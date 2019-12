こちらは海外で森を歩いていた人物が発見したという、白くて丸くて大きなボール。

持ち帰って切ったところだそうですが、いったいなんだと思いますか?

Giant puffball mushroom my sister found in the … - Reddit

実はこれ案外ふわふわしているそうで、巨大なマッシュルームだとのこと。

「パフボール」と呼ばれ、食用だそうです。

さすがにこんなに大きいと食べがいがありますね。

こちらは他の人がパフボールを収穫した動画。

Giant Edible Puffball Mushroom - October, 2016 - YouTube





海外掲示板のコメントをご紹介します。

●それはノウタケ属“Calvatia”のキノコで食べられる「パフボール」種。純粋に真っ白で、柄(え)を持たない。茶色や赤だったり、芽胞が形成し始めるときには食べてはいけない。その画像の状態のときには完全に食べてよい。自分のお気に入りのマッシュルームなので嫉妬を感じる。それでマッシュルームステーキが出来るよ。わお、その情報をありがとう。てっきりダンゴタケ属“Bovista”だと勘違いしていた。とても美味だったよ。そしてこの日はそのサイズのパフボールを2個も見つけた。↑田舎暮らしの友人宅で食べたことがある。彼らはその3〜4日前に見つけていて、まだ残っていた。ステーキのようにカットして調理するのはワイルドだった。自分も(嫉妬の)気持ちがよくわかる。もっと食べたい。●コメントを見るまでこれは巨大な粘土か何かだと思っていた。↑サムネイルだとモツァレラ・チーズに見えた。↑自分もそう思ったよ。↑自分はムーミンがスライスされてるのかと思った。↑マッシュルームをマシュマロと読んでしまい、以下の疑問を持った。1.なぜ森でマシュマロを見つけるんだ?2.なぜそう大きいんだ?3.なぜスライスされているんだ?4.なぜ森で拾ったものを信用するんだ?5.なぜそうきれいなんだ?そして間違いに気づいた。●「今日の晩御飯は?」「マッシュルームの厚切り」↑それは自分にとっては悪夢だ。●見た感じ若そうで、いかにも食用という感じ。良い発見だ。他の写真はここにある。(Forbidden Mozarella - Album on Imgur)●コメントを読むまでは、大きなモッツァレラだと思って興奮していた。●その中身の均一さが信頼できない。↑でもそれだから食用だとわかるんだ。●自然界の発泡スチロール。●いったいこれは……。マッシュルームってそんなに大きくなるの?↑これは巨大パフボールと呼ばれるもので、昨夏に裏庭で育っていたので調べた。とても軽くて、放置すると茶色くなって胞子でいっぱいになる。●自分も似たようなサイズのを何年か前に採ったことがある。800gの重さだった。



キノコ好きにとっては、低カロリーで美味しいというのだから、たまらないですね。

ステーキの味が気になります。