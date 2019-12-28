『ポプテピピック』アニメ全12話が期間限定で無料配信中！ TVスペシャル（#13＆#14）の一挙放送も配信決定

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　ニコニコ動画にて、12月28日（土）よりアニメ『ポプテピピック』全12話の無料配信が開始されました。配信期間は1月3日（金）23:59までとなっています。

　さらに、ニコニコ生放送にて、1月2日（木）0時よりアニメ『ポプテピピック TVスペシャル』＃13、＃14（玄武ver.、青龍ver.、朱雀ver.）の一挙放送が決定しました。

(C)大川ぶくぶ／竹書房・キングレコード
(C)大川ぶくぶ／竹書房・キングレコード

生放送情報

■タイトル
ポプテピピック TVスペシャル ＃13、＃14（玄武ver.、青龍ver.、朱雀ver.）

■放送時間
1月2日（木）0時00分〜

■視聴URL
https://live2.nicovideo.jp/watch/lv323287186

※niconico独占配信中の、 ＃13朱雀ver. ＃14朱雀ver.　は、 ニコニコプレミアム会員限定で配信されます

動画配信情報

■配信タイトル
ポプテピピック（全12話）

■配信期間
2019年12月28日（土）0:00〜2020年1月3日（金）23:59

■視聴URL
https://ch.nicovideo.jp/hoshiiro/video

(C)大川ぶくぶ／竹書房・キングレコード

 