イタリアの「ピサの斜塔」の前では、大勢の観光客たちが支えるポーズで記念撮影をしているのがお約束。

彼らを観察していると、どうも男女に傾向の違いが見られたのだとか。

典型的なポーズの例をご覧ください。

How men show realism in their photography

女性の場合



男性の場合



女性は抱きかかえていたり、アイスクリームにしたり……。

ですが男性は……ええ、おバカです。

遊び心のある写真を撮りたくなる気持ちはわかりますが、こんな形で男女の違い出てしまうのでした。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●オレは男に興味はないが、正しいアングルの写真を見たい。



↑オレは男に興味はあるが、正しいアングルの写真を見たい。



●下の写真の正しい結果が見たい。



●ははは、女性は退屈、男性はクレイジーってことか。



●別の男がさらに向こうで同じことをやっているのが最高だ。



●斜塔におならでもしているの?



●広角レンズで撮影した、10人くらいの男たちがみんな同じポーズをしている写真が欲しい。



●中学のときに同じことをワシントン記念塔でやった友人がいた。



先生に怒鳴られて写真を削除させられていた。だがそのときにはすでにみんなに出回っていた。良い時代だった。



●理解するまで1分くらいかかり、そのあとは笑いが止まらなかった。



↑やってるのが1人だけじゃないのが傑作だ。



あまり下品になるのも困りものですが、この手の撮影は愛されるおバカとして減らない気はします。