【モデルプレス=2020/01/01】 木村拓哉 が1日、明石家さんまとの正月恒例特番『 さんタク 』(16時〜/フジテレビ系)に出演。新曲「A Piece Of My Life」テレビ初披露した。今年2人は、奄美大島でロケを敢行。大島優子も登場し、木村がスキューバダイビングに初挑戦し、不安そうな姿も見せるなどいつもと違った一面も見せていた。そして大海原をバックにしたスタジオで、1月8日にリリースするオリジナルアルバム「Go with the Flow」に収録された「A Piece Of My Life」を弾き語り。テレビでの同曲初披露となった。(modelpress編集部)情報:フジテレビ【Not Sponsored 記事】