014　イスラエル・モタ